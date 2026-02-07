США снова предложили энергетическое перемирие: Украина согласилась, РФ - нет, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время переговоров в Абу-Даби американская сторона вновь выступила с инициативой энергетического перемирия. Украина поддержала это предложение, тогда как Россия пока не подтвердила готовность к соглашению.

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Америка предложила обеим сторонам вновь поддержать инициативу по деэскалации президента Соединенных Штатов в отношении энергетики. Украина подтвердила, Россия пока нет", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что обычно россияне отвечают на такие инициативы после возвращения в РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина передала США детали об обстрелах, которые произошли после "согласия" РФ на энергетическое перемирие, - Стефанишина

Мирные переговоры в ОАЭ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.

Зеленский утвердил состав украинской делегации.

По словам Зеленского,вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.

По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.

В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.

4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что делегации Украины, России и США достигли соглашения об обмене 314 пленными. Это первый такой обмен за пять месяцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп об "энергетическом перемирии" в Украине: Путин сдержал свое слово