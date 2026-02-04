Аварійні відключення запроваджені у кількох областях України, - "Укренерго"
Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі зранку 4 лютого у кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".
Де саме наразі діють аварійні відключення - не зазначається.
Графіки не діють
Як зазначається, попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.
Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Атака РФ на Україну 3 лютого
- Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
- Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.
- Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.
- Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.
- Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.
- Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.
- Окрім того, РФ атакувала Одещину, критична інфраструктура працює на генераторах.
- Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.
