Сікорський про обстріл України Росією: "От і вся обіцянка Путіна Трампу"
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на нічні удари Росії по Україні, заявивши, що саме так виглядає обіцянка Володимира Путіна президентові США Дональду Трампу не атакувати критичну інфраструктуру.
Про це він написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
Сікорський зазначив, що нічні атаки РФ прямо суперечать заявам Кремля про тимчасове припинення ударів по критичній інфраструктурі України.
"От і вся обіцянка Путіна Трампу", - написав польський дипломат.
Атака РФ на Україну 3 лютого
- Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
- Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.
- Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.
- Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.
- Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.
Що передувало?
- Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що особисто просив російського диктатора Володимира Путіна не обстрілювати Київ та інші українські міста впродовж тижня. Той, за словами Трампа, нібито погодився.
- Президент України Володимир Зеленський подякував очільнику США Дональду Трампу, який заявив, що попросив російського диктатора Володимира Путіна припинити обстріли Києва та інших українських міст.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідатиме дзеркально, якщо Росія не битиме по українській енергетиці.
рудий як завжди назвиздів
***** просто став на відтяжку, шоби підготувати ракети та дрони для масованої атаки
тобто ***** вчергове вказав НАТО на його місце
ніц вже не виправити рудого - палке кохання нарцисів-диктаторів
причина у тому, шо гітлер та сралін товклися на одному континенті, тому їм було затісно
а рудий чітко заліпив: західна півкуля наша, тобто натякнув, шо *****, панда та пончик можуть творити на іншій півкулі, шо їм заманеться, тіки аби робили із ним бізнес на цьому
се ля ві
Та й політичні супротивники Трампа у США поступово з'їдають його рейтинг критикуючи знущання путіна над Трампом. Хочеш - не хочеш, а Трампу прийдеться доводити, що він не ганчірка, а мачо, що уже проявляється у санкціях проти російської нафти.
P. S. Не потрібно:" що то стратегія вдарити по самозакоханості Трампа", може й так але виглядає максимально убого... Бо вся бравада та гонор зводиться до настрою уйла, а потім:" а він же казав що не стрілятимуть" ...