Новий склад наглядової ради "Енергоатому" представлять упродовж тижня, у товаристві аудит, - Мінекономіки

Наглядова рада енергоатому

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства у взаємодії з партнерами країн G7 упродовж тижня подасть на затвердження Уряду пропозиції щодо нового складу наглядової ради АТ "НАЕК "Енергоатом". Розпочато роботу зі списками можливих кандидатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Мінекономіки.

Обрання наглядової ради

Як зазначається, радник, який допомагає міністерству, вже обраний.

"В умовах повномасштабної війни наглядова рада державної енергетичної компанії має відповідати не лише за стратегічний розвиток, а й за антикризове управління, своєчасну реакцію на ризики та забезпечення безпеки і сталості роботи компанії. Оновлення складу ради спрямоване саме на посилення цих функцій, а також на забезпечення швидкої взаємодії компанії з антикорупційними та аудиторськими органами, міжнародними партнерами та суспільством", - підкреслюють у міністерстві.

Йдеться про необхідність адаптації системи корпоративного управління до нових викликів - швидших рішень, антикризових механізмів і посиленої відповідальності.

Розуміючи непричетність наглядової ради до будь-яких дій, які стали предметом уваги правоохоронних органів, Міністерство розраховує на їхню подальшу професійну підтримку у перехідний період - зокрема, у передачі матеріалів, документації та аналітичних напрацювань, необхідних для швидкого запуску роботи нового складу Ради.

Міністерство відзначає, що перша Наглядова рада допомогла сформувати перші процеси та рамку сучасного корпоративного управління.

Всебічний аудит "Енергоатому"

Паралельно, за дорученням Уряду, Державна аудиторська служба розпочала всебічний аудит "Енергоатому" у зв’язку з оприлюдненими НАБУ фактами: аудит закупівель має бути проведений у строк до 15 робочих днів, повний аудит компанії - у строк до 90 робочих днів. Матеріали будуть передані правоохоронним та антикорупційним органам. Звіт буде представлений уряду після завершення роботи аудиторів

"Швидке ухвалення рішень у ситуації з "Енергоатомом" є важливим не лише для внутрішньої стабільності, а й для виконання Україною зобов’язань перед МВФ, Світовим банком і ЄС. Це демонструє готовність держави діяти за міжнародними стандартами та захищати інвестиції партнерів навіть у складних умовах", - резюмує Мінекономіки.

Що передувало?

Топ коментарі
Хто б сумнівався - Мілованових там ****** хмара
12.11.2025 11:13 Відповісти
От уявіть собі - аудит! Який нічого!!! не дасть! Бо аудит виявить, що активи компанії на місці, податки платили справно, прибутки ( світлі) теж ішли туди, де і мали йти. Тут має бути аудит "чорної" бухгалтерії, до якої у аудиторів доступу апріорі не буде. Тобто аудитори не можуть двзнатися про відсотки і суми відкатів, сорний кеш не проходив через офіційні каси компанії, хпбарі не проводились через зарплатні відомості.
12.11.2025 11:38 Відповісти
міндіч подзвонить, запропонує.
рабочі дєвочкі.
як стюардеса дебілка свириденка.
12.11.2025 11:18 Відповісти
Аудит? Замість СБУ?
12.11.2025 11:13 Відповісти
От уявіть собі - аудит! Який нічого!!! не дасть! Бо аудит виявить, що активи компанії на місці, податки платили справно, прибутки ( світлі) теж ішли туди, де і мали йти. Тут має бути аудит "чорної" бухгалтерії, до якої у аудиторів доступу апріорі не буде. Тобто аудитори не можуть двзнатися про відсотки і суми відкатів, сорний кеш не проходив через офіційні каси компанії, хпбарі не проводились через зарплатні відомості.
12.11.2025 11:38 Відповісти
А Милованова, з другим телепнем з наглядової ради Енергоатома, затримали уже, за наслідки таких злочинів та їх бездіяльності!!??
Чи вони з міндічем ???
12.11.2025 12:27 Відповісти
12.11.2025 11:13 Відповісти
Послідовники старого складу ?
12.11.2025 11:16 Відповісти
Знову нові обличчя!
12.11.2025 11:42 Відповісти
Кабміндіч працює
12.11.2025 11:17 Відповісти
12.11.2025 11:18 Відповісти
НАБУ треба посадити прамо під час представлення. Щоб зразу почали писати. Може так час розслідування скоротиться. Бо будуть по-любе пхати знову смотрящіх.
12.11.2025 11:19 Відповісти
А старий куди подінуть? Посадять, надіюсь?
12.11.2025 11:21 Відповісти
Вчинять як з "новим" Кабміном - попереставляють ліжка зі старими шлюхами.
12.11.2025 11:38 Відповісти
Лещенка туди ...ПЛєщенка
12.11.2025 11:21 Відповісти
Верніть косметологшу з Болгарії!
У неї вже експірієнс послиці.
Можна в аудит!
12.11.2025 12:41 Відповісти
"Риба гниє із голови, але чистять її із хвоста..."
12.11.2025 11:29 Відповісти
Попередня наглядова рада звільнена з ініціативи уряду.
Компенсаціїї за розірвання контракту достойні ?
Хвилююся якось ....
12.11.2025 11:36 Відповісти
Тим же, ким був обраний Мілованов?
Цей дебіл міг бути обраний адекватними людьми, а не призначений з ОП?
12.11.2025 11:46 Відповісти
Новий склад - Гринчук, Галущенко, Милованов, Лещенко?
12.11.2025 11:50 Відповісти
Деркача на цей раз впишуть офіційно вже ?
12.11.2025 12:11 Відповісти
12.11.2025 12:27 Відповісти
2кімн квартиру в обласному центрі можна брать за 90к грн.
Просто мій сусід поліцейський.
"Кожен вчився на своє"
12.11.2025 12:44 Відповісти
Це злочинна діяльність помічників ригоАНАЛІВ та зелупнів, з метою надання допомоги ****** в знищенні України !!! Керівники СБУ, «чомусь» проспали, очевидні дії зрадників України!!
12.11.2025 12:31 Відповісти
 
 