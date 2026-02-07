США знову запропонували енергетичне перемир’я: Україна погодилась, РФ - ні, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час перемовин в Абу-Дабі американська сторона знову виступила з ініціативою енергетичного перемир’я. Україна підтримала цю пропозицію, тоді як Росія наразі не підтвердила готовність до згоди.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Америка запропонувала обом сторонам знову підтримати ініціативу з деескалації президента Сполучених Штатів щодо енергетики. Україна підтвердила, Росія поки що ні", - розповів Зеленський.

Він зазначив, що зазвичай росіяни дають відповідь на такі ініціативи після повернення в РФ.

Мирні перемовини в ОАЕ

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.

Зеленський затвердив склад української делегації.

За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.

За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.

У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.

4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що делегації України, Росії та США дійшли згоди щодо обміну 314 полоненими. Це перший такий обмін за п’ять місяців.

