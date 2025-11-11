УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8936 відвідувачів онлайн
Новини Корупція в енергетиці
3 936 57

Уряд достроково припинив повноваження Наглядової ради "Енергоатому", - Свириденко

прем’єр-міністр Юлія Свириденко

Кабінет міністрів достроково припинив повноваження Наглядової ради "Енергоатому" після викриття антикорупційними органами масштабної корупції в компанії.

Про це повідомила прем’єр-міністерка країни Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

Перезапуск "Енергоатому"

"Сьогодні ухвалили перші рішення для перезапуску НАЕК "Енергоатом". Уся повнота важелів впливу, від призначення менеджменту до контролю діяльності компанії, лежить на Наглядовій Раді. Важливо, що Уряд не втручався в її діяльність. Наглядова рада повинна нести відповідальність за ситуацію в компанії", - зазначила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міндіч допомагав Галущенку "заступництвом" перед Зеленським, - САП

Свириденко зауважила, що Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства після консультаціях з міжнародними партнерами протягом тижня має подати на затвердження уряду новий склад Наглядової ради.

"Завдання нового складу — швидко перезапустити керівництво, провести повний аудит компанії та надати всебічне сприяння правоохоронним органам з розслідування фактів можливої корупції", - наголосила прем'єрка.

Аудит закупівель

Вона також доручила Державній аудиторській службі провести терміновий аудит "Енергоатому", зокрема щодо закупівель.

Вона додала, що очікує отримати результати аудиту в "найкоротші терміни". Матеріали передадуть правоохоронним та антикорупційним органам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Смотрящий" за "Енергоатомом" Миронюк залякує контрагентів для вимагання грошей: "Вы обнулитесь просто. Всех ваших сотрудников заберут в армию"

Що передувало?

Читайте також: Милованов складає свої повноваження члена Наглядової ради "Енергоатому"

Автор: 

Енергоатом (1734) Свириденко Юлія (901)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
До сраки карі очі. Наче Свириденко не знала що коїться. Всі дії розраховані на дурнів.
показати весь коментар
11.11.2025 20:16 Відповісти
+22
Уряд має достроково скласти повноваження та піти втопитись.
показати весь коментар
11.11.2025 20:18 Відповісти
+17
Уряд скоріше лайно за Зедентом їстиме ніж подасть у відставку.
показати весь коментар
11.11.2025 20:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
До сраки карі очі. Наче Свириденко не знала що коїться. Всі дії розраховані на дурнів.
показати весь коментар
11.11.2025 20:16 Відповісти
Ця мавпочка справді нічого не знала. Бо вона лише мавпочка на утриманні якогось "миндича"...

Зараз їй дали аркуш паперу з текстом, щоб прочитала. Вона це зробила...
показати весь коментар
11.11.2025 20:19 Відповісти
Та перестаньте вже хейтити першу українку - прем'єр-міністра України, технократку без президентських амбіцій.
Краще увесь свій гнів під враженням корупційного скандалу у справі міндічів спрямувати на першоджерело влади.
показати весь коментар
11.11.2025 21:44 Відповісти
А Тимошенко 1
показати весь коментар
11.11.2025 22:59 Відповісти
Баба Юля дівоче прізвище мала по матері - Тєлєґіна. А батька звали Володимир Абрамович Ґріґян.
показати весь коментар
12.11.2025 05:56 Відповісти
Це тепер мовчазних-німих персон на утриманні у "міндічів" треба називати "технократами"?
показати весь коментар
12.11.2025 08:49 Відповісти
Чому німих? І чому на "утриманні"?
Якщо можна - більш конкретно.
показати весь коментар
12.11.2025 10:33 Відповісти
Ну так що....? не начасі..?Довго будем миритись...?
показати весь коментар
11.11.2025 22:45 Відповісти
"Кина не буде!"
Кінооператор вкрав, пропив проектор та гвинтокрилом втік за кордон.
показати весь коментар
11.11.2025 20:17 Відповісти
І ця мавпочка вдає, що щось вирішує.

Насправді якийсь з "мАндЯчів" також у свої розмоах каже про неї: ...я єй плачу...
показати весь коментар
11.11.2025 20:17 Відповісти
пріма уряду Свістуленко художньо заливає

.
показати весь коментар
11.11.2025 20:48 Відповісти
То про Гринчук. Що він їй платить
показати весь коментар
12.11.2025 00:20 Відповісти
Уряд має достроково скласти повноваження та піти втопитись.
показати весь коментар
11.11.2025 20:18 Відповісти
Уряд скоріше лайно за Зедентом їстиме ніж подасть у відставку.
показати весь коментар
11.11.2025 20:20 Відповісти
Операція: АТАС!!!!
показати весь коментар
11.11.2025 20:18 Відповісти
Валіть все на Наглядову раду - криси в банці
показати весь коментар
11.11.2025 20:18 Відповісти
...сєрґєй_лєщєнко замислився...

Колись всі гріхи УЗ також можуть впасти на нього.

Утім, це лайно, сєрґєй_лєщєнко, завжди випливе..
показати весь коментар
11.11.2025 20:21 Відповісти
Перевзується - ділов то
показати весь коментар
11.11.2025 20:23 Відповісти
У коментарі до попередніх новин я написав, що Мілованов, який встиг сам написати заяву про складення повноважень члена Наглядової ради хоча і вдає ідіота, але має чудову чуйку. 😁
показати весь коментар
11.11.2025 20:28 Відповісти
В нього видок недалекої людини - але тут він на висоті
показати весь коментар
11.11.2025 20:33 Відповісти
Довго коміки радились, і знайшли кого зробити винуватим.
показати весь коментар
11.11.2025 20:19 Відповісти
як там яйки по 17? Резніков відбуває покарання ?
показати весь коментар
11.11.2025 20:20 Відповісти
А то все нікому не нагадує партію обрізаним хером на роялі?
А мені чомусь дуже.
Правда, в ролі клавіш бошки 73% дебілів. В черовий раз... Їм не привикати...
показати весь коментар
11.11.2025 20:20 Відповісти
В цій наглядовій раді був і поц Мілованов, "видатний економіст", який платив Свириденко по 6 000 баксів щомісяця нібито за лекції в його "інституті економіки".
Коли вона встигала бути міністром економіки і ще регулярно читати лекції, загадка.
показати весь коментар
11.11.2025 20:22 Відповісти
Які в нас ох...єнні екомісти. Які інститути. Тіма навіть не втік. Залишився кувати кадри на благо економіки України. За ті неоціненні лекції платить Юлькі, що Ліга Плюща в сторонці курить.
Розмах такий...

І нема коштів...на пальне для генів водоканалів і теплоенерго.
Дніпро.
5 днів без води + ще 3 дні чекати
Опалення нема
Світло по 3-4 год на день.

Етодругоє вже так за....ло у цьому цирку.
Люди - одні такі, а інші - другіє.
Гроші теж по-різному тут.

Бабкі - є, а коштів - чомусь завжди немає.

Кошти - бо коштовні дуже...
показати весь коментар
11.11.2025 21:19 Відповісти
Страшно уявити як в таких умовах виживають люди з маленькими дітьми, зі старими, хворими, лежачими людьми.
Але чи зроблять вони правильні висновки?.....
показати весь коментар
11.11.2025 21:26 Відповісти
Наглядова рада повинна нести відповідальність за ситуацію в компанії.

Наглядова рада повинна повернути державі всі отримані гроші за свою "роботу".

Само собою - всіх до суду за покривання казнокрадів.
показати весь коментар
11.11.2025 20:23 Відповісти
Zелена курва з двома підозрами в корупції заметає сліди.
показати весь коментар
11.11.2025 20:24 Відповісти
Та нє. Цим зелена шобла не відбудеться. Тепер тільки вибори(Залужного)
показати весь коментар
11.11.2025 20:26 Відповісти
Кажуть вас, кацапів, скоро get out з Канади(в паРашу)
показати весь коментар
11.11.2025 20:31 Відповісти
Мене це не стосуеться.
показати весь коментар
11.11.2025 20:33 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2025 20:26 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2025 20:26 Відповісти
клоунесса обосранная
показати весь коментар
11.11.2025 20:30 Відповісти
Наглядова рада - стадо смотрящіх
показати весь коментар
11.11.2025 20:34 Відповісти
В наглядові равді був Мілованов,написав що сам пішов.
показати весь коментар
11.11.2025 20:35 Відповісти
Сергій Пушкар - виконавчий директор з правового забезпечення АТ "НАЕК "Енергоатом" - вчора вночі спетляв у невідомому напрямку.
показати весь коментар
12.11.2025 09:13 Відповісти
Ну в нормальній країні, міненерго б за таке мало б піти під ніж, всі в кого в відповідальності енергоатом.
Навіть якщо вірити в казку, що не знали, то не відповідають займаній посаді, через відсутність контролю за діями підлеглих.
показати весь коментар
11.11.2025 20:42 Відповісти
Юлька сама сидить на підсосі від ОПи через Мілованова і його КШЕ, де ніби то вона читає лекції по вихідних. НАБУ є що розслідувати.
показати весь коментар
11.11.2025 20:43 Відповісти
Уявляю,як урядовці,колишні випусники могилянки полегшено видихнули,а про себе подумали"треба було і з нами ділитися")
показати весь коментар
11.11.2025 20:48 Відповісти
ЩЕ ФЛАМІНГИ ПЕРЕЗАПУСКАЙТЕ ! ))))

бо один єдиний фламінг втік
показати весь коментар
11.11.2025 20:52 Відповісти
як і казав

Zельоні Гниди оговтались і почали засирати ефір потужними рішеннями

щось Верховну Гниду не чути ... накаркаю зараз.
показати весь коментар
11.11.2025 20:54 Відповісти
Та цей уряд мав зробити ще вчора харакірі!
показати весь коментар
11.11.2025 20:57 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2025 20:58 Відповісти
Себе перезапусти, самозванка.
В Україні зараз нема легітимної влади!
показати весь коментар
11.11.2025 21:20 Відповісти
Всякий безлад на руку ворогам
показати весь коментар
11.11.2025 22:08 Відповісти
Кабмін, припини достроково й своє повноваження.
показати весь коментар
11.11.2025 21:58 Відповісти
Набираємо спостерігачів за набсовєтом!
показати весь коментар
11.11.2025 22:07 Відповісти
Сама нехай йде з ними і "команду гетьманцева" прихопить...
показати весь коментар
11.11.2025 23:14 Відповісти
Не, робіть людям беременну голову. Тут і правда роман з приключениями.
показати весь коментар
11.11.2025 23:23 Відповісти
 
 