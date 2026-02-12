Пєсков про переговори РФ з Україною у США: "Наступний раунд відбудеться вже скоро"

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що наступний раунд переговорів з Україною в США відбудеться "вже скоро".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Слова речника Кремля пролунали у відповідь на питання про місце і дату проведення зустрічі, з огляду на згоду України провести переговори у Маямі наступного тижня.

"Ми розраховуємо, що другий раунд відбудеться вже скоро. Точніше, це вже буде третій. Наступний раунд відбудеться вже скоро", - наголосив Пєсков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський відреагував на ініціативу Каллас щодо вимог ЄС до Росії: "Мені невідомі деталі"

Президент Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.

Що передувало?

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пєсков прокоментував повідомлення ЗМІ про плани Зеленського щодо виборів: "Говорити про це поки що рано"