РФ атакувала енергетику 8 областей України, тривають відновлювальні роботи, - Міненерго
Цієї ночі ворог здійснив масований ракетно-дроновий обстріл. Під ударом опинилося 8 областей України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Деталі атаки
Як зазначається, ворог застосував кілька видів балістики та крилаті ракети - більш ніж 70 і 450 ударних дронів. Удари були спрямовані, зокрема, по теплоелектроцентралях і теплоелектростанціях у Києві, Харкові та Дніпрі, які працювали виключно в режимі забезпечення теплопостачання районів.
"Ворог цілеспрямовано намагається залишити українців без тепла в період найсильніших зимових морозів", - йдеться у повідомленні.
Відновлювальні роботи
Тривають відновлювальні роботи на енергооб’єктах, пошкоджених внаслідок попередніх ворожих атак. Вживаються всі можливі заходи для забезпечення стабільної роботи енергосистеми.
"По всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. В окремих регіонах через складну ситуацію в енергосистемі вимушено застосовуються аварійні знеструмлення. Після стабілізації ситуації споживачі повернуться до прогнозованих погодинних графіків. Споживачів закликають стежити за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго своїх регіонів", - наголошують у Міненерго.
Через складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 68 населених пунктів у Херсонській, Одеській та Миколаївській областях. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній у цілодобовому режимі.
Атака РФ на Україну 3 лютого
- Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
- Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.
- Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.
- Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.
- Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.
- Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.
- Окрім того, РФ атакувала Одещину, критична інфраструктура працює на генераторах.
- Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.
Якраз у них зараз до мінус 30 буде, гарно може вийти. І тоді завтра вже можна за стіл сідати і питати чого вони там хотіли.
Гроші з Українців підуть на відновлення енергосистеми України, а не від них з офшорів!!
