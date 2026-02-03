Сікорський про обстріл України Росією: "От і вся обіцянка Путіна Трампу"

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на нічні удари Росії по Україні, заявивши, що саме так виглядає обіцянка Володимира Путіна президентові США Дональду Трампу не атакувати критичну інфраструктуру.

Про це він написав у соцмережі X.

Сікорський зазначив, що нічні атаки РФ прямо суперечать заявам Кремля про тимчасове припинення ударів по критичній інфраструктурі України.

"От і вся обіцянка Путіна Трампу", - написав польський дипломат.

Атака РФ на Україну 3 лютого

  • Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
  • Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.
  • Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.
  • Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.
  • Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.

Що передувало?

  • Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що особисто просив російського диктатора Володимира Путіна не обстрілювати Київ та інші українські міста впродовж тижня. Той, за словами Трампа, нібито погодився.
  • Президент України Володимир Зеленський подякував очільнику США Дональду Трампу, який заявив, що попросив російського диктатора Володимира Путіна припинити обстріли Києва та інших українських міст.
  • Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідатиме дзеркально, якщо Росія не битиме по українській енергетиці.

Сікорський одним виразом сказав що уйло поводило трампу по губах своєю сарделькою.
03.02.2026 13:35 Відповісти
не було ніякої обіцянки
рудий як завжди назвиздів
***** просто став на відтяжку, шоби підготувати ракети та дрони для масованої атаки
03.02.2026 13:33 Відповісти
А якби Трамп знав українське прислів'я "москаль тоді правду скаже, як чорт молитися стане", то не став би посміховиськом.
03.02.2026 13:37 Відповісти
пєсков одразу сказав до 1 лютого. то рудий піс....бол кричить про тиждень
03.02.2026 13:32 Відповісти
03.02.2026 13:33 Відповісти
плюс ***** наніс масований удар по Україні якраз в момент візиту генсека НАТО
тобто ***** вчергове вказав НАТО на його місце
03.02.2026 13:34 Відповісти
Хло з подачі трампа. Договорнячок.
03.02.2026 14:28 Відповісти
рудому ні до чого це прислів'я, він просто закоханий у свого друха *****
ніц вже не виправити рудого - палке кохання нарцисів-диктаторів
03.02.2026 13:39 Відповісти
Палке кохання нарцисів-диктаторів може закінчитися так, як між гтлером і сталіним )
03.02.2026 13:54 Відповісти
навряд чи
причина у тому, шо гітлер та сралін товклися на одному континенті, тому їм було затісно
а рудий чітко заліпив: західна півкуля наша, тобто натякнув, шо *****, панда та пончик можуть творити на іншій півкулі, шо їм заманеться, тіки аби робили із ним бізнес на цьому
се ля ві
03.02.2026 13:56 Відповісти
Ідея поділу світу на "сфери впливу" не нова, але історично вона не забезпечувала довготривалої стабільності. Авторитарні режими схильні переглядати домовленості, коли змінюється баланс сил або з'являється нова вигода. Тому географічна віддаленість сама по собі не є запобіжником конфліктів, особливо якщо згадати ЕГО Трампа, яке обмежується тільки земною кулею.

Та й політичні супротивники Трампа у США поступово з'їдають його рейтинг критикуючи знущання путіна над Трампом. Хочеш - не хочеш, а Трампу прийдеться доводити, що він не ганчірка, а мачо, що уже проявляється у санкціях проти російської нафти.
03.02.2026 14:22 Відповісти
А хто такий Трамп? - педофіл збочинець який завдяки баблу і ФСБ став президентом США? Теж мені ЦАБЕ
03.02.2026 13:38 Відповісти
День бабака
03.02.2026 13:45 Відповісти
Трамплу похер що його ***** ні в що не ставить. Адже після його обсцикання шльондрами в москвабадському готелі, це дрібниці.
03.02.2026 13:51 Відповісти
От і вся потужність вашої НАТИ. Прислали генсека попереливати з пустого в порожнє, та й все.
03.02.2026 13:54 Відповісти
Дурдом... Всі прийняли позу дурника. Нелюди казали, що " перемир'я" до 1 лютого. І Трамп не Український президент, а офіційного договору між Україною та росією не було... Якщо імбіцили вірять на слово ( в ще політики) то не дивно, що ви так Зеленського бережите, брати по розуму...
P. S. Не потрібно:" що то стратегія вдарити по самозакоханості Трампа", може й так але виглядає максимально убого... Бо вся бравада та гонор зводиться до настрою уйла, а потім:" а він же казав що не стрілятимуть" ...
03.02.2026 13:55 Відповісти
Ну письков сказал что до первого числа. Так и получилось. Что там трындел Трамп не важно. ***** дал понять что это он ставит условия и командует парадом а не Трамп. Рыжий как обычно закосит под дурочка.
03.02.2026 13:59 Відповісти
Так вся Європа косить, бігають за Трампом:" дядько, дядько, а ви ж казали що він не битиме, а він ударив". І ці люди мають давати нам "ГАРАНТІЇ".
03.02.2026 14:03 Відповісти
дональд трамп: ах, обмануть мєня нє трудно. я сам обманіватса рад
03.02.2026 14:34 Відповісти
 
 