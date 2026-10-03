ЄС закликав Росію забезпечити гуманітарний доступ до окупованих Олешків

Європейський Союз закликав Росію забезпечити безпечний гуманітарний доступ до тимчасово окупованих Олешків Херсонської області та дозволити цивільному населенню залишити місто.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявила єврокомісарка з питань рівності, готовності та антикризового управління Аджі Лябіб.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Лябіб заявила, що ситуація в Олешках є критичною, а цивільні опинилися в пастці російських сил без доступу до їжі, ліків, чистої води та іншої необхідної допомоги.

"Те, що відбувається в Олешках в Україні, жахає. Цивільні опинилися у пастці російських сил без доступу до їжі, ліків, чистої води та базової допомоги. Це неприйнятно", - наголосила єврокомісарка.

За її словами, гуманітарна допомога має безперешкодно надходити до людей, які її потребують, а цивільним повинні надати можливість залишити місто.

ЄС нагадує Росії про міжнародне право

Лябіб зазначила, що Євросоюз взаємодіє з партнерами та використовує доступні можливості, щоб сприяти наданню гуманітарної допомоги, зокрема жителям тимчасово окупованих територій України.

Вона наголосила, що гуманітарні партнери готові допомагати мешканцям Олешків, однак для цього необхідний безпечний, стабільний та ефективний доступ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гуманітарна криза, удари по інфраструктурі та Олешки: Порошенко закликав Європарламент до термінової дискусії

Єврокомісарка також нагадала, що Росія як окупаційна держава має зобов'язання за міжнародним гуманітарним правом, зокрема щодо захисту цивільного населення та забезпечення гуманітарної допомоги.

"Мешканці Олешків потребують регулярного доступу до продуктів, ліків, води та базової допомоги", - зазначила Лябіб, закликавши забезпечити дотримання міжнародного гуманітарного права.

Гуманітарна катастрофа в Олешках

Наприкінці березня 2026 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони через гуманітарну катастрофу в окупованому місті Олешки в Херсонській області.

Відомо, що в окупованих Олешках лишаються відрізаними від світу близько 2000 цивільних.

В ОВА також повідомили, що тіла померлих тижнями залишаються без поховання, а логістика повністю знищена - окуповане місто Олешки на Херсонщині перебуває у стані повної гуманітарної блокади.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста намагається отримати інформацію про ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області.

Омбудсмен Лубінець заявив, що жителів Олешків готують до евакуації.

Раніше голова Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко повідомила, що в окупованих Олешках на Херсонщині через відсутність постачання люди голодують, а в окремих сім’ях уже почали їсти собак.

Наприкінці вересня 2026 року вдалося доставити дронами близько 4000 кг продуктів на сто локацій міста.

За даними української розвідки, РФ готує постановочні відео в Олешках. Місцевих змушуватимуть казати на камеру, що вони щасливі, ситі та вдячні російським окупантам.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна ініціювала терміновий розгляд гуманітарної катастрофи в окупованих РФ Олешках в ОБСЄ, - Сибіга