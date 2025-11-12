РУС
Садовый о коррупции в энергетике: Уже третий день чернеет в глазах. Не представляю, как это должен читать защитник возле Покровска

Мэр Львова Андрей Садовый отреагировал на последние расследования о коррупции в энергетической сфере, признав, что новости шокируют и подрывают доверие к институтам.

Он подчеркнул необходимость немедленных действий, чтобы "остановить эту бурю" и провести внутреннюю зачистку.

"Уже третий день чернеет в глазах от заголовков и фактов расследований о коррупции в энергетике. Даже не знаю, как это комментировать цензурно", - написал Садовый.

Садовый о коррупции в энергетике

Садовый поблагодарил тех, кто продолжает делать свое дело, и выразил надежду, что ответственные институты отреагируют быстро и прозрачно, чтобы восстановить доверие общества и не допустить дальнейшей деморализации из-за скандалов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Будут санкции против двух человек из дела НАБУ. Галущенко и Гринчук не могут быть на должностях

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разговор Миндича и Галущенко в момент звонка Зеленского. РАЗШИФРОВКА

+13
Муфлон, ты один из тех кто валил Порошенко. На твоих руках кровь погибших, может меньше чем в миндичей, но есть всё равно.
показать весь комментарий
12.11.2025 15:51 Ответить
+6
а ти *** не знав
показать весь комментарий
12.11.2025 15:50 Ответить
+5
Ще одне убоїще вилізло підгавкувати.
Зате своїх діточок прилаштувало непильно-********...
показать весь комментарий
12.11.2025 15:51 Ответить
а ти *** не знав
показать весь комментарий
12.11.2025 15:50 Ответить
🥳
показать весь комментарий
12.11.2025 15:52 Ответить
міндіч, зеленський, шефір, брати цукермани...що у них спільного?
їх поєднує студія квартал 95...
показать весь комментарий
12.11.2025 16:06 Ответить
Муфлон, ты один из тех кто валил Порошенко. На твоих руках кровь погибших, может меньше чем в миндичей, но есть всё равно.
показать весь комментарий
12.11.2025 15:51 Ответить
Так він і зараз валить Порошенка
показать весь комментарий
12.11.2025 15:55 Ответить
І що? Правильно і робив.
показать весь комментарий
12.11.2025 16:21 Ответить
ще один необучаємий скот виліз.
показать весь комментарий
12.11.2025 16:25 Ответить
*** корову в цирку навчать на ровері їздити. А ти далдон далі векатимеш противсіх!
показать весь комментарий
12.11.2025 16:28 Ответить
Ще одне убоїще вилізло підгавкувати.
Зате своїх діточок прилаштувало непильно-********...
показать весь комментарий
12.11.2025 15:51 Ответить
Дивно, чому досі Безугла мовчить. Мабуть про неї забули, а без вказівок від д'Єрмака вона не знає що казати 😂
показать весь комментарий
12.11.2025 16:03 Ответить
Захисник там не читає - волонтери ще павербанки не підвезли.....
показать весь комментарий
12.11.2025 15:51 Ответить
А як там твої друзяки? Класно?
показать весь комментарий
12.11.2025 15:52 Ответить
ох і підар цей садовий. сам краде не зупиняючись.
показать весь комментарий
12.11.2025 15:52 Ответить
Ще одне чудо вилізло. Такий же мародер, як і ЗЕ. Мерчик, який 20р будує смітєвий завод і бруківучку перекладає по , щоб заводик не стояв
показать весь комментарий
12.11.2025 15:53 Ответить
мабуть потемніло в очах від зависті . не співучасника корупції.???
показать весь комментарий
12.11.2025 15:55 Ответить
Воно темніє в очах вже років 20 мінімум а цей тільки сьогодні побачив
показать весь комментарий
12.11.2025 16:00 Ответить
Так це лише в енергетиці. А в урядовій клоаці скрізь таке б/\ядство процвітає.
показать весь комментарий
12.11.2025 16:00 Ответить
А в роті у тебе не чорніє від вилизування патужної діяльності найвеличнішого?
показать весь комментарий
12.11.2025 16:00 Ответить
За 20 р сміттєпереробний завод вже побудував - корупція його здивувала - йди нах
показать весь комментарий
12.11.2025 16:02 Ответить
Пригадалось дещо саме зі Львова (2020р.) // «ЮРЧЕНКО ОБОВ'ЯЗКОВО БУДЕ СИДІТИ В ТЮРМІ - Зеленський. На думку президента, якщо "людина взяла хоч якийсь хабар, ХОЧ ГРИВНЮ - вона повинна сидіти". Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Юрченко, якому https://zn.ua/POLITICS/deputatu-jurchenko-objavili-podozrenie.html НАБУ оголосило підозру в хабарництві, обов'язково буде сидіти в тюрмі. Про це президент Володимир Зеленський заявив на брифінгу у Львівській області, передає http://interfax.com.ua/ Інтерфакс-Україна. "Я дуже радий, що знайшли першого хабарника. Хоча я знаю, що багато хабарників серед чиновників, особливо, чесно кажучи, в областях, на місцях. Я РАДИЙ, ЩО ЗАТРИМАЛИ ЛЮДИНУ, ЯКА В ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", який завжди говорив, що він такий чесний і порядний. Сьогодні йому вручила підозра генеральна прокурорка, він її отримав, і обов'язково сяде в тюрму. Тому що очищення влади ми повинні робити, починати з себе, дивитися в очі людям", - вважає він. Президент додав, що до влади люди спочатку приходять "ввічливі і чесні, але міцності їм не вистачає". Щодо Юрченка Зеленський сказав, що це "приклад людини, міцності якого вистачило на один рік". Президент запевнив, що "так буде з кожною людиною, яка бере хабарі", незалежно від партійної приналежності і суми неправомірної вигоди. На думку Зеленського, якщо "людина взяла якусь хабар, хоч гривню - він повинен сидіти"». ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ, 2020, 17.09 - https://zn.ua/ukr/POLITICS/jurchenko-obovjazkovo-bude-siditi-v-tjurmi-zelenskij.html
показать весь комментарий
12.11.2025 16:05 Ответить
https://x.com/prozapas77

Valerii Prozapas@prozapas77



Це прям в центрі Києва створили кубло мародерів імені сенатора РФ Деркача - уявіть що творять в регіонах. Не дарма місцеве самоврядування зачистили під вертикаль, якій би і Януковіч позаздрив. Може з цим і пов'язано просування русні, бо парні кешем займались, а не обороною.
показать весь комментарий
12.11.2025 16:08 Ответить
Скільки пафосу... всі і так розуміють, що тобі п...х...й на захисників біля Покровська.
показать весь комментарий
12.11.2025 16:16 Ответить
О, святий найшовся...
показать весь комментарий
12.11.2025 16:16 Ответить
У вас вже є один святий. Другого не може бути.
показать весь комментарий
12.11.2025 16:22 Ответить
Андрій ти ж сам топив за цього зеленського чорта ! ...ти ж знав кому Львів голоси відписали у 19р...ти теж продав Україну ...
показать весь комментарий
12.11.2025 16:22 Ответить
А ти скотина коли гроші тринькаєш на клумби з тротуарами - тобі ****** сильно болить як там захисники під Покровськом? Чи як там львівська 128 МВБр (екс-ТРО) на Запоріжжі?

Держава гнилих зелено-риго-перефарбованих ублюдків зверху і донизу. Гидота.
показать весь комментарий
12.11.2025 16:23 Ответить
Дбл соєвий.
показать весь комментарий
12.11.2025 16:28 Ответить
Хіба це така вже несподіванка???
Таке здивування, від чинуши з великим стажем може казати лише про те, що сам брав участь в цих оборутках.
показать весь комментарий
12.11.2025 16:24 Ответить
штирліц ще ніколи не був так близько до провалу.... *** усі знають що у садового у львові призвісько "доля" ))))) ну доки долю не занесеш діла не буде!!!! Хоча те що діється то є просто вийнятковий цинізм та беззаконня безбожжя ... отакий в нас правитель
показать весь комментарий
12.11.2025 16:28 Ответить
 
 