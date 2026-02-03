1 466 12

РФ атаковала энергетику 8 областей Украины, продолжаются восстановительные работы, - Минэнерго

энергетика под ударом РФ

Этой ночью враг осуществил массированный ракетно-дроновый обстрел. Под ударом оказались 8 областей Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Детали атаки

Как отмечается, враг применил несколько видов баллистики и крылатые ракеты - более 70 и 450 ударных дронов. Удары были направлены, в частности, по теплоэлектроцентралям и теплоэлектростанциям в Киеве, Харькове и Днепре, которые работали исключительно в режиме обеспечения теплоснабжения районов.

"Враг целенаправленно пытается оставить украинцев без тепла в период сильнейших зимних морозов", - говорится в сообщении.

Восстановительные работы

Продолжаются восстановительные работы на энергообъектах, поврежденных в результате предыдущих вражеских атак. Принимаются все возможные меры для обеспечения стабильной работы энергосистемы.

"По всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В отдельных регионах из-за сложной ситуации в энергосистеме вынужденно применяются аварийные отключения электроэнергии. После стабилизации ситуации потребители вернутся к прогнозируемым почасовым графикам. Потребителей призывают следить за сообщениями на официальных страницах облэнерго своих регионов", - отмечают в Минэнерго.

Из-за сложных погодных условий без электроснабжения остаются более 68 населенных пунктов в Херсонской, Одесской и Николаевской областях. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий в круглосуточном режиме.

Атака РФ на Украину 3 февраля

  • Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
  • Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.
  • Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
  • Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
  • Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
  • Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.
  • Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.
  • Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.

Топ комментарии
Що з атакою на москву? Підстанції цілі
Усі перемир'я та перемовини з рашкою завжди проходили під масованими атаками на Україну. З терором не розмовляють, його знищують; так чи інакше - знищують.
а у відповідь потужний фейк та гундосик

Усі перемир'я та перемовини з рашкою завжди проходили під масованими атаками на Україну. З терором не розмовляють, його знищують; так чи інакше - знищують.
03.02.2026 11:57
03.02.2026 11:57 Ответить
Я так розумію, вчора вони вдарили, тому сьогодні вночі буде наша відповідь. Правда? Правда ж?
Якраз у них зараз до мінус 30 буде, гарно може вийти. І тоді завтра вже можна за стіл сідати і питати чого вони там хотіли.
03.02.2026 12:32 Ответить
Що з атакою на москву? Підстанції цілі
03.02.2026 11:59
03.02.2026 11:59 Ответить
а у відповідь потужний фейк та гундосик
03.02.2026 11:59

03.02.2026 11:59 Ответить
Шмигаль з Міненерго та купою своїх талановитих держсекретарів і замів, за час перебування на посадах добряче підготував СТРАТЕГІЧНУ галузь України - енергетичну, до функціонування в Особливий період!! Приватні власники ********* та розподільчих компаній його бездіяльністю ЗАДОВОЛЕНІ!!
03.02.2026 12:00
Гроші з Українців підуть на відновлення енергосистеми України, а не від них з офшорів!!
03.02.2026 12:00
Влада зробила все щоб зробити беззахисною єнергетику (це свідомо чи випадково хз) але ці наслідки будуть вилазити Україні роками
03.02.2026 12:12
03.02.2026 12:12 Ответить
Скільки тривало "енергетичне перемир'я на тиждень" - десь 3 дні, якщо не помиляюсь.
03.02.2026 12:13
03.02.2026 12:13 Ответить
А что ещё делать. Не в ответ же херачить. Восстанавливать. Пока деньги и ресурсы дают.
03.02.2026 12:27
03.02.2026 12:27 Ответить
Чому цілеспрямовано?
Вождь казав випадково
03.02.2026 12:27 Ответить
03.02.2026 12:34
буданга вже пригрозила кавою у ростові, чи мурманьську? мацква в гундосиках що аж сонця не видно?
03.02.2026 12:35
03.02.2026 12:35
Буданзі ніколи, він в охвісі олівці застругує, та срепки закуповує...
03.02.2026 12:59
03.02.2026 12:59
 
 