Садовый о коррупции в энергетике: Уже третий день чернеет в глазах. Не представляю, как это должен читать защитник возле Покровска

Мэр Львова Андрей Садовый отреагировал на последние расследования о коррупции в энергетической сфере, признав, что новости шокируют и подрывают доверие к институтам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его фейсбук.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он подчеркнул необходимость немедленных действий, чтобы "остановить эту бурю" и провести внутреннюю зачистку.

"Уже третий день чернеет в глазах от заголовков и фактов расследований о коррупции в энергетике. Даже не знаю, как это комментировать цензурно", - написал Садовый.

Садовый поблагодарил тех, кто продолжает делать свое дело, и выразил надежду, что ответственные институты отреагируют быстро и прозрачно, чтобы восстановить доверие общества и не допустить дальнейшей деморализации из-за скандалов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Будут санкции против двух человек из дела НАБУ. Галущенко и Гринчук не могут быть на должностях

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разговор Миндича и Галущенко в момент звонка Зеленского. РАЗШИФРОВКА