Правительство досрочно остановило полномочия Наблюдательного совета "Енергоатом", - Свириденко
Кабинет министров досрочно прекратил полномочия Наблюдательного совета "Енергоатом" после разоблачения антикоррупционными органами масштабной коррупции в компании.
Об этом сообщила премьер-министр страны Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
Перезапуск "Енергоатом"
"Сегодня приняли первые решения для перезапуска НАЭК "Енергоатом". Вся полнота рычагов влияния, от назначения менеджмента до контроля деятельности компании, лежит на Наблюдательном совете. Важно, что правительство не вмешивалось в его деятельность. Наблюдательный совет должен нести ответственность за ситуацию в компании", - отметила она.
Свириденко отметила, что Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства после консультаций с международными партнерами в течение недели должно подать на утверждение правительства новый состав Наблюдательного совета.
"Задача нового состава - быстро перезапустить руководство, провести полный аудит компании и оказать всестороннее содействие правоохранительным органам в расследовании фактов возможной коррупции", - подчеркнула премьер.
Аудит закупок
Она также поручила Государственной аудиторской службе провести срочный аудит "Енергоатома", в частности по закупкам.
Она добавила, что ожидает получить результаты аудита в "кратчайшие сроки". Материалы передадут правоохранительным и антикоррупционным органам.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Енергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Енергоатом".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Главные фигуранты обнародованных пленок НАБУ в операции "Мідас" – Рокет ("смотрящий" за "Енергоатом") и Тенор (исполнительный директор "Енергоатом"). По информации СМИ, речь идет об Игоре Миронюке и Дмитрии Басове соответственно. В разговоре они, в частности, обсуждали механизм давления на контрагентов для вымогательства.
