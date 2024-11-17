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Атака РФ на Львівщину: загинула жінка, двоє поранених. Без тепла 6 тис. осіб через пошкодження магістральної труби. ФОТО

Зранку 17 листопада 2024 року ворог атакував Львівську область крилатими ракетами. 

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, через падіння уламків ворожої ракети у Червоноградському (Шептицькому) районі одна людина загинула. Це - 66 річна жінка. На момент атаки вона перебувала в автомобілі. Щирі співчуття рідним", - зазначив він.

Ще двоє чоловіків отримали поранення. Одного госпіталізували. Медики надають всю необхідну допомогу.

За даними ОВА, окупанти знову били по критичній інфраструктурі. Пошкоджено магістральну трубу теплопостачання. На місце виїхали профільні служби.

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"Без теплопостачання тимчасово залишилися 6 тисяч осіб! Розпочали локалізацію пошкодження, за необхідності розгорнемо пункти незламності. Внаслідок атаки загорілися 12 гаражів. Для боротьби з пожежею залучили 12 вогнеборців та 3 одиниці спецтехніки", - додає очільник регіону.

наслідки атаки на Львівщину

Масована атака на Україну 17 листопада 2024 року

Як повідомлялося, зранку 17 листопада російські загарбники здійснили масований удар по енергосистемі.

Так, росіяни тричі вдарили по Запоріжжю, цілили по критичній інфраструктурі. У Волинській та Вінницькій області під час повітряної тривоги ворог атакував енергетичну інфраструктуру.

Також Цензор.НЕТ інформував, що російські окупанти зранку атакували Миколаїв декількома хвилями безпілотників. Ворог влучив у житловий сектор. Окрім того, росіяни вночі атакували Київ безпілотниками, пролунали вибухи.

Згодом стало відомо, що війська РФ атакували Дніпро та область, поранено людину, є пошкодження. Також ворог поцілив по об’єкту критичної інфраструктури Рівненщини. На Закарпатті зафіксовано падіння уламків ворожих ракет та БпЛА. Під ударом була й критична інфраструктура Івано-Франківщини.

За даними президента Володимира Зеленського, РФ сьогодні запустила близько 120 ракет і 90 дронів. ППО знищила понад 140 повітряних цілей.

Автор: 

обстріл (28435) Львівська область (2425)


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Топ коментарі
+6
Це добре: Президент США Джо Байден оголосив, що вирішив передати Україні планерувальні авіабомби JSOW, "щоб посилити українські можливості в завданні далекобійних ударів".
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17.11.2024 10:33
+6
В України нема жодного союзника. Таку владу вибирали.
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17.11.2024 10:53
+5
Дивлюсь новини після ракетної атаки рашистів сьогодні по Україні і не бачу жодної за Одесу. А судячи зі спілкування із рідними та знайомими усе місто без світла, води та опалення. Куди поділись генератори для живлення водопостачання і опалення незрозуміло, кажуть що десь вони є, але ні районів, ні вулиць із цим ДЕСЬ знайти не вдається. Тож знову те саме, навіть дароване від ЄС знаходиться невідомо де і використовується невідомо як. Слава дебілам у 2019-му віддавшим голоси за "слуг" та Зеленського! 😂
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17.11.2024 10:53
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Це добре: Президент США Джо Байден оголосив, що вирішив передати Україні планерувальні авіабомби JSOW, "щоб посилити українські можливості в завданні далекобійних ударів".
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17.11.2024 10:33 Відповісти
Генерал СВР
Дорогие подписчики и гости канала! Сегодняшний массированый ракетный удар по Украине, это попытка заставить украинское руководство договориться о мире на приемлемых для России условиях. И, конечно, плевок в спину Дональду Трампу.
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17.11.2024 11:11 Відповісти
На мою думку це було узгодженно з Трампом. Це скоріше зе все блювотиння у спину клоуна. Не просто так Маск трлив учора бубочку
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17.11.2024 11:17 Відповісти
Тобі і гейнералу севере швабру в дупу..
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17.11.2024 15:39 Відповісти
виродки!
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17.11.2024 10:34 Відповісти
Третій рік повномасштабної, але немає відповіді на основне питання - як можна ось так воювати, з якими перспективами? Вони по нас стріляють, причому сильно, а ми - ні. Там кнопку натиснув, і ракета за 2000 км полетіла, а тут - шось дали шоб на 500 км било, і то постійно якісь танці з обмеженнями-ескалаціями. Або ці американці щось вирішать (ми не вирішим уже, немає чим вирішувати), або отак і валитимуть нас. Вже пропадати то з музикою.
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17.11.2024 10:46 Відповісти
В України нема жодного союзника. Таку владу вибирали.
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17.11.2024 10:53 Відповісти
Ви з оцим "таку владу вибрали" якісь як трохи вдарені, пробачте. Ви думаєте США і ЄС вписується за нас такими грошима через те, що влада в Україні та або інша? В кожного свій інтерес. От те що в нас немає своїх ракет і взагалі бардак - тут вже питання до влади, причому не тільки з 19 року.
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17.11.2024 11:00 Відповісти
Чому білорусія не в НАТО?
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17.11.2024 11:17 Відповісти
Чому Італія не в ОПЕК?
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17.11.2024 11:30 Відповісти
Зрозуміло. Влада ні прі чьом. Це країна така. Чому Італія в НАТО?
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17.11.2024 12:05 Відповісти
Тому що вона була однією з країн-засновниць НАТО у 1949 році. Давайте ще щось, таке з натяком на зелену владу і 73%, через яких Україна не випускає Ланоси і крилаті ракети)
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17.11.2024 12:57 Відповісти
Ясно. Якби Італія не була країною-засновницею НАТО, то вона не була би у НАТО. Такої монополії на владу не було ще в жодної влади України. Тому зелена влада та 73% відповідальні і за Ланоси, і за крилаті крилаті ракети, і за все останнє.
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17.11.2024 13:15 Відповісти
Ланоси припинили випускати в 2017 році. Кляті 73% і зелена влада. Секта, але цікаво)
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17.11.2024 13:32 Відповісти
За кого у 2019 голосував у другому турі?
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17.11.2024 13:41 Відповісти
Шо там з Ланосами у 2017 році, спочатку розберемося з ними, а потім повернемося до Простої відповіді на Усі складні питання **********, минулого й майбутнього)
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17.11.2024 13:49 Відповісти
Тобі соромно сказати за кого ти голосував...ти за Ланоси почав, ти з ними й розбирайся. Чому білорусія не у НАТО ти також не відповів.
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17.11.2024 14:05 Відповісти
Так ти не відповів чому Італія не в ОПЕК) А я скажу чому - бо 73% в 19 році проголосували за Зеленського.
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17.11.2024 14:09 Відповісти
О так!Наша влада розсирається з союзниками!Це або тупість і недалекоглядність або робота на ворога
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17.11.2024 11:03 Відповісти
Я не за те...багатовекторність, нейтралітет...ще з 1991 - ми повинні всім довести, що ми миролюбива країна! і під цей шумок втягувалися в орбіту росіі...
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17.11.2024 11:25 Відповісти
І в цьому винні громадяни України.
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17.11.2024 11:32 Відповісти
Саме так.
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17.11.2024 12:07 Відповісти
Дивлюсь новини після ракетної атаки рашистів сьогодні по Україні і не бачу жодної за Одесу. А судячи зі спілкування із рідними та знайомими усе місто без світла, води та опалення. Куди поділись генератори для живлення водопостачання і опалення незрозуміло, кажуть що десь вони є, але ні районів, ні вулиць із цим ДЕСЬ знайти не вдається. Тож знову те саме, навіть дароване від ЄС знаходиться невідомо де і використовується невідомо як. Слава дебілам у 2019-му віддавшим голоси за "слуг" та Зеленського! 😂
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17.11.2024 10:53 Відповісти
"про..бали"....крмлата фраза люсі універсальна
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17.11.2024 11:05 Відповісти
Вот вам и результат вчерашних переговоров Шольца с ******. Главное чтобы небыла ескалации, да Шольц и Байден? Жалко только что результаты переговоров и очковылизывания с ****** сыпятся на головы простым украинцам а не тем кто все время пытается увидить мир в жопе *****
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17.11.2024 11:06 Відповісти
Ракетна атака такого масштабу готується не день,і не тиждень...Перемовини Шольца і ***** тут ні до чого..
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17.11.2024 15:48 Відповісти
 
 