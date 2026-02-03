РФ атаковала энергетику 8 областей Украины, продолжаются восстановительные работы, - Минэнерго

Этой ночью враг осуществил массированный ракетно-дроновый обстрел. Под ударом оказались 8 областей Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Детали атаки

Как отмечается, враг применил несколько видов баллистики и крылатые ракеты - более 70 и 450 ударных дронов. Удары были направлены, в частности, по теплоэлектроцентралям и теплоэлектростанциям в Киеве, Харькове и Днепре, которые работали исключительно в режиме обеспечения теплоснабжения районов.

"Враг целенаправленно пытается оставить украинцев без тепла в период сильнейших зимних морозов", - говорится в сообщении.

Восстановительные работы

Продолжаются восстановительные работы на энергообъектах, поврежденных в результате предыдущих вражеских атак. Принимаются все возможные меры для обеспечения стабильной работы энергосистемы.

"По всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В отдельных регионах из-за сложной ситуации в энергосистеме вынужденно применяются аварийные отключения электроэнергии. После стабилизации ситуации потребители вернутся к прогнозируемым почасовым графикам. Потребителей призывают следить за сообщениями на официальных страницах облэнерго своих регионов", - отмечают в Минэнерго.

Из-за сложных погодных условий без электроснабжения остаются более 68 населенных пунктов в Херсонской, Одесской и Николаевской областях. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий в круглосуточном режиме.

Атака РФ на Украину 3 февраля

Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.

Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.

Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.

Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.

Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.

Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.

Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.

Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.

