США знову запропонували енергетичне перемир’я: Україна погодилась, РФ - ні, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час перемовин в Абу-Дабі американська сторона знову виступила з ініціативою енергетичного перемир’я. Україна підтримала цю пропозицію, тоді як Росія наразі не підтвердила готовність до згоди.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Америка запропонувала обом сторонам знову підтримати ініціативу з деескалації президента Сполучених Штатів щодо енергетики. Україна підтвердила, Росія поки що ні", - розповів Зеленський.

Він зазначив, що зазвичай росіяни дають відповідь на такі ініціативи після повернення в РФ.

Мирні перемовини в ОАЕ

  • Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
  • Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
  • Зеленський затвердив склад української делегації.
  • За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
  • За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
  • У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
  • 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
  • Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що делегації України, Росії та США дійшли згоди щодо обміну 314 полоненими. Це перший такий обмін за п’ять місяців.

тому що клоуни все просрали і з голими жопами сидять, навіть на укриття підстанцій і те вкрали, кончені уроди отримують отримувати пор 40 млрд в рік і ніхера не зробити...., у свинособак всю зиму -30, а у нас пару тижнів -15, так хто повинен просити перемиря???
07.02.2026 11:26 Відповісти
Кожний раз коли таке відбувається РФ просто собі думає - "вони на все погоджуються бо вони на гроні краху значить треба ще дожати". ВСЕ - більше думок там нема, що і логічно.

Нацисти коли їм віддали Чехословаччину думали що так само прокатить і з Польщею
07.02.2026 11:20 Відповісти
Погодяться, погодятся, коли ти двушечкою по Москві лупанеш. Масовано так, двушечками лупанеш.
07.02.2026 11:23 Відповісти
Тебе в хер ні про що вже не ставлять, опудало на підборах,ні Трамп ні навіть пукін, Трамп особисто "попросив" пукіна не бомбити, а в тебе вистачить сміливості зробити це напряму?
07.02.2026 11:21 Відповісти
Господи, Володимире Олександровичу... Ви ж Президент. Якийсь дитячий лепет.
І ОЦЕ в нас називається дипломатією? Американці запропонували, кацапи відмовилися...
Доконають Україну
07.02.2026 14:11 Відповісти
З цим зєлупенфюрером не те що 'пярямоги' а й самої України... скоріше вже чучхеїни, ніякої не зостанецця!
Щоб вже цей *********** і огризок жидівський здох разом з ****** і трампліном!!!
07.02.2026 11:21 Відповісти
А чого лідор не натисне на них потужно, с позиції сили, згідно плана перемоги.
07.02.2026 11:21 Відповісти
США усьому світу довели, які вони боягузливі імпотенти - вміють тільки погрожувати європейським демократіям, а до східних диктатур завжди підлабузнюються.
07.02.2026 11:22 Відповісти
Паяца, який просто спостерігає, як добивають країну, потрібно терміново міняти на того, хто розуміє і вміє, що потрібно робити для оборони! Добровільна відставка паяца з переформатуванням керівництва парламенту дали б шанс врятувати країну!
07.02.2026 11:25 Відповісти
І на кого міняти ?
07.02.2026 13:26 Відповісти
Міняти? Ви що, з глузду з'їхали? Його і все його "отродьє" прикути кайданками до батарей оплення у Київі. Хай курви вимерзнуть, як таргани.
07.02.2026 15:30 Відповісти
Ви самі гундосили наввипередки (,шмигун про єнергетику ти про те що нема ппо) це звучало як явне запрошення "типо бомбіть безперешкодно ніхто нічого збивати не буде" пройде деякий час і випливуть подробиці оману як випливла єпштейніана, але ці паскуди будуть вже в монако
07.02.2026 11:26 Відповісти
Поки морози не пройдуть - шансів нуль.
07.02.2026 11:28 Відповісти
Адалі шо? Ср@ти в яму буде вже не так холодно ?
07.02.2026 12:51 Відповісти
А далі - посівна, і русні зовсім не треба відновлення ударів по НПЗ.
07.02.2026 12:55 Відповісти
Ігоре, Дениско не розуміє глибини катастрофи. Це ж не брак опалення. Це санітарна катастрофа. Каналізація замерзла і труби каналізаційні потріскали. Очисні споруди також знищені. У приватному секторі, ще можна викопати яму, куди сходити по потребі, а що в багатоповерхівках?
07.02.2026 15:36 Відповісти
це вже бетонні коробки непридатні до життя. на відновлення треба роки.
07.02.2026 16:21 Відповісти
Пост-фактум можно будь яку ЗЕйню розказувати...
Потужна "дипломатія" лишає країну без штанів, без ресурсів, беж ясних умов підтримки на весь час війни...
07.02.2026 11:30 Відповісти
Без майбутнього , шо основне.
07.02.2026 12:52 Відповісти
***************** Всесвіту тепер буде вимагати щоб була єлектрика....і ппо...і..і щоб морозів не було..
07.02.2026 11:30 Відповісти
"Він відзначив, що зазвичай росіяни дають відповідь на такі ініціативи після повернення в РФ."
Тому, що відповідь дає центр прінятія рєшеній у дупі путіна, а у нього може бути закреп)
07.02.2026 11:32 Відповісти
І що маємо ворог знищив нашу енергетику понад мільйон людей без тепла в люті морози,і пів України без електрики ,зате рашиську енергетику ніхто серйозно не атакував і відповідальність на тобі ти думаєш якщо ліг під трампа це тебе врятує ?
07.02.2026 11:35 Відповісти
Го по твоєму «серйозно не атакує? Росія в 10 раз більша, якшо шо. Вот про те, шо вчора прилетіло від ВСУ по тец Бєлгороду ми свідомо не чули?
07.02.2026 11:47 Відповісти
ТЙДНХЙ, ГНДОН!
07.02.2026 11:36 Відповісти
підарок - а чому ж перестали бити нафтобази і нафтопереробку ? що ж ти **** лапшу вішаєш.
07.02.2026 11:38 Відповісти
трампло знову по лобу х@ем получив
07.02.2026 11:39 Відповісти
Специально или нет, но каждый, когда американцы что то предлагают, они "продают надежду" и дают время кремлевским террористам, накопить новую порцию ракет для очередного удара...
07.02.2026 11:41 Відповісти
А без всякого перемир'я щось заважає русні накопичувати ракети?
07.02.2026 13:01 Відповісти
Ну, раз не погоджуються, -продовжуй влаштовувати блекаут на москві!, і потрясти своєю "фламінгою" не забуть...
07.02.2026 11:41 Відповісти
пуйло торопится, потому что скоро зима заканчивается и фактор давления на переговорах в виде морозов, уйдет....
07.02.2026 11:43 Відповісти
А після зими електрика непотрібна вже буде ?
07.02.2026 11:45 Відповісти
прочитай еще раз мой пост и не задавай провокационных вопросов.
07.02.2026 11:48 Відповісти
ти не в змозі відповісти на таке просте питання ?
07.02.2026 11:51 Відповісти
ну если ты не видишь разницы, в отсутствии электричества (и отопления) зимой при -20 и летом при +20 , то что я тебе еще могу обьяснить ?
07.02.2026 11:55 Відповісти
єлектрика потрібна тільки для опалення , і все ? Це тобі пояснювати нічого
07.02.2026 11:56 Відповісти
"єлектрика потрібна тільки для опалення , і все ?" я этого не говорил.

Какие у тебя еще ко мне вопросы ?
07.02.2026 12:36 Відповісти
После этого зима больше никогда не начнется?
07.02.2026 12:15 Відповісти
можешь бот уехать куда подальше. где нет зимы )))
07.02.2026 12:41 Відповісти
Зелі це потрібно для піару і "ніхеранєдєланья". Буде поважно роздувати щоки, і розказувати вкраїнчикам, який він крутий "властєлін Міра". А Пуйлу це знадобиться, щоб накопичити ракети та дрони, і вдарити так масовано, щоб засобів ППО не вистачило.
07.02.2026 11:49 Відповісти
"Америка запропонувала обом сторонам знову підтримати ініціативу з деескалації президента Сполучених Штатів щодо енергетики. Україна підтвердила, Росія поки що ні", - розповів Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3599389

ВОНО дійсно так сказало??? В мене немає слів...

Нещодавно одна моя знайома, що працювала в обладміністрації розповіла епізод з тодішньої роботи. Отже, депутатка обласної Ради від СН якось зауважила їй, що вона "говорить занадто правильною" українською. Так робити не треба, бо "Ви віддаляєтесь від народу" (?????!!!!!!). На що моя знайома запитала депутатку: "То може я мушу ще й писати з орфографічними помилками?" Невдовзі вона таки звільнилась з державної служби, бо не змогла витримати тиску того невігластва "нових ліц", що прийшли в 2019-му. Наприклад, голові комісії з питань освіти до документа треба біло докласти папірець із вже написаною резолюцією, котру той "фахівець" буквально перемальовував в документ.
Освічена людина, що вивчилась на держслужбовця, котра знає дві іноземні мови не втрималась і пішла за власним бажанням. І я її розумію.
07.02.2026 11:52 Відповісти
Ще пару обстрілів енергосистеми України, шоб був повний блекаут і тоді кацапи погодяться на енергоперемир'я
07.02.2026 12:00 Відповісти
А нахрен ему соглашаться? Зачем? Потому что завтра у него экономика рухнет? Или опять сожгут бочку с бензином где-то на окраинах Белгорода? Я бы тоже не соглашался. У него сейчас идеальные условия для переговоров. Потужна дипломатия выбрала просто таки идеальный фон для переговоров.
07.02.2026 12:02 Відповісти
А що воно дає це енергетичне перемир'я. Раша в виграші бо а неї є час накопичити і підготувати до застосування ракети і беспілотники. Воно і так діє між пусками по Україні. Носятся з цим енергетичним перемир'ям як дурень зі ступою.
07.02.2026 12:24 Відповісти
Час накопичити ракети і підготувати безпілотники у раші є завжди незалежно від будь-якого перемир'я.
07.02.2026 13:03 Відповісти
набридлі ці дурні загравання з Трампом.
07.02.2026 12:26 Відповісти
Hу ти і лох(А хвба взагалі було якесь перемир'я до сьогодні?((
07.02.2026 12:55 Відповісти
Зе старанно погоджується не бити по енергетиці оманських союзників
07.02.2026 12:56 Відповісти
А як же далекобійні удари, зеркальна відповідь і знищення російської нафтопереробки і танкерів?

Виявилось що реальне виробництво ракет і масове виробництво дронів таки працює краще за відосіки?
07.02.2026 12:58 Відповісти
Знову світла 5 годин на добу. Оце найкращий припіздент
07.02.2026 13:30 Відповісти
А піськов каже, що це Зеленський відмовляється від перемирʼя. Хтось з вас бреше
07.02.2026 15:51 Відповісти
А би ми били по ним, як вони по нам - погодились
07.02.2026 18:40 Відповісти
 
 