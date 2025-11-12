Садовий про корупцію в енергетиці: Вже третій день чорніє в очах. Не уявляю, як це має читати захисник біля Покровська

Міський голова Львова Андрій Садовий відреагував на останні розслідування щодо корупції в енергетичній сфері, визнавши, що новини шокують і підривають довіру до інституцій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на його фейсбук.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Він підкреслив необхідність негайних дій, аби "опанувати цю бурю" і провести внутрішню зачистку.

"Вже третій день чорніє в очах від заголовків і фактів розслідувань про корупцію в енергетиці. Навіть не знаю, як це коментувати цензурно", - написав Садовий.

Садовий подякував тим, хто продовжує робити свою справу, і висловив сподівання, що відповідальні інституції відреагують швидко і прозоро, аби відновити довіру суспільства та не допустити подальшої деморалізації через скандали.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Будуть санкції проти двох осіб із справи НАБУ. Галущенко та Гринчук не можуть бути на посадах

Що передувало?

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розмова Міндіча та Галущенка в момент дзвінка Зеленського. РОЗШИФРОВКА