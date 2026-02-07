США снова предложили энергетическое перемирие: Украина согласилась, РФ - нет, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время переговоров в Абу-Даби американская сторона вновь выступила с инициативой энергетического перемирия. Украина поддержала это предложение, тогда как Россия пока не подтвердила готовность к соглашению.
Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Америка предложила обеим сторонам вновь поддержать инициативу по деэскалации президента Соединенных Штатов в отношении энергетики. Украина подтвердила, Россия пока нет", - рассказал Зеленский.
Он отметил, что обычно россияне отвечают на такие инициативы после возвращения в РФ.
Мирные переговоры в ОАЭ
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского,вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что делегации Украины, России и США достигли соглашения об обмене 314 пленными. Это первый такой обмен за пять месяцев.
Топ комментарии
+14 Mikhail F
показать весь комментарий07.02.2026 11:26 Ответить Ссылка
+13 Михайло Иляш
показать весь комментарий07.02.2026 11:20 Ответить Ссылка
+13 Старый зольдат
показать весь комментарий07.02.2026 11:23 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нацисти коли їм віддали Чехословаччину думали що так само прокатить і з Польщею
І ОЦЕ в нас називається дипломатією? Американці запропонували, кацапи відмовилися...
Доконають Україну
Щоб вже цей *********** і огризок жидівський здох разом з ****** і трампліном!!!
Потужна "дипломатія" лишає країну без штанів, без ресурсів, беж ясних умов підтримки на весь час війни...
Тому, що відповідь дає центр прінятія рєшеній у дупі путіна, а у нього може бути закреп)
Какие у тебя еще ко мне вопросы ?
ВОНО дійсно так сказало??? В мене немає слів...
Нещодавно одна моя знайома, що працювала в обладміністрації розповіла епізод з тодішньої роботи. Отже, депутатка обласної Ради від СН якось зауважила їй, що вона "говорить занадто правильною" українською. Так робити не треба, бо "Ви віддаляєтесь від народу" (?????!!!!!!). На що моя знайома запитала депутатку: "То може я мушу ще й писати з орфографічними помилками?" Невдовзі вона таки звільнилась з державної служби, бо не змогла витримати тиску того невігластва "нових ліц", що прийшли в 2019-му. Наприклад, голові комісії з питань освіти до документа треба біло докласти папірець із вже написаною резолюцією, котру той "фахівець" буквально перемальовував в документ.
Освічена людина, що вивчилась на держслужбовця, котра знає дві іноземні мови не втрималась і пішла за власним бажанням. І я її розумію.
Виявилось що реальне виробництво ракет і масове виробництво дронів таки працює краще за відосіки?