Аварійні відключення запроваджені у кількох областях України, - "Укренерго"

Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі зранку 4 лютого у кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Де саме наразі діють аварійні відключення - не зазначається.

Графіки не діють

Як зазначається, попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Атака РФ на Україну 3 лютого

Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.

Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.

Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.

Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.

Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.

Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.

Окрім того, РФ атакувала Одещину, критична інфраструктура працює на генераторах.

Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.

