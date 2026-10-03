ЕС призвал Россию обеспечить гуманитарный доступ к оккупированным Олешкам

Европейский Союз призвал Россию обеспечить безопасный гуманитарный доступ к временно оккупированному городу Олешки в Херсонской области и позволить гражданскому населению покинуть город.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявила еврокомиссар по вопросам равенства, готовности и антикризисного управления Аджи Лябиб.

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Лябиб заявила, что ситуация в Олешках является критической, а мирные жители оказались в ловушке российских войск без доступа к еде, лекарствам, чистой воде и другой необходимой помощи.

"То, что происходит в Олешках в Украине, ужасает. Гражданское население оказалось в ловушке российских войск без доступа к еде, лекарствам, чистой воде и базовой помощи. Это недопустимо", — подчеркнула еврокомиссар.

По ее словам, гуманитарная помощь должна беспрепятственно доходить до людей, которые в ней нуждаются, а гражданским лицам должна быть предоставлена возможность покинуть город.

ЕС напоминает России о международном праве

Лябиб отметила, что Евросоюз взаимодействует с партнерами и использует доступные возможности, чтобы содействовать оказанию гуманитарной помощи, в частности жителям временно оккупированных территорий Украины.

Она подчеркнула, что гуманитарные партнеры готовы помогать жителям Олешко, однако для этого необходим безопасный, стабильный и эффективный доступ.

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Еврокомиссар также напомнила, что Россия как оккупационная держава несет обязательства по международному гуманитарному праву, в частности в отношении защиты гражданского населения и обеспечения гуманитарной помощи.

"Жители Олешек нуждаются в регулярном доступе к продуктам, лекарствам, воде и базовой помощи", — отметила Лябиб, призвав обеспечить соблюдение международного гуманитарного права.

Гуманитарная катастрофа в Олешках

В конце марта 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Международному комитету Красного Креста и российской стороне в связи с гуманитарной катастрофой в оккупированном городе Олешки в Херсонской области.

Известно, что в оккупированных Олешках остаются отрезанными от мира около 2000 гражданских лиц.

В ОГА также сообщили, что тела умерших неделями остаются без захоронения, а логистика полностью разрушена — оккупированный город Олешки в Херсонской области находится в состоянии полной гуманитарной блокады.

Международный комитет Красного Креста пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области.

Омбудсмен Лубинец заявил, что жителей Олешек готовят к эвакуации.

Ранее глава Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко сообщила, что в оккупированных Олешках в Херсонской области из-за отсутствия поставок люди голодают, а в некоторых семьях уже начали есть собак.

В конце сентября 2026 года удалось доставить с помощью дронов около 4000 кг продуктов в сто точек города.

По данным украинской разведки, РФ готовит постановочные видео в Олешках. Местных жителей будут заставлять говорить на камеру, что они счастливы, сыты и благодарны российским оккупантам.

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