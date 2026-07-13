Суд отменил решение ГБР о закрытии дела о предполагаемой подделке письма СБУ по делу Рюмшина, - адвокат Йосипов. ДОКУМЕНТ
Сегодня, 13 июля, Шевченковский районный суд города Киева отменил постановление Государственного бюро расследований о прекращении уголовного производства по делу о подделке письма ГУКР СБУ в деле бывшего командира 155-й бригады Дмитрия Рюмшина.
Об этом пишет в Facebook адвокат Андрей Йосипов, сообщает Цензор.НЕТ.
Суть дела
Он напоминает, что дело касается факта фальсификации письма, которое орган досудебного расследования и прокуроры используют в качестве ключевого доказательства обвинения в уголовном производстве в отношении Рюмшина. Его обвиняют в том, что он отправил военнослужащих на обучение во Францию вопреки предостережениям, которые якобы содержались в этом письме СБУ.
"Суд удовлетворил нашу жалобу и отменил постановление о закрытии дела ввиду очевидной неполноты, односторонности и предвзятости расследования ГБР", - подчеркивает адвокат.
По его словам, основные основания для отмены:
- Сам Рюмшин, несмотря на то, что письмо непосредственно касается его дела и влечет за собой для него тяжелые последствия в виде ареста и привлечения к ответственности, не был допрошен и даже не признан потерпевшим в данном производстве. И это при том, что ранее постановлением следственного судьи уже отменялся отказ ГБР в признании его потерпевшим.
- ГБР закрыло дело, мотивируя это тем, что письмо СБУ якобы носило лишь "информационно-рекомендательный характер" и не является официальным документом. Однако нормы УПК четко определяют, что любой документ, который сторона обвинения использует в суде в качестве доказательства виновности лица (а это письмо прилагалось к ходатайствам о мерах пресечения в качестве доказательства преступления Рюмшина), автоматически является официальным документом в понимании закона.
- Следствие не смогло допросить следователя Катерину Рестлер, прокурора Дмитрия Явдокименко и кого-либо из группы следователей и прокуроров. Им не задали логичный вопрос - с какой целью они использовали это письмо в суде, если, по версии ГБР, оно не является процессуальным доказательством? Материалы производств, где этот документ фигурирует в качестве доказательства вины Рюмшина, ГБР также не истребовало.
Также адвокат отметил, что закрытие дела фактически основано исключительно на показаниях самих сотрудников ВКР СБУ - то есть лиц, которые непосредственно подписывали и регистрировали этот документ и должны были бы приобрести статус подозреваемых.
Следователь указал на отсутствие умысла на подделку, поскольку 24 человека из 28, в отношении которых СБУ якобы давала предупреждения, в конечном итоге не вернулись в Украину.
"На самом деле этот признак доказывает обратное. Совпадение почти в 90 % маловероятно. Это свидетельствует о том, что ГБР просто предоставило СБУ уже заготовленный список лиц, которые не вернулись, чтобы спецслужба задним числом подогнала под них свои "предостережения" в письме. ГБР на сегодняшний день так и не научилось ставить перед собой и выполнять задачи уголовного производства. Вместо быстрого, полного и беспристрастного расследования с целью защиты прав человека продолжаются попытки легализовать очевидные фальсификации в пользу именно стороны обвинения", - резюмирует адвокат.
Ситуация в 155-й бригаде и дело против ее командира полковника Рюмшина
- Напомним, 1 января 2025 года главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов изложил ряд фактов об обстоятельствах формирования и функционирования 155-й механизированной бригады "Анна Київська", которая вступила в бой под Покровском и несет там значительные потери.
- По его словам, 155-я бригада столкнулась с рядом проблем: перед первым боем ее самовольно покинули 1700 военных, командира бригады уволили сразу после боя, а один из руководителей формирования бригады умер от сердечного приступа.
- Бутусов провел длительное расследование, чтобы выяснить, что именно привело к значительным потерям среди личного состава бригады и техники, а также к массовому дезертирству.
- В октябре 155-я бригада выехала на учения во Францию. Туда направили 1924 военнослужащих, из них стаж военной службы более года был лишь у 51, стаж до года - у 459 военнослужащих, а большинство, 1414, были только зачислены на службу и прослужили менее 2 месяцев, около 150 человек были направлены во Францию даже без прохождения базовой военной подготовки. Во Франции сбежали около 50 военнослужащих бригады.
- Главный редактор "Цензор.НЕТ" сообщает также о том, что бригаду не обеспечили необходимым вооружением. В частности, ни одного дрона для выполнения боевых задач бригада от государства не получила. Кроме того, по данным Бутусова, полностью отсутствовали средства РЭБ. Бригаду обеспечивали волонтеры. Кроме того, все 120-мм минометные мины производства предприятия Минстратегпрома, выданные бригаде, оказались бракованными.
- 2 января 2025 года стало известно, что ГБР начало расследование по факту массового СЗЧ в 155-й бригаде "Анна Київська" после появления соответствующих публикаций в СМИ. В свою очередь, в Министерстве обороны Франции не комментировали информацию о том, что подготовленная вооружёнными силами Франции 155-я бригада "Анна Київська" стала объектом расследования в Украине.
- Также в начале января стало известно о результатах заседания Штаба Верховного Главнокомандующего в отношении 155-й ОМБр "Анна Київська".
- 5 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пообещал нарастить потенциал 155-й бригады и признал, что есть проблемы, требующие решения.
- Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что формирование новых бригад без их обеспечения является грубой ошибкой, которая дорого обходится стране.
- 20 января 2025 года бывший командир 155-й бригады Рюмшин был задержан СБУ. А 22 января Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде залога в размере 90 миллионов гривен.
- 6 февраля Киевский апелляционный суд оставил Рюмшина под стражей. Суд отказался отпустить его под поручительство, зато уменьшил сумму залога с 90 до 50 миллионов гривен.
- 11 июня суд оставил Рюмшина под стражей до 20 июля и уменьшил залог до 27 млн грн.
- 4 сентября Печерский райсуд Киева уменьшил размер залога для экс-командира 155-й бригады Дмитрия Рюмшина с 22,7 до 14,9 млн грн.
- 11 сентября суд уменьшил залог до 10 млн грн, оставив Рюмшина под стражей.
- 24 ноября размер залога был уменьшен до 8 млн грн.
- 10 декабря 2025 года Новониколаевский райсуд Запорожской области уменьшил сумму залога для экс-командира 155-й бригады Дмитрия Рюмшина с 8 млн до 908 тыс. грн.
- 6 апреля 2026 года, в понедельник, 6 апреля, в Александровском суде Запорожья состоялось заседание, по итогам которого полковнику Дмитрию Рюмшину отменили обязательство не покидать место жительства.
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