РФ атаковала энергетику 8 областей Украины, продолжаются восстановительные работы, - Минэнерго
Этой ночью враг осуществил массированный ракетно-дроновый обстрел. Под ударом оказались 8 областей Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Детали атаки
Как отмечается, враг применил несколько видов баллистики и крылатые ракеты - более 70 и 450 ударных дронов. Удары были направлены, в частности, по теплоэлектроцентралям и теплоэлектростанциям в Киеве, Харькове и Днепре, которые работали исключительно в режиме обеспечения теплоснабжения районов.
"Враг целенаправленно пытается оставить украинцев без тепла в период сильнейших зимних морозов", - говорится в сообщении.
Восстановительные работы
Продолжаются восстановительные работы на энергообъектах, поврежденных в результате предыдущих вражеских атак. Принимаются все возможные меры для обеспечения стабильной работы энергосистемы.
"По всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В отдельных регионах из-за сложной ситуации в энергосистеме вынужденно применяются аварийные отключения электроэнергии. После стабилизации ситуации потребители вернутся к прогнозируемым почасовым графикам. Потребителей призывают следить за сообщениями на официальных страницах облэнерго своих регионов", - отмечают в Минэнерго.
Из-за сложных погодных условий без электроснабжения остаются более 68 населенных пунктов в Херсонской, Одесской и Николаевской областях. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий в круглосуточном режиме.
Атака РФ на Украину 3 февраля
- Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
- Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.
- Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
- Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
- Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
- Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.
- Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.
- Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.
Якраз у них зараз до мінус 30 буде, гарно може вийти. І тоді завтра вже можна за стіл сідати і питати чого вони там хотіли.
Гроші з Українців підуть на відновлення енергосистеми України, а не від них з офшорів!!
Вождь казав випадково