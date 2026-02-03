Сікорський про обстріл України Росією: "От і вся обіцянка Путіна Трампу"

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на нічні удари Росії по Україні, заявивши, що саме так виглядає обіцянка Володимира Путіна президентові США Дональду Трампу не атакувати критичну інфраструктуру.

Про це він написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

Сікорський зазначив, що нічні атаки РФ прямо суперечать заявам Кремля про тимчасове припинення ударів по критичній інфраструктурі України.

"От і вся обіцянка Путіна Трампу", - написав польський дипломат.

Атака РФ на Україну 3 лютого

Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.

Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.

Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.

Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.

Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.

Що передувало?

Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що особисто просив російського диктатора Володимира Путіна не обстрілювати Київ та інші українські міста впродовж тижня. Той, за словами Трампа, нібито погодився.

Президент України Володимир Зеленський подякував очільнику США Дональду Трампу, який заявив, що попросив російського диктатора Володимира Путіна припинити обстріли Києва та інших українських міст.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідатиме дзеркально, якщо Росія не битиме по українській енергетиці.

