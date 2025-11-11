РУС
Новости Коррупція в енергетиці
Правительство досрочно остановило полномочия Наблюдательного совета "Енергоатом", - Свириденко

премьер-министр Юлия Свириденко

Кабинет министров досрочно прекратил полномочия Наблюдательного совета "Енергоатом" после разоблачения антикоррупционными органами масштабной коррупции в компании.

Об этом сообщила премьер-министр страны Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Перезапуск "Енергоатом"

"Сегодня приняли первые решения для перезапуска НАЭК "Енергоатом". Вся полнота рычагов влияния, от назначения менеджмента до контроля деятельности компании, лежит на Наблюдательном совете. Важно, что правительство не вмешивалось в его деятельность. Наблюдательный совет должен нести ответственность за ситуацию в компании", - отметила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Миндич помогал Галущенко "заступничеством" перед Зеленским, - САП

Свириденко отметила, что Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства после консультаций с международными партнерами в течение недели должно подать на утверждение правительства новый состав Наблюдательного совета.

"Задача нового состава - быстро перезапустить руководство, провести полный аудит компании и оказать всестороннее содействие правоохранительным органам в расследовании фактов возможной коррупции", - подчеркнула премьер.

Аудит закупок

Она также поручила Государственной аудиторской службе провести срочный аудит "Енергоатома", в частности по закупкам.

Она добавила, что ожидает получить результаты аудита в "кратчайшие сроки". Материалы передадут правоохранительным и антикоррупционным органам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Смотрящий" за "Енергоатом" Миронюк запугивает контрагентов для вымогательства денег: "Вы обнулитесь просто. Всех ваших сотрудников заберут в армию"

Что предшествовало?

Читайте также: Милованов складывает свои полномочия члена Наблюдательного совета "Енергоатом"

+18
До сраки карі очі. Наче Свириденко не знала що коїться. Всі дії розраховані на дурнів.
11.11.2025 20:16 Ответить
+18
Уряд має достроково скласти повноваження та піти втопитись.
11.11.2025 20:18 Ответить
+14
Уряд скоріше лайно за Зедентом їстиме ніж подасть у відставку.
11.11.2025 20:20 Ответить
До сраки карі очі. Наче Свириденко не знала що коїться. Всі дії розраховані на дурнів.
11.11.2025 20:16 Ответить
Ця мавпочка справді нічого не знала. Бо вона лише мавпочка на утриманні якогось "миндича"...

Зараз їй дали аркуш паперу з текстом, щоб прочитала. Вона це зробила...
11.11.2025 20:19 Ответить
Та перестаньте вже хейтити першу українку - прем'єр-міністра України, технократку без президентських амбіцій.
Краще увесь свій гнів під враженням корупційного скандалу у справі міндічів спрямувати на першоджерело влади.
11.11.2025 21:44 Ответить
"Кина не буде!"
Кінооператор вкрав, пропив проектор та гвинтокрилом втік за кордон.
11.11.2025 20:17 Ответить
І ця мавпочка вдає, що щось вирішує.

Насправді якийсь з "мАндЯчів" також у свої розмоах каже про неї: ...я єй плачу...
11.11.2025 20:17 Ответить
пріма уряду Свістуленко художньо заливає

.
11.11.2025 20:48 Ответить
Уряд має достроково скласти повноваження та піти втопитись.
11.11.2025 20:18 Ответить
Уряд скоріше лайно за Зедентом їстиме ніж подасть у відставку.
11.11.2025 20:20 Ответить
не.... уряд сделает киловатт по 10 грн.
11.11.2025 21:07 Ответить
Операція: АТАС!!!!
11.11.2025 20:18 Ответить
Валіть все на Наглядову раду - криси в банці
11.11.2025 20:18 Ответить
...сєрґєй_лєщєнко замислився...

Колись всі гріхи УЗ також можуть впасти на нього.

Утім, це лайно, сєрґєй_лєщєнко, завжди випливе..
11.11.2025 20:21 Ответить
Перевзується - ділов то
11.11.2025 20:23 Ответить
У коментарі до попередніх новин я написав, що Мілованов, який встиг сам написати заяву про складення повноважень члена Наглядової ради хоча і вдає ідіота, але має чудову чуйку. 😁
11.11.2025 20:28 Ответить
В нього видок недалекої людини - але тут він на висоті
11.11.2025 20:33 Ответить
Довго коміки радились, і знайшли кого зробити винуватим.
11.11.2025 20:19 Ответить
як там яйки по 17? Резніков відбуває покарання ?
11.11.2025 20:20 Ответить
А то все нікому не нагадує партію обрізаним хером на роялі?
А мені чомусь дуже.
Правда, в ролі клавіш бошки 73% дебілів. В черовий раз... Їм не привикати...
11.11.2025 20:20 Ответить
Ця ***** 100% замішана в дерибані грошей,так би на посаду Єрмак не поставив
11.11.2025 20:20 Ответить
В цій наглядовій раді був і поц Мілованов, "видатний економіст", який платив Свириденко по 6 000 баксів щомісяця нібито за лекції в його "інституті економіки".
Коли вона встигала бути міністром економіки і ще регулярно читати лекції, загадка.
11.11.2025 20:22 Ответить
Які в нас ох...єнні екомісти. Які інститути. Тіма навіть не втік. Залишився кувати кадри на благо економіки України. За ті неоціненні лекції платить Юлькі, що Ліга Плюща в сторонці курить.
Розмах такий...

І нема коштів...на пальне для генів водоканалів і теплоенерго.
Дніпро.
5 днів без води + ще 3 дні чекати
Опалення нема
Світло по 3-4 год на день.

Етодругоє вже так за....ло у цьому цирку.
Люди - одні такі, а інші - другіє.
Гроші теж по-різному тут.

Бабкі - є, а коштів - чомусь завжди немає.

Кошти - бо коштовні дуже...
11.11.2025 21:19 Ответить
Страшно уявити як в таких умовах виживають люди з маленькими дітьми, зі старими, хворими, лежачими людьми.
Але чи зроблять вони правильні висновки?.....
11.11.2025 21:26 Ответить
Наглядова рада повинна нести відповідальність за ситуацію в компанії.

Наглядова рада повинна повернути державі всі отримані гроші за свою "роботу".

Само собою - всіх до суду за покривання казнокрадів.
11.11.2025 20:23 Ответить
Zелена курва з двома підозрами в корупції заметає сліди.
11.11.2025 20:24 Ответить
кланово-олігархічна Система як була, так і залишилися, і нічого тут обурюватися, оскільки ВИ її і породили дружно ще в 1990.
11.11.2025 20:25 Ответить
Та нє. Цим зелена шобла не відбудеться. Тепер тільки вибори(Залужного)
11.11.2025 20:26 Ответить
Кажуть вас, кацапів, скоро get out з Канади(в паРашу)
11.11.2025 20:31 Ответить
Мене це не стосуеться.
11.11.2025 20:33 Ответить
11.11.2025 20:26 Ответить
11.11.2025 20:26 Ответить
клоунесса обосранная
11.11.2025 20:30 Ответить
Наглядова рада - стадо смотрящіх
11.11.2025 20:34 Ответить
В наглядові равді був Мілованов,написав що сам пішов.
11.11.2025 20:35 Ответить
Ну в нормальній країні, міненерго б за таке мало б піти під ніж, всі в кого в відповідальності енергоатом.
Навіть якщо вірити в казку, що не знали, то не відповідають займаній посаді, через відсутність контролю за діями підлеглих.
11.11.2025 20:42 Ответить
Юлька сама сидить на підсосі від ОПи через Мілованова і його КШЕ, де ніби то вона читає лекції по вихідних. НАБУ є що розслідувати.
11.11.2025 20:43 Ответить
Уявляю,як урядовці,колишні випусники могилянки полегшено видихнули,а про себе подумали"треба було і з нами ділитися")
11.11.2025 20:48 Ответить
ЩЕ ФЛАМІНГИ ПЕРЕЗАПУСКАЙТЕ ! ))))

бо один єдиний фламінг втік
11.11.2025 20:52 Ответить
як і казав

Zельоні Гниди оговтались і почали засирати ефір потужними рішеннями

щось Верховну Гниду не чути ... накаркаю зараз.
11.11.2025 20:54 Ответить
Та цей уряд мав зробити ще вчора харакірі!
11.11.2025 20:57 Ответить
11.11.2025 20:58 Ответить
Хтось помітив,що під цими новинами жодного нафронтника?Старий сольдат лише щось вчора гавкнув в манері (скільки тобі років,чому не в окопі)і тиша
11.11.2025 21:07 Ответить
Себе перезапусти, самозванка.
В Україні зараз нема легітимної влади!
11.11.2025 21:20 Ответить
Всякий безлад на руку ворогам
11.11.2025 22:08 Ответить
Кабмін, припини достроково й своє повноваження.
11.11.2025 21:58 Ответить
Набираємо спостерігачів за набсовєтом!
11.11.2025 22:07 Ответить
 
 