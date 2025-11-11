Правительство досрочно остановило полномочия Наблюдательного совета "Енергоатом", - Свириденко

Кабинет министров досрочно прекратил полномочия Наблюдательного совета "Енергоатом" после разоблачения антикоррупционными органами масштабной коррупции в компании.

Об этом сообщила премьер-министр страны Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Перезапуск "Енергоатом"

"Сегодня приняли первые решения для перезапуска НАЭК "Енергоатом". Вся полнота рычагов влияния, от назначения менеджмента до контроля деятельности компании, лежит на Наблюдательном совете. Важно, что правительство не вмешивалось в его деятельность. Наблюдательный совет должен нести ответственность за ситуацию в компании", - отметила она.

Свириденко отметила, что Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства после консультаций с международными партнерами в течение недели должно подать на утверждение правительства новый состав Наблюдательного совета.

"Задача нового состава - быстро перезапустить руководство, провести полный аудит компании и оказать всестороннее содействие правоохранительным органам в расследовании фактов возможной коррупции", - подчеркнула премьер.

Аудит закупок

Она также поручила Государственной аудиторской службе провести срочный аудит "Енергоатома", в частности по закупкам.

Она добавила, что ожидает получить результаты аудита в "кратчайшие сроки". Материалы передадут правоохранительным и антикоррупционным органам.

Что предшествовало?

