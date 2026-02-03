УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12542 відвідувача онлайн
Новини Удари по енергетиці
1 467 12

РФ атакувала енергетику 8 областей України, тривають відновлювальні роботи, - Міненерго

енергетика під ударом рф

Цієї ночі ворог здійснив масований ракетно-дроновий обстріл. Під ударом опинилося 8 областей України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі атаки

Як зазначається, ворог застосував кілька видів балістики та крилаті ракети - більш ніж 70 і 450 ударних дронів. Удари були спрямовані, зокрема, по теплоелектроцентралях і теплоелектростанціях у Києві, Харкові та Дніпрі, які працювали виключно в режимі забезпечення теплопостачання районів.

"Ворог цілеспрямовано намагається залишити українців без тепла в період найсильніших зимових морозів", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ні дипломатичні зусилля в ОАЕ, ні обіцянки США не стримали тероризм Путіна, - Сибіга

Відновлювальні роботи

Тривають відновлювальні роботи на енергооб’єктах, пошкоджених внаслідок попередніх ворожих атак. Вживаються всі можливі заходи для забезпечення стабільної роботи енергосистеми.

"По всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. В окремих регіонах через складну ситуацію в енергосистемі вимушено застосовуються аварійні знеструмлення. Після стабілізації ситуації споживачі повернуться до прогнозованих погодинних графіків. Споживачів закликають стежити за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго своїх регіонів", - наголошують у Міненерго.

Через складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 68 населених пунктів у Херсонській, Одеській та Миколаївській областях. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній у цілодобовому режимі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екстрені відключення запроваджено у Києві та на Київщині, - ДТЕК

Атака РФ на Україну 3 лютого

  • Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
  • Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.
  • Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.
  • Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.
  • Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.
  • Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.
  • Окрім того, РФ атакувала Одещину, критична інфраструктура працює на генераторах.
  • Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.

Також читайте: Енергосистема Київщини працює в режимі відновлення, - ОВА

Автор: 

енергетика (3783) Міненерго (1683)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Що з атакою на москву? Підстанції цілі
показати весь коментар
03.02.2026 11:59 Відповісти
+6
Усі перемир'я та перемовини з рашкою завжди проходили під масованими атаками на Україну. З терором не розмовляють, його знищують; так чи інакше - знищують.
показати весь коментар
03.02.2026 11:57 Відповісти
+6
а у відповідь потужний фейк та гундосик

показати весь коментар
03.02.2026 11:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Усі перемир'я та перемовини з рашкою завжди проходили під масованими атаками на Україну. З терором не розмовляють, його знищують; так чи інакше - знищують.
показати весь коментар
03.02.2026 11:57 Відповісти
Я так розумію, вчора вони вдарили, тому сьогодні вночі буде наша відповідь. Правда? Правда ж?
Якраз у них зараз до мінус 30 буде, гарно може вийти. І тоді завтра вже можна за стіл сідати і питати чого вони там хотіли.
показати весь коментар
03.02.2026 12:32 Відповісти
Що з атакою на москву? Підстанції цілі
показати весь коментар
03.02.2026 11:59 Відповісти
а у відповідь потужний фейк та гундосик

показати весь коментар
03.02.2026 11:59 Відповісти
Шмигаль з Міненерго та купою своїх талановитих держсекретарів і замів, за час перебування на посадах добряче підготував СТРАТЕГІЧНУ галузь України - енергетичну, до функціонування в Особливий період!! Приватні власники ********* та розподільчих компаній його бездіяльністю ЗАДОВОЛЕНІ!!
Гроші з Українців підуть на відновлення енергосистеми України, а не від них з офшорів!!
показати весь коментар
03.02.2026 12:00 Відповісти
Влада зробила все щоб зробити беззахисною єнергетику (це свідомо чи випадково хз) але ці наслідки будуть вилазити Україні роками
показати весь коментар
03.02.2026 12:12 Відповісти
Скільки тривало "енергетичне перемир'я на тиждень" - десь 3 дні, якщо не помиляюсь.
показати весь коментар
03.02.2026 12:13 Відповісти
А что ещё делать. Не в ответ же херачить. Восстанавливать. Пока деньги и ресурсы дают.
показати весь коментар
03.02.2026 12:27 Відповісти
Чому цілеспрямовано?
Вождь казав випадково
показати весь коментар
03.02.2026 12:27 Відповісти
показати весь коментар
03.02.2026 12:34 Відповісти
буданга вже пригрозила кавою у ростові, чи мурманьську? мацква в гундосиках що аж сонця не видно?
показати весь коментар
03.02.2026 12:35 Відповісти
Буданзі ніколи, він в охвісі олівці застругує, та срепки закуповує...
показати весь коментар
03.02.2026 12:59 Відповісти
 
 