1 752 8

Песков о переговорах РФ с Украиной в США: "Следующий раунд состоится уже скоро"

пєсков

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что следующий раунд переговоров с Украиной в США состоится "уже скоро".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Слова спикера Кремля прозвучали в ответ на вопрос о месте и дате проведения встречи, учитывая согласие Украины провести переговоры в Майами на следующей неделе.

"Мы рассчитываем, что второй раунд состоится уже скоро. Точнее, это уже будет третий. Следующий раунд состоится уже скоро", - подчеркнул Песков.

Что предшествовало?

Автор: 

переговоры (5649) Песков Дмитрий (2094) США (29249)
12.02.2026 13:04 Ответить
а ОПа з 🤡 каже ,шо нічого не знає ,про зраду ,та здачу українських інтересів ,і про вибори теж ...готується зелений торчок , підписати капітуляцію ,тому і вибори йому треба ,легалізувати себе довічно ...нее я до такої зеленої України не повернуся і онуків не пущю ...
показать весь комментарий
12.02.2026 13:08 Ответить
Це новий шлягер кацапської мрази, заряджаємо ракети на раунд нічного кошмару по Україні.
показать весь комментарий
12.02.2026 13:11 Ответить
показать весь комментарий
12.02.2026 13:17 Ответить
Пролунав голос з валізи
показать весь комментарий
12.02.2026 13:23 Ответить
от коли ця влада махрових зелених корупціонерів передохне ,тоді можно ще родумати ,а вам з " сойтісь посередіне " вже треба зміститися на якусь конкретну позицію ,бо топите за 🤡 , продливаючі агонію цієї влади ...
показать весь комментарий
12.02.2026 13:44 Ответить
Можуть навіть не сподіватися !
показать весь комментарий
12.02.2026 13:30 Ответить
 
 