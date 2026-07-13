Суд скасував рішення ДБР про закриття справи щодо ймовірної підробки листа СБУ у справі Рюмшина, - адвокат Йосипов. ДОКУМЕНТ

Сьогодні, 13 липня, Шевченківський районний суд міста Києва скасував постанову Державного бюро розслідувань про закриття кримінального провадження щодо підробки листа ДВКР СБУ у справі екскомандира 155-ї бригади Дмитра Рюмшина.

Про це пише у фейсбуку адвокат Андрій Йосипов, інформує Цензор.НЕТ.

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Суть справи

Він нагадує, що справа стосується факту фальсифікації листа, який орган досудового розслідування та прокурори використовують як ключовий доказ обвинувачення у кримінальному провадженні щодо Рюмшина. Його звинувачують у тому, що він відправив військовослужбовців на навчання до Франції всупереч застереженням, які начебто містилися у цьому листі СБУ.

"Суд задовольнив нашу скаргу та скасував постанову про закриття з огляду на очевидну неповноту, однобокість та заанжагожваність розслідування ДБР", - наголошує адвокат.

За його словами, головні підстави для скасування:

Сам Рюмшин, попри те, що лист безпосередньо стосується його справи і створює для нього тяжкі наслідки у вигляді арешту і притягнення до відповідальності, не був допитаний і навіть не визнаний потерпілим у цьому провадженні. І це при тому, що раніше ухвалою слідчого судді вже скасовувалася відмова ДБР у визнанні його потерпілим.

ДБР закрило справу, мотивуючи тим, що лист СБУ начебто мав лише "інформаційно-рекомендаційний характер" і не є офіційним документом. Проте норми КПК чітко визначають, що будь-який документ, який сторона обвинувачення використовує в суді як доказ винуватості особи (а цей лист долучали до клопотань про запобіжні заходи як доказ злочину Рюмшина), автоматично є офіційним документом у розумінні закону.

Слідство не спромоглося допитати слідчу Рестлер Катерину, прокурора Явдокименка Дмитра та і будь кого з груп слідчих та прокурорів. Їм не поставили логічне запитання - з якою метою вони використовували цей лист у суді, якщо, за версією ДБР, він не є процесуальним доказом? Матеріали проваджень, де цей документ фігурує як доказ вини Рюмшина, ДБР також не витребувало.

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Також адвокат зазначив, що закриття справи фактично ґрунтується виключно на показаннях самих співробітників ВКР СБУ - тобто осіб, які безпосередньо підписували та реєстрували цей документ і мали б набути статусу підозрюваних.

Слідчий вказав на відсутність умислу на підробку, оскільки 24 особи із 28, щодо яких СБУ начебто давала застереження, зрештою не повернулися в Україну.

"Насправді ця ознака доводить протилежне. Збіг у майже 90% є маловірогідним. Це свідчить про те, що ДБР просто надало СБУ вже заготовлений список осіб, які не повернулися, щоб спецслужба заднім числом підігнала під них свої "застереження" у листі. ДБР на сьогодні так і не навчилося ставити перед собою та виконувати завдання кримінального провадження. Замість швидкого, повного та неупередженого розслідування з метою захисту прав людини, продовжуються спроби легалізувати очевидні фальсифікації на користь саме сторони обвинувачення", - резюмує адвокат.

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