Захист Рюмшина оскаржує закриття ДБР справи про фальсифікацію доказів, через які екскомандир 155-ї бригади майже рік просидів у СІЗО

У четвер, 11 червня, у Шевченківському суді Києва відбувався розгляд скарги сторони захисту щодо закриття Державним бюро розслідування справи про фальсифікацію доказів, через які екскомандир 155-ї бригади, полковник Дмитро Рюмшин майже рік просидів у СІЗО.

Про це у коментарі Цензор.НЕТ розповів адвокат Рюмшина Андрій Йосипов.

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Лист сформований "заднім числом"

Йосипов зазначив, що Рюмшин обвинувачується Державним бюро розслідувань у вчиненні злочинів за статтями 426 і 425 Кримінального кодексу України. Зокрема, його звинувачують в тому, що він начебто в 2024 році самовільно власноручно вносив в списки військовослужбовців, які направлялися на навчання до Франції, військових щодо яких містилися застереження.

"І для того, щоб довести суб'єктивну складову злочину, Державне бюро розслідувань мало би говорити і доводити факт того, що Рюмшин був до кінця обізнаний і достеменно володів інформацією, що той чи інший військовий не має бути направлений на навчання до Франції, що він, там, негативно характеризується, умовно кажучи. І коли ми як адвокати на початку досудового розслідування в цьому основному кримінальному провадженні почали порушувати це питання і говорити про те, що в матеріалах кримінального провадження немає жодного доказу, жодного якогось документу, офіційного підтвердження, що Рюмшину було доведено належним законним способом той факт, що той чи інший військовослужбовець не має бути направлений на навчання до Франції, з'явився лист Департаменту військової контррозвідки СБУ датований нібито 19.09.2024 за підписом пана Радченка. Зміст цього листа полягає в тому, що начебто військова контррозвідка, яка перевіряла військовослужбовців на предмет того, чи може, чи не може той чи інший військовий бути направлений на навчання до Франції... У цьому листі військова контррозвідка дає список, здається, з тридцяти військовослужбовців, і начебто говорить командиру військової частини на той час Рюмшину, що ці військовослужбовці не можуть бути направлені на навчання до Франції. Цей лист у військовій частині вже, як ми потім розуміли, що він там не отримувався, не реєструвався і так далі", - розповів адвокат.

Цей документ ДБР використовує як ключовий доказ обвинувачення проти Рюмшина у провадженні, яке на сьогодні перебуває на розгляді у Олександрівському судді Запорізької області та де йому інкримінують умисне включення до списків на закордонне навчання до Франції осіб, щодо яких існували застереження.

Захист Рюмшина стверджує, що цей лист сфабрикували "заднім числом". Зокрема, про можливу підробку говорить той факт, що до листа внесені прізвища військовослужбовців, які на момент його створення не були мобілізовані до ЗСУ. Вказаних осіб призвали до лав ЗСУ лише у жовтні 2024 року.

"Виходячи з цього, є зрозумілим факт того, що цей лист є підроблений. Достеменно зрозуміло, що прізвища цих військових були внесені фактично заднім числом. Лист сформований заднім числом. Чому це було зроблено? Щоб ДБР в кримінальному провадженні, де воно обвинувачує Рюмшина в низці злочинів, довести суб'єктивну складову частину злочину", - заявив адвокат Рюмшина.

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Суд зобов'язав ДБР розпочати розслідування

З огляду на це, сторона захисту звернулася до ДБР із заявою про вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 366 КК України (службове підроблення).

"Спочатку Державне бюро розслідувань відмовляло вносити відомості і розпочинати кримінальне провадження за цією заявою. Але зрештою ми їх змусили це зробити через скаргу до Шевченківського суду, і суд їх зобов'язав розпочати досудове розслідування і внести відомості в ЄРДР", - розповів Йосипов.

Після того, як відомості були внесені, сторона захисту зверталася із низкою клопотань про проведення слідчих процесуальних дій: про допит працівників ДВКР СБУ, про допит Рюмшина і визнання його потерпілим, про допит військовослужбовців військової частини, в якій на той момент служив Рюмшин.

А також про проведення низки експертиз: почеркознавчої, експертизи давності документа, яка б об'єктивно підтвердила реальний час його створення та реєстрації, психоневрологічної експертизи на предмет встановлення розміру моральної шкоди, завданої Рюмшину.

За словами Йосипова, всі ключові клопотання захисту були проігноровані.

Крім того, Рюмшина досі не визнано потерпілим, незважаючи на те, що суд раніше вже скасовував аналогічну відмову слідчого. Відмовою у визнанні потерпілим, начебто через відсутність збитків, завданих екскомандиру 155-ї бригади, слідство обмежує у процесуальних правах як самого Рюмшина, так і його представників, зауважує адвокат.

Як зазначив Йосипов, слідчий ДБР обмежився лише допитом 4 співробітників ДВКР СБУ, які фактично є потенційними підозрюваними у цій фальсифікації.

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Закриття справи

Після чого ДБР вирішило закрити кримінальне провадження.

"По перебігу часу слідчий закриває це кримінальне провадження з мотивів того, що начебто він за результатами допиту лише чотирьох осіб військової контррозвідки прийшов до рішення про відсутність складу кримінального правопорушення як такого за статтею триста шістдесят шостою. Він у своїй постанові мотивував своє рішення власне тим, що цей лист військової контррозвідки не є офіційним документом, який породжує правові наслідки, що теж в свою чергу є абсурдним, оскільки він використовувався власне як доказ в кримінальному провадженні. Тобто, в принципі, правові наслідки за собою він тягне апріорі", - зауважує адвокат.

Сьогодні 11 червня суд почав розгляд скарги сторони захисту про закриття слідчим ДБР кримінального провадження щодо підробленого листа.

За словами Йосипова, на судовому засіданні виступив лише він як захисник Рюмшина. Виступ слідчого та дослідження доказів мають відбутися на наступному судовому засіданні, яке призначене на 13 липня.

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