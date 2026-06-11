Защита Рюмшина обжалует закрытие ГБР дела о фальсификации доказательств, из-за которых экс-командир 155-й бригады почти год просидел в СИЗО

В четверг, 11 июня, в Шевченковском суде Киева рассматривалась жалоба стороны защиты о закрытии Государственным бюро расследований дела о фальсификации доказательств, из-за которых экс-командир 155-й бригады полковник Дмитрий Рюмшин почти год провёл в СИЗО.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал адвокат Рюмшина Андрей Йосипов.

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Письмо составлено "задним числом"

Йосипов отметил, что Рюмшин обвиняется Государственным бюро расследований в совершении преступлений по статьям 426 и 425 Уголовного кодекса Украины. В частности, его обвиняют в том, что он якобы в 2024 году самовольно собственноручно вносил в списки военнослужащих, направлявшихся на обучение во Францию, военных, в отношении которых содержались предостережения.

"И для того, чтобы доказать субъективную составляющую преступления, Государственное бюро расследований должно было бы говорить и доказывать тот факт, что Рюмшин был до конца осведомлен и точно владел информацией о том, что тот или иной военный не должен быть направлен на обучение во Францию, что он там, условно говоря, характеризуется негативно. И когда мы, как адвокаты, в начале досудебного расследования в этом основном уголовном производстве начали поднимать этот вопрос и говорить о том, что в материалах уголовного производства нет ни одного доказательства, ни одного какого-либо документа, официального подтверждения того, что Рюмшину был доказан надлежащим законным способом тот факт, что тот или иной военнослужащий не должен быть направлен на обучение во Францию, появилось письмо Департамента военной контрразведки СБУ, датированное якобы 19.09.2024 и подписанное господином Радченко. Суть этого письма заключается в том, что якобы военная контрразведка, которая проверяла военнослужащих на предмет того, может ли тот или иной военный быть направлен на обучение во Францию... В этом письме военная контрразведка приводит список, кажется, из тридцати военнослужащих и якобы сообщает командиру воинской части на тот момент Рюмшину, что эти военнослужащие не могут быть направлены на обучение во Францию. Это письмо в воинской части, как мы потом поняли, не получалось, не регистрировалось и так далее", — рассказал адвокат.

Этот документ ГБР использует как ключевое доказательство обвинения против Рюмшина в производстве, которое на сегодняшний день находится на рассмотрении в Александровском судье Запорожской области и где ему инкриминируют умышленное включение в списки на зарубежное обучение во Францию ​​лиц, в отношении которых существовали оговорки.

Защита Рюмшина утверждает, что это письмо сфабриковали "задним числом". В частности, о возможной подделке говорит тот факт, что в письмо внесены фамилии военнослужащих, которые на момент его создания не были мобилизованы в ВСУ. Указанных лиц призвали в ряды ВСУ только в октябре 2024 года.

"Исходя из этого, становится понятным тот факт, что это письмо подделано. Совершенно ясно, что фамилии этих военных были внесены фактически задним числом. Письмо сформировано задним числом. Почему это было сделано? Чтобы ГБР в уголовном производстве, где оно обвиняет Рюмшина в ряде преступлений, доказать субъективную составляющую преступления", — заявил адвокат Рюмшина.

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Суд обязал ГБР начать расследование

Учитывая это, сторона защиты обратилась в ГБР с заявлением о совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 366 УК Украины (служебный подлог).

"Сначала Государственное бюро расследований отказывалось вносить сведения и возбуждать уголовное производство по этому заявлению. Но в конце концов мы заставили их это сделать благодаря жалобе в Шевченковский суд, и суд обязал их начать досудебное расследование и внести сведения в ЕРДР", — рассказал Йосипов.

После того, как сведения были внесены, сторона защиты обращалась с рядом ходатайств о проведении следственных процессуальных действий: о допросе сотрудников ГУКР СБУ, о допросе Рюмшина и признании его потерпевшим, о допросе военнослужащих воинской части, в которой на тот момент служил Рюмшин.

А также о проведении ряда экспертиз: почерковедческой, экспертизы давности документа, которая бы объективно подтвердила реальное время его создания и регистрации, психоневрологической экспертизы на предмет установления размера морального вреда, причиненного Рюмшину.

По словам Йосипова, все ключевые ходатайства защиты были проигнорированы.

Кроме того, Рюмшин до сих пор не признан потерпевшим, несмотря на то, что суд ранее уже отменял аналогичный отказ следователя. Отказом в признании потерпевшим, якобы из-за отсутствия ущерба, причиненного экс-командиру 155-й бригады, следствие ограничивает в процессуальных правах как самого Рюмшина, так и его представителей, отмечает адвокат.

Как отметил Йосипов, следователь ГБР ограничился лишь допросом 4 сотрудников ГВКР СБУ, которые фактически являются потенциальными подозреваемыми в этой фальсификации.

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Закрытие дела

После чего ГБР решило закрыть уголовное производство.

"По истечении времени следователь закрывает это уголовное производство на том основании, что якобы он по результатам допроса лишь четырех сотрудников военной контрразведки пришел к выводу об отсутствии состава уголовного правонарушения как такового по статье 366. В своем постановлении он мотивировал свое решение именно тем, что это письмо военной контрразведки не является официальным документом, порождающим правовые последствия, что тоже, в свою очередь, абсурдно, поскольку оно использовалось именно как доказательство в уголовном производстве. То есть, в принципе, правовые последствия он влечет за собой априори", - отмечает адвокат.

Сегодня, 11 июня, суд начал рассмотрение жалобы стороны защиты о прекращении следователем ГБР уголовного производства по делу о поддельном письме.

По словам Йосипова, на судебном заседании выступил только он как защитник Рюмшина. Выступление следователя и исследование доказательств должны состояться на следующем судебном заседании, которое назначено на 13 июля.

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Ситуация в 155-й бригаде и дело против ее командира полковника Рюмшина

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