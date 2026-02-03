Новости
Сикорский об обстреле Украины Россией: "Вот и все обещание Путина Трампу"

Глава МИД Польши Радослав Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на ночные удары России по Украине, заявив, что именно так выглядит обещание Владимира Путина президенту США Дональду Трампу не атаковать критическую инфраструктуру.

Об этом он написал в соцсети X.

Сикорский отметил, что ночные атаки РФ прямо противоречат заявлениям Кремля о временном прекращении ударов по критической инфраструктуре Украины.

"Вот и все обещание Путина Трампу", - написал польский дипломат.

Атака РФ на Украину 3 февраля

  • Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
  • Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.
  • Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
  • Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
  • Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.

Что предшествовало?

  • Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что лично просил российского диктатора Владимира Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели. Тот, по словам Трампа, якобы согласился.
  • Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу США Дональда Трампа, который заявил, что попросил российского диктатора Владимира Путина прекратить обстрелы Киева и других украинских городов.
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отвечать зеркально, если Россия не будет наносить удары по украинской энергетике.

+10
Сікорський одним виразом сказав що уйло поводило трампу по губах своєю сарделькою.
03.02.2026 13:35 Ответить
+8
не було ніякої обіцянки
рудий як завжди назвиздів
***** просто став на відтяжку, шоби підготувати ракети та дрони для масованої атаки
03.02.2026 13:33 Ответить
+7
А якби Трамп знав українське прислів'я "москаль тоді правду скаже, як чорт молитися стане", то не став би посміховиськом.
03.02.2026 13:37 Ответить
пєсков одразу сказав до 1 лютого. то рудий піс....бол кричить про тиждень
03.02.2026 13:32 Ответить
не було ніякої обіцянки
рудий як завжди назвиздів
***** просто став на відтяжку, шоби підготувати ракети та дрони для масованої атаки
03.02.2026 13:33 Ответить
плюс ***** наніс масований удар по Україні якраз в момент візиту генсека НАТО
тобто ***** вчергове вказав НАТО на його місце
03.02.2026 13:34 Ответить
Хло з подачі трампа. Договорнячок.
03.02.2026 14:28 Ответить
рудому ні до чого це прислів'я, він просто закоханий у свого друха *****
ніц вже не виправити рудого - палке кохання нарцисів-диктаторів
03.02.2026 13:39 Ответить
Палке кохання нарцисів-диктаторів може закінчитися так, як між гтлером і сталіним )
03.02.2026 13:54 Ответить
навряд чи
причина у тому, шо гітлер та сралін товклися на одному континенті, тому їм було затісно
а рудий чітко заліпив: західна півкуля наша, тобто натякнув, шо *****, панда та пончик можуть творити на іншій півкулі, шо їм заманеться, тіки аби робили із ним бізнес на цьому
се ля ві
03.02.2026 13:56 Ответить
Ідея поділу світу на "сфери впливу" не нова, але історично вона не забезпечувала довготривалої стабільності. Авторитарні режими схильні переглядати домовленості, коли змінюється баланс сил або з'являється нова вигода. Тому географічна віддаленість сама по собі не є запобіжником конфліктів, особливо якщо згадати ЕГО Трампа, яке обмежується тільки земною кулею.

Та й політичні супротивники Трампа у США поступово з'їдають його рейтинг критикуючи знущання путіна над Трампом. Хочеш - не хочеш, а Трампу прийдеться доводити, що він не ганчірка, а мачо, що уже проявляється у санкціях проти російської нафти.
03.02.2026 14:22 Ответить
А хто такий Трамп? - педофіл збочинець який завдяки баблу і ФСБ став президентом США? Теж мені ЦАБЕ
03.02.2026 13:38 Ответить
День бабака
03.02.2026 13:45 Ответить
Трамплу похер що його ***** ні в що не ставить. Адже після його обсцикання шльондрами в москвабадському готелі, це дрібниці.
03.02.2026 13:51 Ответить
От і вся потужність вашої НАТИ. Прислали генсека попереливати з пустого в порожнє, та й все.
03.02.2026 13:54 Ответить
Дурдом... Всі прийняли позу дурника. Нелюди казали, що " перемир'я" до 1 лютого. І Трамп не Український президент, а офіційного договору між Україною та росією не було... Якщо імбіцили вірять на слово ( в ще політики) то не дивно, що ви так Зеленського бережите, брати по розуму...
P. S. Не потрібно:" що то стратегія вдарити по самозакоханості Трампа", може й так але виглядає максимально убого... Бо вся бравада та гонор зводиться до настрою уйла, а потім:" а він же казав що не стрілятимуть" ...
03.02.2026 13:55 Ответить
Ну письков сказал что до первого числа. Так и получилось. Что там трындел Трамп не важно. ***** дал понять что это он ставит условия и командует парадом а не Трамп. Рыжий как обычно закосит под дурочка.
03.02.2026 13:59 Ответить
Так вся Європа косить, бігають за Трампом:" дядько, дядько, а ви ж казали що він не битиме, а він ударив". І ці люди мають давати нам "ГАРАНТІЇ".
03.02.2026 14:03 Ответить
дональд трамп: ах, обмануть мєня нє трудно. я сам обманіватса рад
03.02.2026 14:34 Ответить
 
 