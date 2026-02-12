Пєсков про переговори РФ з Україною у США: "Наступний раунд відбудеться вже скоро"
Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що наступний раунд переговорів з Україною в США відбудеться "вже скоро".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Слова речника Кремля пролунали у відповідь на питання про місце і дату проведення зустрічі, з огляду на згоду України провести переговори у Маямі наступного тижня.
"Ми розраховуємо, що другий раунд відбудеться вже скоро. Точніше, це вже буде третій. Наступний раунд відбудеться вже скоро", - наголосив Пєсков.
Президент Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.
Що передувало?
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
