РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
17781 посетитель онлайн
Новости Мирные переговоры Установление энергетического перемирия
2 760 53

США снова предложили энергетическое перемирие: Украина согласилась, РФ - нет, - Зеленский

энергетическое перемирие

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время переговоров в Абу-Даби американская сторона вновь выступила с инициативой энергетического перемирия. Украина поддержала это предложение, тогда как Россия пока не подтвердила готовность к соглашению.

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Америка предложила обеим сторонам вновь поддержать инициативу по деэскалации президента Соединенных Штатов в отношении энергетики. Украина подтвердила, Россия пока нет", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что обычно россияне отвечают на такие инициативы после возвращения в РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина передала США детали об обстрелах, которые произошли после "согласия" РФ на энергетическое перемирие, - Стефанишина

Мирные переговоры в ОАЭ

  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
  • Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
  • Зеленский утвердил состав украинской делегации.
  • По словам Зеленского,вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
  • По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
  • В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
  • 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
  • Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что делегации Украины, России и США достигли соглашения об обмене 314 пленными. Это первый такой обмен за пять месяцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп об "энергетическом перемирии" в Украине: Путин сдержал свое слово

Автор: 

Зеленский Владимир (24246) ОАЭ (269) переговоры (5776)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
тому що клоуни все просрали і з голими жопами сидять, навіть на укриття підстанцій і те вкрали, кончені уроди отримують отримувати пор 40 млрд в рік і ніхера не зробити...., у свинособак всю зиму -30, а у нас пару тижнів -15, так хто повинен просити перемиря???
показать весь комментарий
07.02.2026 11:26 Ответить
+13
Кожний раз коли таке відбувається РФ просто собі думає - "вони на все погоджуються бо вони на гроні краху значить треба ще дожати". ВСЕ - більше думок там нема, що і логічно.

Нацисти коли їм віддали Чехословаччину думали що так само прокатить і з Польщею
показать весь комментарий
07.02.2026 11:20 Ответить
+13
Погодяться, погодятся, коли ти двушечкою по Москві лупанеш. Масовано так, двушечками лупанеш.
показать весь комментарий
07.02.2026 11:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кожний раз коли таке відбувається РФ просто собі думає - "вони на все погоджуються бо вони на гроні краху значить треба ще дожати". ВСЕ - більше думок там нема, що і логічно.

Нацисти коли їм віддали Чехословаччину думали що так само прокатить і з Польщею
показать весь комментарий
07.02.2026 11:20 Ответить
Тебе в хер ні про що вже не ставлять, опудало на підборах,ні Трамп ні навіть пукін, Трамп особисто "попросив" пукіна не бомбити, а в тебе вистачить сміливості зробити це напряму?
показать весь комментарий
07.02.2026 11:21 Ответить
Господи, Володимире Олександровичу... Ви ж Президент. Якийсь дитячий лепет.
І ОЦЕ в нас називається дипломатією? Американці запропонували, кацапи відмовилися...
Доконають Україну
показать весь комментарий
07.02.2026 14:11 Ответить
З цим зєлупенфюрером не те що 'пярямоги' а й самої України... скоріше вже чучхеїни, ніякої не зостанецця!
Щоб вже цей *********** і огризок жидівський здох разом з ****** і трампліном!!!
показать весь комментарий
07.02.2026 11:21 Ответить
А чого лідор не натисне на них потужно, с позиції сили, згідно плана перемоги.
показать весь комментарий
07.02.2026 11:21 Ответить
США усьому світу довели, які вони боягузливі імпотенти - вміють тільки погрожувати європейським демократіям, а до східних диктатур завжди підлабузнюються.
показать весь комментарий
07.02.2026 11:22 Ответить
Погодяться, погодятся, коли ти двушечкою по Москві лупанеш. Масовано так, двушечками лупанеш.
показать весь комментарий
07.02.2026 11:23 Ответить
Паяца, який просто спостерігає, як добивають країну, потрібно терміново міняти на того, хто розуміє і вміє, що потрібно робити для оборони! Добровільна відставка паяца з переформатуванням керівництва парламенту дали б шанс врятувати країну!
показать весь комментарий
07.02.2026 11:25 Ответить
І на кого міняти ?
показать весь комментарий
07.02.2026 13:26 Ответить
Міняти? Ви що, з глузду з'їхали? Його і все його "отродьє" прикути кайданками до батарей оплення у Київі. Хай курви вимерзнуть, як таргани.
показать весь комментарий
07.02.2026 15:30 Ответить
Ви самі гундосили наввипередки (,шмигун про єнергетику ти про те що нема ппо) це звучало як явне запрошення "типо бомбіть безперешкодно ніхто нічого збивати не буде" пройде деякий час і випливуть подробиці оману як випливла єпштейніана, але ці паскуди будуть вже в монако
показать весь комментарий
07.02.2026 11:26 Ответить
тому що клоуни все просрали і з голими жопами сидять, навіть на укриття підстанцій і те вкрали, кончені уроди отримують отримувати пор 40 млрд в рік і ніхера не зробити...., у свинособак всю зиму -30, а у нас пару тижнів -15, так хто повинен просити перемиря???
показать весь комментарий
07.02.2026 11:26 Ответить
Поки морози не пройдуть - шансів нуль.
показать весь комментарий
07.02.2026 11:28 Ответить
Адалі шо? Ср@ти в яму буде вже не так холодно ?
показать весь комментарий
07.02.2026 12:51 Ответить
А далі - посівна, і русні зовсім не треба відновлення ударів по НПЗ.
показать весь комментарий
07.02.2026 12:55 Ответить
Ігоре, Дениско не розуміє глибини катастрофи. Це ж не брак опалення. Це санітарна катастрофа. Каналізація замерзла і труби каналізаційні потріскали. Очисні споруди також знищені. У приватному секторі, ще можна викопати яму, куди сходити по потребі, а що в багатоповерхівках?
показать весь комментарий
07.02.2026 15:36 Ответить
це вже бетонні коробки непридатні до життя. на відновлення треба роки.
показать весь комментарий
07.02.2026 16:21 Ответить
Пост-фактум можно будь яку ЗЕйню розказувати...
Потужна "дипломатія" лишає країну без штанів, без ресурсів, беж ясних умов підтримки на весь час війни...
показать весь комментарий
07.02.2026 11:30 Ответить
Без майбутнього , шо основне.
показать весь комментарий
07.02.2026 12:52 Ответить
***************** Всесвіту тепер буде вимагати щоб була єлектрика....і ппо...і..і щоб морозів не було..
показать весь комментарий
07.02.2026 11:30 Ответить
"Він відзначив, що зазвичай росіяни дають відповідь на такі ініціативи після повернення в РФ."
Тому, що відповідь дає центр прінятія рєшеній у дупі путіна, а у нього може бути закреп)
показать весь комментарий
07.02.2026 11:32 Ответить
І що маємо ворог знищив нашу енергетику понад мільйон людей без тепла в люті морози,і пів України без електрики ,зате рашиську енергетику ніхто серйозно не атакував і відповідальність на тобі ти думаєш якщо ліг під трампа це тебе врятує ?
показать весь комментарий
07.02.2026 11:35 Ответить
Го по твоєму «серйозно не атакує? Росія в 10 раз більша, якшо шо. Вот про те, шо вчора прилетіло від ВСУ по тец Бєлгороду ми свідомо не чули?
показать весь комментарий
07.02.2026 11:47 Ответить
ТЙДНХЙ, ГНДОН!
показать весь комментарий
07.02.2026 11:36 Ответить
підарок - а чому ж перестали бити нафтобази і нафтопереробку ? що ж ти **** лапшу вішаєш.
показать весь комментарий
07.02.2026 11:38 Ответить
трампло знову по лобу х@ем получив
показать весь комментарий
07.02.2026 11:39 Ответить
Специально или нет, но каждый, когда американцы что то предлагают, они "продают надежду" и дают время кремлевским террористам, накопить новую порцию ракет для очередного удара...
показать весь комментарий
07.02.2026 11:41 Ответить
А без всякого перемир'я щось заважає русні накопичувати ракети?
показать весь комментарий
07.02.2026 13:01 Ответить
Ну, раз не погоджуються, -продовжуй влаштовувати блекаут на москві!, і потрясти своєю "фламінгою" не забуть...
показать весь комментарий
07.02.2026 11:41 Ответить
пуйло торопится, потому что скоро зима заканчивается и фактор давления на переговорах в виде морозов, уйдет....
показать весь комментарий
07.02.2026 11:43 Ответить
А після зими електрика непотрібна вже буде ?
показать весь комментарий
07.02.2026 11:45 Ответить
прочитай еще раз мой пост и не задавай провокационных вопросов.
показать весь комментарий
07.02.2026 11:48 Ответить
ти не в змозі відповісти на таке просте питання ?
показать весь комментарий
07.02.2026 11:51 Ответить
ну если ты не видишь разницы, в отсутствии электричества (и отопления) зимой при -20 и летом при +20 , то что я тебе еще могу обьяснить ?
показать весь комментарий
07.02.2026 11:55 Ответить
єлектрика потрібна тільки для опалення , і все ? Це тобі пояснювати нічого
показать весь комментарий
07.02.2026 11:56 Ответить
"єлектрика потрібна тільки для опалення , і все ?" я этого не говорил.

Какие у тебя еще ко мне вопросы ?
показать весь комментарий
07.02.2026 12:36 Ответить
После этого зима больше никогда не начнется?
показать весь комментарий
07.02.2026 12:15 Ответить
можешь бот уехать куда подальше. где нет зимы )))
показать весь комментарий
07.02.2026 12:41 Ответить
Зелі це потрібно для піару і "ніхеранєдєланья". Буде поважно роздувати щоки, і розказувати вкраїнчикам, який він крутий "властєлін Міра". А Пуйлу це знадобиться, щоб накопичити ракети та дрони, і вдарити так масовано, щоб засобів ППО не вистачило.
показать весь комментарий
07.02.2026 11:49 Ответить
"Америка запропонувала обом сторонам знову підтримати ініціативу з деескалації президента Сполучених Штатів щодо енергетики. Україна підтвердила, Росія поки що ні", - розповів Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3599389

ВОНО дійсно так сказало??? В мене немає слів...

Нещодавно одна моя знайома, що працювала в обладміністрації розповіла епізод з тодішньої роботи. Отже, депутатка обласної Ради від СН якось зауважила їй, що вона "говорить занадто правильною" українською. Так робити не треба, бо "Ви віддаляєтесь від народу" (?????!!!!!!). На що моя знайома запитала депутатку: "То може я мушу ще й писати з орфографічними помилками?" Невдовзі вона таки звільнилась з державної служби, бо не змогла витримати тиску того невігластва "нових ліц", що прийшли в 2019-му. Наприклад, голові комісії з питань освіти до документа треба біло докласти папірець із вже написаною резолюцією, котру той "фахівець" буквально перемальовував в документ.
Освічена людина, що вивчилась на держслужбовця, котра знає дві іноземні мови не втрималась і пішла за власним бажанням. І я її розумію.
показать весь комментарий
07.02.2026 11:52 Ответить
Ще пару обстрілів енергосистеми України, шоб був повний блекаут і тоді кацапи погодяться на енергоперемир'я
показать весь комментарий
07.02.2026 12:00 Ответить
А нахрен ему соглашаться? Зачем? Потому что завтра у него экономика рухнет? Или опять сожгут бочку с бензином где-то на окраинах Белгорода? Я бы тоже не соглашался. У него сейчас идеальные условия для переговоров. Потужна дипломатия выбрала просто таки идеальный фон для переговоров.
показать весь комментарий
07.02.2026 12:02 Ответить
А що воно дає це енергетичне перемир'я. Раша в виграші бо а неї є час накопичити і підготувати до застосування ракети і беспілотники. Воно і так діє між пусками по Україні. Носятся з цим енергетичним перемир'ям як дурень зі ступою.
показать весь комментарий
07.02.2026 12:24 Ответить
Час накопичити ракети і підготувати безпілотники у раші є завжди незалежно від будь-якого перемир'я.
показать весь комментарий
07.02.2026 13:03 Ответить
набридлі ці дурні загравання з Трампом.
показать весь комментарий
07.02.2026 12:26 Ответить
Hу ти і лох(А хвба взагалі було якесь перемир'я до сьогодні?((
показать весь комментарий
07.02.2026 12:55 Ответить
Зе старанно погоджується не бити по енергетиці оманських союзників
показать весь комментарий
07.02.2026 12:56 Ответить
А як же далекобійні удари, зеркальна відповідь і знищення російської нафтопереробки і танкерів?

Виявилось що реальне виробництво ракет і масове виробництво дронів таки працює краще за відосіки?
показать весь комментарий
07.02.2026 12:58 Ответить
Знову світла 5 годин на добу. Оце найкращий припіздент
показать весь комментарий
07.02.2026 13:30 Ответить
А піськов каже, що це Зеленський відмовляється від перемирʼя. Хтось з вас бреше
показать весь комментарий
07.02.2026 15:51 Ответить
А би ми били по ним, як вони по нам - погодились
показать весь комментарий
07.02.2026 18:40 Ответить
 
 