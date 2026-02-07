США знову запропонували енергетичне перемир’я: Україна погодилась, РФ - ні, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час перемовин в Абу-Дабі американська сторона знову виступила з ініціативою енергетичного перемир’я. Україна підтримала цю пропозицію, тоді як Росія наразі не підтвердила готовність до згоди.
Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Америка запропонувала обом сторонам знову підтримати ініціативу з деескалації президента Сполучених Штатів щодо енергетики. Україна підтвердила, Росія поки що ні", - розповів Зеленський.
Він зазначив, що зазвичай росіяни дають відповідь на такі ініціативи після повернення в РФ.
Мирні перемовини в ОАЕ
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
- Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що делегації України, Росії та США дійшли згоди щодо обміну 314 полоненими. Це перший такий обмін за п’ять місяців.
Нацисти коли їм віддали Чехословаччину думали що так само прокатить і з Польщею
І ОЦЕ в нас називається дипломатією? Американці запропонували, кацапи відмовилися...
Доконають Україну
Щоб вже цей *********** і огризок жидівський здох разом з ****** і трампліном!!!
Потужна "дипломатія" лишає країну без штанів, без ресурсів, беж ясних умов підтримки на весь час війни...
Тому, що відповідь дає центр прінятія рєшеній у дупі путіна, а у нього може бути закреп)
Какие у тебя еще ко мне вопросы ?
ВОНО дійсно так сказало??? В мене немає слів...
Нещодавно одна моя знайома, що працювала в обладміністрації розповіла епізод з тодішньої роботи. Отже, депутатка обласної Ради від СН якось зауважила їй, що вона "говорить занадто правильною" українською. Так робити не треба, бо "Ви віддаляєтесь від народу" (?????!!!!!!). На що моя знайома запитала депутатку: "То може я мушу ще й писати з орфографічними помилками?" Невдовзі вона таки звільнилась з державної служби, бо не змогла витримати тиску того невігластва "нових ліц", що прийшли в 2019-му. Наприклад, голові комісії з питань освіти до документа треба біло докласти папірець із вже написаною резолюцією, котру той "фахівець" буквально перемальовував в документ.
Освічена людина, що вивчилась на держслужбовця, котра знає дві іноземні мови не втрималась і пішла за власним бажанням. І я її розумію.
Виявилось що реальне виробництво ракет і масове виробництво дронів таки працює краще за відосіки?