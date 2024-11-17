Атака РФ на Львовскую область: погибла женщина, двое раненых. Без тепла 6 тыс. человек из-за повреждения магистральной трубы. ФОТО

Утром 17 ноября 2024 года враг атаковал Львовскую область крылатыми ракетами.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, из-за падения обломков вражеской ракеты в Червоноградском (Шептицком) районе один человек погиб. Это - 66 летняя женщина. На момент атаки она находилась в автомобиле. Искренние соболезнования родным", - отметил он.

Еще двое мужчин получили ранения. Одного госпитализировали. Медики оказывают всю необходимую помощь.

По данным ОВА, оккупанты снова били по критической инфраструктуре. Повреждена магистральная труба теплоснабжения. На место выехали профильные службы.

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"Без теплоснабжения временно остались 6 тысяч человек! Начали локализацию повреждения, при необходимости развернем пункты несокрушимости. В результате атаки загорелись 12 гаражей. Для борьбы с пожаром привлекли 12 пожарных и 3 единицы спецтехники", - добавляет глава региона.

Массированная атака на Украину 17 ноября 2024 года

Как сообщалось, утром 17 ноября российские захватчики осуществили массированный удар по энергосистеме.

Так, россияне трижды ударили по Запорожью, целились по критической инфраструктуре. В Волынской и Винницкой области во время воздушной тревоги враг атаковал энергетическую инфраструктуру.

Также Цензор.НЕТ информировал, что российские оккупанты утром атаковали Николаев несколькими волнами беспилотников. Враг попал в жилой сектор. Кроме того, россияне ночью атаковали Киев беспилотниками, раздались взрывы.

Впоследствии стало известно, что войска РФ атаковали Днепр и область, ранен человек, есть повреждения. Также враг попал по объекту критической инфраструктуры Ривненской области. На Закарпатье зафиксировано падение обломков вражеских ракет и БпЛА. Под ударом была и критическая инфраструктура Ивано-Франковской области.

По данным президента Владимира Зеленского, РФ сегодня запустила около 120 ракет и 90 дронов. ПВО уничтожила более 140 воздушных целей.