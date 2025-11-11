Уряд достроково припинив повноваження Наглядової ради "Енергоатому", - Свириденко
Кабінет міністрів достроково припинив повноваження Наглядової ради "Енергоатому" після викриття антикорупційними органами масштабної корупції в компанії.
Про це повідомила прем’єр-міністерка країни Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
Перезапуск "Енергоатому"
"Сьогодні ухвалили перші рішення для перезапуску НАЕК "Енергоатом". Уся повнота важелів впливу, від призначення менеджменту до контролю діяльності компанії, лежить на Наглядовій Раді. Важливо, що Уряд не втручався в її діяльність. Наглядова рада повинна нести відповідальність за ситуацію в компанії", - зазначила вона.
Свириденко зауважила, що Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства після консультаціях з міжнародними партнерами протягом тижня має подати на затвердження уряду новий склад Наглядової ради.
"Завдання нового складу — швидко перезапустити керівництво, провести повний аудит компанії та надати всебічне сприяння правоохоронним органам з розслідування фактів можливої корупції", - наголосила прем'єрка.
Аудит закупівель
Вона також доручила Державній аудиторській службі провести терміновий аудит "Енергоатому", зокрема щодо закупівель.
Вона додала, що очікує отримати результати аудиту в "найкоротші терміни". Матеріали передадуть правоохоронним та антикорупційним органам.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Головні фігуранти оприлюднених плівок НАБУ в операції "Мідас" – Рокет ("смотрящий" за "Енергоатомом") і Тенор (виконавчий директор "Енергоатому"). За інформацією ЗМІ, ідеться про Ігоря Миронюка та Дмитра Басова відповідно. У розмові вони, зокрема, обговорювали механізм тиску на контрагентів для вимагання грошей.https://censor.net/ua/n3584498
Наглядова рада повинна повернути державі всі отримані гроші за свою "роботу".
Само собою - всіх до суду за покривання казнокрадів.
Навіть якщо вірити в казку, що не знали, то не відповідають займаній посаді, через відсутність контролю за діями підлеглих.
