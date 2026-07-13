Суд скасував рішення ДБР про закриття справи щодо ймовірної підробки листа СБУ у справі Рюмшина, - адвокат Йосипов. ДОКУМЕНТ
Сьогодні, 13 липня, Шевченківський районний суд міста Києва скасував постанову Державного бюро розслідувань про закриття кримінального провадження щодо підробки листа ДВКР СБУ у справі екскомандира 155-ї бригади Дмитра Рюмшина.
Про це пише у фейсбуку адвокат Андрій Йосипов, інформує Цензор.НЕТ.
Суть справи
Він нагадує, що справа стосується факту фальсифікації листа, який орган досудового розслідування та прокурори використовують як ключовий доказ обвинувачення у кримінальному провадженні щодо Рюмшина. Його звинувачують у тому, що він відправив військовослужбовців на навчання до Франції всупереч застереженням, які начебто містилися у цьому листі СБУ.
"Суд задовольнив нашу скаргу та скасував постанову про закриття з огляду на очевидну неповноту, однобокість та заанжагожваність розслідування ДБР", - наголошує адвокат.
За його словами, головні підстави для скасування:
- Сам Рюмшин, попри те, що лист безпосередньо стосується його справи і створює для нього тяжкі наслідки у вигляді арешту і притягнення до відповідальності, не був допитаний і навіть не визнаний потерпілим у цьому провадженні. І це при тому, що раніше ухвалою слідчого судді вже скасовувалася відмова ДБР у визнанні його потерпілим.
- ДБР закрило справу, мотивуючи тим, що лист СБУ начебто мав лише "інформаційно-рекомендаційний характер" і не є офіційним документом. Проте норми КПК чітко визначають, що будь-який документ, який сторона обвинувачення використовує в суді як доказ винуватості особи (а цей лист долучали до клопотань про запобіжні заходи як доказ злочину Рюмшина), автоматично є офіційним документом у розумінні закону.
- Слідство не спромоглося допитати слідчу Рестлер Катерину, прокурора Явдокименка Дмитра та і будь кого з груп слідчих та прокурорів. Їм не поставили логічне запитання - з якою метою вони використовували цей лист у суді, якщо, за версією ДБР, він не є процесуальним доказом? Матеріали проваджень, де цей документ фігурує як доказ вини Рюмшина, ДБР також не витребувало.
Також адвокат зазначив, що закриття справи фактично ґрунтується виключно на показаннях самих співробітників ВКР СБУ - тобто осіб, які безпосередньо підписували та реєстрували цей документ і мали б набути статусу підозрюваних.
Слідчий вказав на відсутність умислу на підробку, оскільки 24 особи із 28, щодо яких СБУ начебто давала застереження, зрештою не повернулися в Україну.
"Насправді ця ознака доводить протилежне. Збіг у майже 90% є маловірогідним. Це свідчить про те, що ДБР просто надало СБУ вже заготовлений список осіб, які не повернулися, щоб спецслужба заднім числом підігнала під них свої "застереження" у листі. ДБР на сьогодні так і не навчилося ставити перед собою та виконувати завдання кримінального провадження. Замість швидкого, повного та неупередженого розслідування з метою захисту прав людини, продовжуються спроби легалізувати очевидні фальсифікації на користь саме сторони обвинувачення", - резюмує адвокат.
Ситуація у 155 бригаді та справа проти її командира полковника Рюмшина
- Нагадаємо, 1 січня 2025 року головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов виклав низку фактів щодо обставин формування та функціонування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка вступила у бій під Покровськом і зазнає там значних втрат.
- За його словами, 155 бригада стикнулася із низкою проблем: перед першим боєм її самовільно залишили 1700 військових, командира бригади звільнили відразу після бою, а один із керівників формування бригади помер від серцевого нападу.
- Бутусов провів тривале розслідування для того, щоб з’ясувати, що саме призвело до значних втрат серед особового складу бригади та техніки й масового СЗЧ.
- У жовтні 155-та бригада виїхала на навчання у Францію. Туди направили 1924 військовослужбовців, з них досвід військової служби понад рік був лише у 51, досвід до року – у 459 військовослужбовців, а більшість, 1414, були тільки зараховані на службу і служили менше ніж 2 місяців, близько 150 людей були направлені до Франції навіть без проходження БЗВП. У Франції втекли близько 50 військових бригади.
- Головний редактор Цензор.НЕТ повідомляє і про те, що бригаду не забезпечили необхідним озброєнням. Зокрема жодного дрону для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала. Також, за даними Бутусова, повністю були відсутні засоби РЕБ. Бригаду забезпечували волонтери. Крім того, всі 120 мм мінометні міни виробництва підприємства Мінстратегпрому, які видали бригаді, виявились бракованими.
- 2 січня 2025 рокустало відомо, що ДБР почало розслідування щодо масового СЗЧ у 155-й бригаді "Анна Київська" після появи відповідних публікацій у ЗМІ. Своєю чергою, у Міністерстві оборони Франції не коментували інформацію про те, що підготовлена збройними силами Франції 155-а бригада "Анна Київська" стала об’єктом розслідування в Україні.
- Також на початку січня стало відомо про результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача стосовно 155-ї ОМБр "Анна Київська".
- 5 січня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пообіцяв наростити спроможності 155-ї бригади та визнав, що є проблеми, що потребують вирішення.
- Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що формування нових бригад без їхнього забезпечення є грубою помилкою, яка дорого коштує для країни.
- 20 січня 2025 року екскомандира 155 бригади Рюмшина затримала СБУ. А 22 січня, Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді застави на суму 90 мільйонів гривень.
- 6 лютого Київський Апеляційний суд залишив Рюмшина під вартою. Суд відмовився відпускати його на поруки, натомість зменшили із 90 до 50 мільйонів гривень.
- 11 червня суд залишив Рюмшина під вартою до 20 липня та заставу зменшив до 27 млн грн.
- 4 вересня Печерський райсуд Києва зменшив розмір застави для екскомандира 155-ї бригади Дмитра Рюмшина з 22,7 до 14,9 млн грн.
- 11 вересня суд зменшив заставу до 10 млн грн, залишивши Рюмшина під вартою.
- 24 листопада розмір застави зменшили до 8 млн грн.
- 10 грудня 2025 року Новомиколаївський райсуд Запорізької області зменшив суму застави для екскомандира 155-ї бригади Дмитра Рюмшина із 8 млн до 908 тис. грн.
- 6 квітня 2026 року у понеділок, 6 квітня, в Олександрівському суді Запоріжжя відбулося засідання, за результатами якого полковнику Дмитру Рюмшину скасували обов'язок не відлучатися з місця проживання.
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