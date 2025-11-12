РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12542 посетителя онлайн
Новости Коррупция в энергетике
649 16

Новый состав наблюдательного совета "Энергоатома" представят в течение недели, в обществе аудит, - Минэкономики

Наблюдательный совет энергоатома

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства в сотрудничестве с партнерами стран G7 в течение недели представит на утверждение правительства предложения по новому составу наблюдательного совета АО "НАЭК "Энергоатом". Начата работа со списками возможных кандидатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэкономики.

Избрание наблюдательного совета

Как отмечается, советник, который помогает министерству, уже избран.

"В условиях полномасштабной войны наблюдательный совет государственной энергетической компании должен отвечать не только за стратегическое развитие, но и за антикризисное управление, своевременную реакцию на риски и обеспечение безопасности и устойчивости работы компании. Обновление состава совета направлено именно на усиление этих функций, а также на обеспечение быстрого взаимодействия компании с антикоррупционными и аудиторскими органами, международными партнерами и обществом", - подчеркивают в министерстве.

Читайте также: Кабмин досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета "Энергоатома"

Речь идет о необходимости адаптации системы корпоративного управления к новым вызовам - более быстрым решениям, антикризисным механизмам и усиленной ответственности.

Понимая непричастность наблюдательного совета к любым действиям, которые стали предметом внимания правоохранительных органов, Министерство рассчитывает на их дальнейшую профессиональную поддержку в переходный период - в частности, в передаче материалов, документации и аналитических наработок, необходимых для быстрого запуска работы нового состава Совета.

Министерство отмечает, что первый Наблюдательный совет помог сформировать первые процессы и рамки современного корпоративного управления.

Читайте также: "Первая крыса сбежала с тонущего корабля Зеленского", - Николов о Милованове

Всесторонний аудит "Энергоатома"

Параллельно, по поручению правительства, Государственная аудиторская служба начала всесторонний аудит "Энергоатома" в связи с обнародованными НАБУ фактами: аудит закупок должен быть проведен в срок до 15 рабочих дней, полный аудит компании - в срок до 90 рабочих дней. Материалы будут переданы правоохранительным и антикоррупционным органам. Отчет будет представлен правительству после завершения работы аудиторов

"Быстрое принятие решений в ситуации с "Энергоатомом" важно не только для внутренней стабильности, но и для выполнения Украиной обязательств перед МВФ, Всемирным банком и ЕС. Это демонстрирует готовность государства действовать по международным стандартам и защищать инвестиции партнеров даже в сложных условиях", - резюмирует Минэкономики.

Читайте также: ВАКС выбирает меру пресечения чиновнику "Энергоатома" Дмитрию Басову. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Что предшествовало?

Читайте: ОП и Кабмин не будут увольнять Галущенко и минимально комментировать расследование НАБУ, - Железняк

Автор: 

коррупция (8703) Энергоатом (430) Министерство развития экономики (80)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Хто б сумнівався - Мілованових там ****** хмара
показать весь комментарий
12.11.2025 11:13 Ответить
+2
Кабміндіч працює
показать весь комментарий
12.11.2025 11:17 Ответить
+2
міндіч подзвонить, запропонує.
рабочі дєвочкі.
як стюардеса дебілка свириденка.
показать весь комментарий
12.11.2025 11:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Аудит? Замість СБУ?
показать весь комментарий
12.11.2025 11:13 Ответить
От уявіть собі - аудит! Який нічого!!! не дасть! Бо аудит виявить, що активи компанії на місці, податки платили справно, прибутки ( світлі) теж ішли туди, де і мали йти. Тут має бути аудит "чорної" бухгалтерії, до якої у аудиторів доступу апріорі не буде. Тобто аудитори не можуть двзнатися про відсотки і суми відкатів, сорний кеш не проходив через офіційні каси компанії, хпбарі не проводились через зарплатні відомості.
показать весь комментарий
12.11.2025 11:38 Ответить
Хто б сумнівався - Мілованових там ****** хмара
показать весь комментарий
12.11.2025 11:13 Ответить
Послідовники старого складу ?
показать весь комментарий
12.11.2025 11:16 Ответить
Знову нові обличчя!
показать весь комментарий
12.11.2025 11:42 Ответить
Кабміндіч працює
показать весь комментарий
12.11.2025 11:17 Ответить
міндіч подзвонить, запропонує.
рабочі дєвочкі.
як стюардеса дебілка свириденка.
показать весь комментарий
12.11.2025 11:18 Ответить
НАБУ треба посадити прамо під час представлення. Щоб зразу почали писати. Може так час розслідування скоротиться. Бо будуть по-любе пхати знову смотрящіх.
показать весь комментарий
12.11.2025 11:19 Ответить
А старий куди подінуть? Посадять, надіюсь?
показать весь комментарий
12.11.2025 11:21 Ответить
Вчинять як з "новим" Кабміном - попереставляють ліжка зі старими шлюхами.
показать весь комментарий
12.11.2025 11:38 Ответить
Лещенка туди ...ПЛєщенка
показать весь комментарий
12.11.2025 11:21 Ответить
"Риба гниє із голови, але чистять її із хвоста..."
показать весь комментарий
12.11.2025 11:29 Ответить
Попередня наглядова рада звільнена з ініціативи уряду.
Компенсаціїї за розірвання контракту достойні ?
Хвилююся якось ....
показать весь комментарий
12.11.2025 11:36 Ответить
Як зазначається, радник, який допомагає міністерству, вже обраний.

Тим же, ким був обраний Мілованов?
Цей дебіл міг бути обраний адекватними людьми, а не призначений з ОП?
показать весь комментарий
12.11.2025 11:46 Ответить
Новий склад - Гринчук, Галущенко, Милованов, Лещенко?
показать весь комментарий
12.11.2025 11:50 Ответить
Деркача на цей раз впишуть офіційно вже ?
показать весь комментарий
12.11.2025 12:11 Ответить
 
 