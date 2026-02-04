Аварийные отключения введены в нескольких областях Украины, - "Укренерго"
Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями российских обстрелов, утром 4 февраля в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укренерго".
Где именно сейчас действуют аварийные отключения - не указывается.
Графики не действуют
Как отмечается, предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.
Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Атака РФ на Украину 3 февраля
- Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
- Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.
- Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
- Дарницкий и Днепровский районы - преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
- Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
- Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.
- Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.
- Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.
