Садовый о коррупции в энергетике: Уже третий день чернеет в глазах. Не представляю, как это должен читать защитник возле Покровска
Мэр Львова Андрей Садовый отреагировал на последние расследования о коррупции в энергетической сфере, признав, что новости шокируют и подрывают доверие к институтам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его фейсбук.
Он подчеркнул необходимость немедленных действий, чтобы "остановить эту бурю" и провести внутреннюю зачистку.
"Уже третий день чернеет в глазах от заголовков и фактов расследований о коррупции в энергетике. Даже не знаю, как это комментировать цензурно", - написал Садовый.
Садовый поблагодарил тех, кто продолжает делать свое дело, и выразил надежду, что ответственные институты отреагируют быстро и прозрачно, чтобы восстановить доверие общества и не допустить дальнейшей деморализации из-за скандалов.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
їх поєднує студія квартал 95...
Зате своїх діточок прилаштувало непильно-********...
Valerii Prozapas@prozapas77
Це прям в центрі Києва створили кубло мародерів імені сенатора РФ Деркача - уявіть що творять в регіонах. Не дарма місцеве самоврядування зачистили під вертикаль, якій би і Януковіч позаздрив. Може з цим і пов'язано просування русні, бо парні кешем займались, а не обороною.
Держава гнилих зелено-риго-перефарбованих ублюдків зверху і донизу. Гидота.
Таке здивування, від чинуши з великим стажем може казати лише про те, що сам брав участь в цих оборутках.