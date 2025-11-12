Новый состав наблюдательного совета "Энергоатома" представят в течение недели, в обществе аудит, - Минэкономики
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства в сотрудничестве с партнерами стран G7 в течение недели представит на утверждение правительства предложения по новому составу наблюдательного совета АО "НАЭК "Энергоатом". Начата работа со списками возможных кандидатов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэкономики.
Избрание наблюдательного совета
Как отмечается, советник, который помогает министерству, уже избран.
"В условиях полномасштабной войны наблюдательный совет государственной энергетической компании должен отвечать не только за стратегическое развитие, но и за антикризисное управление, своевременную реакцию на риски и обеспечение безопасности и устойчивости работы компании. Обновление состава совета направлено именно на усиление этих функций, а также на обеспечение быстрого взаимодействия компании с антикоррупционными и аудиторскими органами, международными партнерами и обществом", - подчеркивают в министерстве.
Речь идет о необходимости адаптации системы корпоративного управления к новым вызовам - более быстрым решениям, антикризисным механизмам и усиленной ответственности.
Понимая непричастность наблюдательного совета к любым действиям, которые стали предметом внимания правоохранительных органов, Министерство рассчитывает на их дальнейшую профессиональную поддержку в переходный период - в частности, в передаче материалов, документации и аналитических наработок, необходимых для быстрого запуска работы нового состава Совета.
Министерство отмечает, что первый Наблюдательный совет помог сформировать первые процессы и рамки современного корпоративного управления.
Всесторонний аудит "Энергоатома"
Параллельно, по поручению правительства, Государственная аудиторская служба начала всесторонний аудит "Энергоатома" в связи с обнародованными НАБУ фактами: аудит закупок должен быть проведен в срок до 15 рабочих дней, полный аудит компании - в срок до 90 рабочих дней. Материалы будут переданы правоохранительным и антикоррупционным органам. Отчет будет представлен правительству после завершения работы аудиторов
"Быстрое принятие решений в ситуации с "Энергоатомом" важно не только для внутренней стабильности, но и для выполнения Украиной обязательств перед МВФ, Всемирным банком и ЕС. Это демонстрирует готовность государства действовать по международным стандартам и защищать инвестиции партнеров даже в сложных условиях", - резюмирует Минэкономики.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
рабочі дєвочкі.
як стюардеса дебілка свириденка.
Компенсаціїї за розірвання контракту достойні ?
Хвилююся якось ....
Тим же, ким був обраний Мілованов?
Цей дебіл міг бути обраний адекватними людьми, а не призначений з ОП?