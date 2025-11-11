Уряд достроково припинив повноваження Наглядової ради "Енергоатому", - Свириденко

Кабінет міністрів достроково припинив повноваження Наглядової ради "Енергоатому" після викриття антикорупційними органами масштабної корупції в компанії.

Про це повідомила прем’єр-міністерка країни Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

Перезапуск "Енергоатому"

"Сьогодні ухвалили перші рішення для перезапуску НАЕК "Енергоатом". Уся повнота важелів впливу, від призначення менеджменту до контролю діяльності компанії, лежить на Наглядовій Раді. Важливо, що Уряд не втручався в її діяльність. Наглядова рада повинна нести відповідальність за ситуацію в компанії", - зазначила вона.

Свириденко зауважила, що Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства після консультаціях з міжнародними партнерами протягом тижня має подати на затвердження уряду новий склад Наглядової ради.

"Завдання нового складу — швидко перезапустити керівництво, провести повний аудит компанії та надати всебічне сприяння правоохоронним органам з розслідування фактів можливої корупції", - наголосила прем'єрка.

Аудит закупівель

Вона також доручила Державній аудиторській службі провести терміновий аудит "Енергоатому", зокрема щодо закупівель.

Вона додала, що очікує отримати результати аудиту в "найкоротші терміни". Матеріали передадуть правоохоронним та антикорупційним органам.

Що передувало?

