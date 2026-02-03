РФ атакувала енергетику 8 областей України, тривають відновлювальні роботи, - Міненерго

Цієї ночі ворог здійснив масований ракетно-дроновий обстріл. Під ударом опинилося 8 областей України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі атаки

Як зазначається, ворог застосував кілька видів балістики та крилаті ракети - більш ніж 70 і 450 ударних дронів. Удари були спрямовані, зокрема, по теплоелектроцентралях і теплоелектростанціях у Києві, Харкові та Дніпрі, які працювали виключно в режимі забезпечення теплопостачання районів.

"Ворог цілеспрямовано намагається залишити українців без тепла в період найсильніших зимових морозів", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ні дипломатичні зусилля в ОАЕ, ні обіцянки США не стримали тероризм Путіна, - Сибіга

Відновлювальні роботи

Тривають відновлювальні роботи на енергооб’єктах, пошкоджених внаслідок попередніх ворожих атак. Вживаються всі можливі заходи для забезпечення стабільної роботи енергосистеми.

"По всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. В окремих регіонах через складну ситуацію в енергосистемі вимушено застосовуються аварійні знеструмлення. Після стабілізації ситуації споживачі повернуться до прогнозованих погодинних графіків. Споживачів закликають стежити за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго своїх регіонів", - наголошують у Міненерго.

Через складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 68 населених пунктів у Херсонській, Одеській та Миколаївській областях. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній у цілодобовому режимі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екстрені відключення запроваджено у Києві та на Київщині, - ДТЕК

Атака РФ на Україну 3 лютого

Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.

Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.

Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.

Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.

Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.

Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.

Окрім того, РФ атакувала Одещину, критична інфраструктура працює на генераторах.

Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.

Також читайте: Енергосистема Київщини працює в режимі відновлення, - ОВА