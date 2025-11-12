Новый состав наблюдательного совета "Энергоатома" представят в течение недели, в обществе аудит, - Минэкономики

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства в сотрудничестве с партнерами стран G7 в течение недели представит на утверждение правительства предложения по новому составу наблюдательного совета АО "НАЭК "Энергоатом". Начата работа со списками возможных кандидатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэкономики.

Избрание наблюдательного совета

Как отмечается, советник, который помогает министерству, уже избран.

"В условиях полномасштабной войны наблюдательный совет государственной энергетической компании должен отвечать не только за стратегическое развитие, но и за антикризисное управление, своевременную реакцию на риски и обеспечение безопасности и устойчивости работы компании. Обновление состава совета направлено именно на усиление этих функций, а также на обеспечение быстрого взаимодействия компании с антикоррупционными и аудиторскими органами, международными партнерами и обществом", - подчеркивают в министерстве.

Речь идет о необходимости адаптации системы корпоративного управления к новым вызовам - более быстрым решениям, антикризисным механизмам и усиленной ответственности.

Понимая непричастность наблюдательного совета к любым действиям, которые стали предметом внимания правоохранительных органов, Министерство рассчитывает на их дальнейшую профессиональную поддержку в переходный период - в частности, в передаче материалов, документации и аналитических наработок, необходимых для быстрого запуска работы нового состава Совета.

Министерство отмечает, что первый Наблюдательный совет помог сформировать первые процессы и рамки современного корпоративного управления.

Всесторонний аудит "Энергоатома"

Параллельно, по поручению правительства, Государственная аудиторская служба начала всесторонний аудит "Энергоатома" в связи с обнародованными НАБУ фактами: аудит закупок должен быть проведен в срок до 15 рабочих дней, полный аудит компании - в срок до 90 рабочих дней. Материалы будут переданы правоохранительным и антикоррупционным органам. Отчет будет представлен правительству после завершения работы аудиторов

"Быстрое принятие решений в ситуации с "Энергоатомом" важно не только для внутренней стабильности, но и для выполнения Украиной обязательств перед МВФ, Всемирным банком и ЕС. Это демонстрирует готовность государства действовать по международным стандартам и защищать инвестиции партнеров даже в сложных условиях", - резюмирует Минэкономики.

Что предшествовало?

