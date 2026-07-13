Суд отменил решение ГБР о закрытии дела о предполагаемой подделке письма СБУ по делу Рюмшина, - адвокат Йосипов. ДОКУМЕНТ

Сегодня, 13 июля, Шевченковский районный суд города Киева отменил постановление Государственного бюро расследований о прекращении уголовного производства по делу о подделке письма ГУКР СБУ в деле бывшего командира 155-й бригады Дмитрия Рюмшина.

Об этом пишет в Facebook адвокат Андрей Йосипов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Суть дела

Он напоминает, что дело касается факта фальсификации письма, которое орган досудебного расследования и прокуроры используют в качестве ключевого доказательства обвинения в уголовном производстве в отношении Рюмшина. Его обвиняют в том, что он отправил военнослужащих на обучение во Францию вопреки предостережениям, которые якобы содержались в этом письме СБУ.

"Суд удовлетворил нашу жалобу и отменил постановление о закрытии дела ввиду очевидной неполноты, односторонности и предвзятости расследования ГБР", - подчеркивает адвокат.

По его словам, основные основания для отмены:

Сам Рюмшин, несмотря на то, что письмо непосредственно касается его дела и влечет за собой для него тяжелые последствия в виде ареста и привлечения к ответственности, не был допрошен и даже не признан потерпевшим в данном производстве. И это при том, что ранее постановлением следственного судьи уже отменялся отказ ГБР в признании его потерпевшим.

ГБР закрыло дело, мотивируя это тем, что письмо СБУ якобы носило лишь "информационно-рекомендательный характер" и не является официальным документом. Однако нормы УПК четко определяют, что любой документ, который сторона обвинения использует в суде в качестве доказательства виновности лица (а это письмо прилагалось к ходатайствам о мерах пресечения в качестве доказательства преступления Рюмшина), автоматически является официальным документом в понимании закона.

Следствие не смогло допросить следователя Катерину Рестлер, прокурора Дмитрия Явдокименко и кого-либо из группы следователей и прокуроров. Им не задали логичный вопрос - с какой целью они использовали это письмо в суде, если, по версии ГБР, оно не является процессуальным доказательством? Материалы производств, где этот документ фигурирует в качестве доказательства вины Рюмшина, ГБР также не истребовало.

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Также адвокат отметил, что закрытие дела фактически основано исключительно на показаниях самих сотрудников ВКР СБУ - то есть лиц, которые непосредственно подписывали и регистрировали этот документ и должны были бы приобрести статус подозреваемых.

Следователь указал на отсутствие умысла на подделку, поскольку 24 человека из 28, в отношении которых СБУ якобы давала предупреждения, в конечном итоге не вернулись в Украину.

"На самом деле этот признак доказывает обратное. Совпадение почти в 90 % маловероятно. Это свидетельствует о том, что ГБР просто предоставило СБУ уже заготовленный список лиц, которые не вернулись, чтобы спецслужба задним числом подогнала под них свои "предостережения" в письме. ГБР на сегодняшний день так и не научилось ставить перед собой и выполнять задачи уголовного производства. Вместо быстрого, полного и беспристрастного расследования с целью защиты прав человека продолжаются попытки легализовать очевидные фальсификации в пользу именно стороны обвинения", - резюмирует адвокат.

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Ситуация в 155-й бригаде и дело против ее командира полковника Рюмшина

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