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Атака РФ на Львовскую область: погибла женщина, двое раненых. Без тепла 6 тыс. человек из-за повреждения магистральной трубы. ФОТО

Утром 17 ноября 2024 года враг атаковал Львовскую область крылатыми ракетами.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, из-за падения обломков вражеской ракеты в Червоноградском (Шептицком) районе один человек погиб. Это - 66 летняя женщина. На момент атаки она находилась в автомобиле. Искренние соболезнования родным", - отметил он.

Еще двое мужчин получили ранения. Одного госпитализировали. Медики оказывают всю необходимую помощь.

По данным ОВА, оккупанты снова били по критической инфраструктуре. Повреждена магистральная труба теплоснабжения. На место выехали профильные службы.

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"Без теплоснабжения временно остались 6 тысяч человек! Начали локализацию повреждения, при необходимости развернем пункты несокрушимости. В результате атаки загорелись 12 гаражей. Для борьбы с пожаром привлекли 12 пожарных и 3 единицы спецтехники", - добавляет глава региона.

наслідки атаки на Львівщину

Массированная атака на Украину 17 ноября 2024 года

Как сообщалось, утром 17 ноября российские захватчики осуществили массированный удар по энергосистеме.

Так, россияне трижды ударили по Запорожью, целились по критической инфраструктуре. В Волынской и Винницкой области во время воздушной тревоги враг атаковал энергетическую инфраструктуру.

Также Цензор.НЕТ информировал, что российские оккупанты утром атаковали Николаев несколькими волнами беспилотников. Враг попал в жилой сектор. Кроме того, россияне ночью атаковали Киев беспилотниками, раздались взрывы.

Впоследствии стало известно, что войска РФ атаковали Днепр и область, ранен человек, есть повреждения. Также враг попал по объекту критической инфраструктуры Ривненской области. На Закарпатье зафиксировано падение обломков вражеских ракет и БпЛА. Под ударом была и критическая инфраструктура Ивано-Франковской области.

По данным президента Владимира Зеленского, РФ сегодня запустила около 120 ракет и 90 дронов. ПВО уничтожила более 140 воздушных целей.

Автор: 

обстрел (27151) Львовская область (2904)


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Топ комментарии
+6
Це добре: Президент США Джо Байден оголосив, що вирішив передати Україні планерувальні авіабомби JSOW, "щоб посилити українські можливості в завданні далекобійних ударів".
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17.11.2024 10:33
+6
В України нема жодного союзника. Таку владу вибирали.
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17.11.2024 10:53
+5
Дивлюсь новини після ракетної атаки рашистів сьогодні по Україні і не бачу жодної за Одесу. А судячи зі спілкування із рідними та знайомими усе місто без світла, води та опалення. Куди поділись генератори для живлення водопостачання і опалення незрозуміло, кажуть що десь вони є, але ні районів, ні вулиць із цим ДЕСЬ знайти не вдається. Тож знову те саме, навіть дароване від ЄС знаходиться невідомо де і використовується невідомо як. Слава дебілам у 2019-му віддавшим голоси за "слуг" та Зеленського! 😂
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17.11.2024 10:53
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Правила форума Совет форумчан
Це добре: Президент США Джо Байден оголосив, що вирішив передати Україні планерувальні авіабомби JSOW, "щоб посилити українські можливості в завданні далекобійних ударів".
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17.11.2024 10:33 Ответить
Генерал СВР
Дорогие подписчики и гости канала! Сегодняшний массированый ракетный удар по Украине, это попытка заставить украинское руководство договориться о мире на приемлемых для России условиях. И, конечно, плевок в спину Дональду Трампу.
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17.11.2024 11:11 Ответить
На мою думку це було узгодженно з Трампом. Це скоріше зе все блювотиння у спину клоуна. Не просто так Маск трлив учора бубочку
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17.11.2024 11:17 Ответить
Тобі і гейнералу севере швабру в дупу..
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17.11.2024 15:39 Ответить
виродки!
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17.11.2024 10:34 Ответить
Третій рік повномасштабної, але немає відповіді на основне питання - як можна ось так воювати, з якими перспективами? Вони по нас стріляють, причому сильно, а ми - ні. Там кнопку натиснув, і ракета за 2000 км полетіла, а тут - шось дали шоб на 500 км било, і то постійно якісь танці з обмеженнями-ескалаціями. Або ці американці щось вирішать (ми не вирішим уже, немає чим вирішувати), або отак і валитимуть нас. Вже пропадати то з музикою.
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17.11.2024 10:46 Ответить
В України нема жодного союзника. Таку владу вибирали.
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17.11.2024 10:53 Ответить
Ви з оцим "таку владу вибрали" якісь як трохи вдарені, пробачте. Ви думаєте США і ЄС вписується за нас такими грошима через те, що влада в Україні та або інша? В кожного свій інтерес. От те що в нас немає своїх ракет і взагалі бардак - тут вже питання до влади, причому не тільки з 19 року.
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17.11.2024 11:00 Ответить
Чому білорусія не в НАТО?
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17.11.2024 11:17 Ответить
Чому Італія не в ОПЕК?
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17.11.2024 11:30 Ответить
Зрозуміло. Влада ні прі чьом. Це країна така. Чому Італія в НАТО?
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17.11.2024 12:05 Ответить
Тому що вона була однією з країн-засновниць НАТО у 1949 році. Давайте ще щось, таке з натяком на зелену владу і 73%, через яких Україна не випускає Ланоси і крилаті ракети)
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17.11.2024 12:57 Ответить
Ясно. Якби Італія не була країною-засновницею НАТО, то вона не була би у НАТО. Такої монополії на владу не було ще в жодної влади України. Тому зелена влада та 73% відповідальні і за Ланоси, і за крилаті крилаті ракети, і за все останнє.
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17.11.2024 13:15 Ответить
Ланоси припинили випускати в 2017 році. Кляті 73% і зелена влада. Секта, але цікаво)
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17.11.2024 13:32 Ответить
За кого у 2019 голосував у другому турі?
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17.11.2024 13:41 Ответить
Шо там з Ланосами у 2017 році, спочатку розберемося з ними, а потім повернемося до Простої відповіді на Усі складні питання **********, минулого й майбутнього)
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17.11.2024 13:49 Ответить
Тобі соромно сказати за кого ти голосував...ти за Ланоси почав, ти з ними й розбирайся. Чому білорусія не у НАТО ти також не відповів.
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17.11.2024 14:05 Ответить
Так ти не відповів чому Італія не в ОПЕК) А я скажу чому - бо 73% в 19 році проголосували за Зеленського.
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17.11.2024 14:09 Ответить
О так!Наша влада розсирається з союзниками!Це або тупість і недалекоглядність або робота на ворога
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17.11.2024 11:03 Ответить
Я не за те...багатовекторність, нейтралітет...ще з 1991 - ми повинні всім довести, що ми миролюбива країна! і під цей шумок втягувалися в орбіту росіі...
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17.11.2024 11:25 Ответить
І в цьому винні громадяни України.
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17.11.2024 11:32 Ответить
Саме так.
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17.11.2024 12:07 Ответить
Дивлюсь новини після ракетної атаки рашистів сьогодні по Україні і не бачу жодної за Одесу. А судячи зі спілкування із рідними та знайомими усе місто без світла, води та опалення. Куди поділись генератори для живлення водопостачання і опалення незрозуміло, кажуть що десь вони є, але ні районів, ні вулиць із цим ДЕСЬ знайти не вдається. Тож знову те саме, навіть дароване від ЄС знаходиться невідомо де і використовується невідомо як. Слава дебілам у 2019-му віддавшим голоси за "слуг" та Зеленського! 😂
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17.11.2024 10:53 Ответить
"про..бали"....крмлата фраза люсі універсальна
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17.11.2024 11:05 Ответить
Вот вам и результат вчерашних переговоров Шольца с ******. Главное чтобы небыла ескалации, да Шольц и Байден? Жалко только что результаты переговоров и очковылизывания с ****** сыпятся на головы простым украинцам а не тем кто все время пытается увидить мир в жопе *****
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17.11.2024 11:06 Ответить
Ракетна атака такого масштабу готується не день,і не тиждень...Перемовини Шольца і ***** тут ні до чого..
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17.11.2024 15:48 Ответить
 
 