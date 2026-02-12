1 752 8
Песков о переговорах РФ с Украиной в США: "Следующий раунд состоится уже скоро"
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что следующий раунд переговоров с Украиной в США состоится "уже скоро".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Слова спикера Кремля прозвучали в ответ на вопрос о месте и дате проведения встречи, учитывая согласие Украины провести переговоры в Майами на следующей неделе.
"Мы рассчитываем, что второй раунд состоится уже скоро. Точнее, это уже будет третий. Следующий раунд состоится уже скоро", - подчеркнул Песков.
Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров о завершении войны с Россией.
Что предшествовало?
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского, вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
