Песков о переговорах РФ с Украиной в США: "Следующий раунд состоится уже скоро"

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что следующий раунд переговоров с Украиной в США состоится "уже скоро".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Слова спикера Кремля прозвучали в ответ на вопрос о месте и дате проведения встречи, учитывая согласие Украины провести переговоры в Майами на следующей неделе.

"Мы рассчитываем, что второй раунд состоится уже скоро. Точнее, это уже будет третий. Следующий раунд состоится уже скоро", - подчеркнул Песков.

Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров о завершении войны с Россией.

Что предшествовало?

