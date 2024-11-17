Атака РФ на Львівщину: загинула жінка, двоє поранених. Без тепла 6 тис. осіб через пошкодження магістральної труби. ФОТО

Зранку 17 листопада 2024 року ворог атакував Львівську область крилатими ракетами.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, через падіння уламків ворожої ракети у Червоноградському (Шептицькому) районі одна людина загинула. Це - 66 річна жінка. На момент атаки вона перебувала в автомобілі. Щирі співчуття рідним", - зазначив він.

Ще двоє чоловіків отримали поранення. Одного госпіталізували. Медики надають всю необхідну допомогу.

За даними ОВА, окупанти знову били по критичній інфраструктурі. Пошкоджено магістральну трубу теплопостачання. На місце виїхали профільні служби.

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"Без теплопостачання тимчасово залишилися 6 тисяч осіб! Розпочали локалізацію пошкодження, за необхідності розгорнемо пункти незламності. Внаслідок атаки загорілися 12 гаражів. Для боротьби з пожежею залучили 12 вогнеборців та 3 одиниці спецтехніки", - додає очільник регіону.

Масована атака на Україну 17 листопада 2024 року

Як повідомлялося, зранку 17 листопада російські загарбники здійснили масований удар по енергосистемі.

Так, росіяни тричі вдарили по Запоріжжю, цілили по критичній інфраструктурі. У Волинській та Вінницькій області під час повітряної тривоги ворог атакував енергетичну інфраструктуру.

Також Цензор.НЕТ інформував, що російські окупанти зранку атакували Миколаїв декількома хвилями безпілотників. Ворог влучив у житловий сектор. Окрім того, росіяни вночі атакували Київ безпілотниками, пролунали вибухи.

Згодом стало відомо, що війська РФ атакували Дніпро та область, поранено людину, є пошкодження. Також ворог поцілив по об’єкту критичної інфраструктури Рівненщини. На Закарпатті зафіксовано падіння уламків ворожих ракет та БпЛА. Під ударом була й критична інфраструктура Івано-Франківщини.

За даними президента Володимира Зеленського, РФ сьогодні запустила близько 120 ракет і 90 дронів. ППО знищила понад 140 повітряних цілей.