Сикорский об обстреле Украины Россией: "Вот и все обещание Путина Трампу"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на ночные удары России по Украине, заявив, что именно так выглядит обещание Владимира Путина президенту США Дональду Трампу не атаковать критическую инфраструктуру.

Об этом он написал в соцсети X.

Сикорский отметил, что ночные атаки РФ прямо противоречат заявлениям Кремля о временном прекращении ударов по критической инфраструктуре Украины.

"Вот и все обещание Путина Трампу", - написал польский дипломат.

Атака РФ на Украину 3 февраля

Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.

Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.

Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.

Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.

Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.

Что предшествовало?

Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что лично просил российского диктатора Владимира Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели. Тот, по словам Трампа, якобы согласился.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу США Дональда Трампа, который заявил, что попросил российского диктатора Владимира Путина прекратить обстрелы Киева и других украинских городов.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отвечать зеркально, если Россия не будет наносить удары по украинской энергетике.

