Садовий про корупцію в енергетиці: Вже третій день чорніє в очах. Не уявляю, як це має читати захисник біля Покровська
Міський голова Львова Андрій Садовий відреагував на останні розслідування щодо корупції в енергетичній сфері, визнавши, що новини шокують і підривають довіру до інституцій.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на його фейсбук.
Він підкреслив необхідність негайних дій, аби "опанувати цю бурю" і провести внутрішню зачистку.
"Вже третій день чорніє в очах від заголовків і фактів розслідувань про корупцію в енергетиці. Навіть не знаю, як це коментувати цензурно", - написав Садовий.
Садовий подякував тим, хто продовжує робити свою справу, і висловив сподівання, що відповідальні інституції відреагують швидко і прозоро, аби відновити довіру суспільства та не допустити подальшої деморалізації через скандали.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас.
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
Зате своїх діточок прилаштувало непильно-********...
Valerii Prozapas@prozapas77
Це прям в центрі Києва створили кубло мародерів імені сенатора РФ Деркача - уявіть що творять в регіонах. Не дарма місцеве самоврядування зачистили під вертикаль, якій би і Януковіч позаздрив. Може з цим і пов'язано просування русні, бо парні кешем займались, а не обороною.
Таке здивування, від чинуши з великим стажем може казати лише про те, що сам брав участь в цих оборутках.
Бо завтра в телеграмі чи на ютубі з'являться записи твоїх "кабінетних" телефонних розмов.
І вже ти сам будеш розповідати, що це все наклепи, монтаж і вороже ІПСО.😆
Ти сміття вже вивіз зі Львова?