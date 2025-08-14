Шабуніна судитимуть за ухилення від військової служби: ДБР завершило розслідування. ФОТОрепортаж

Завершено розслідування провадження щодо голови ЦПК Віталія Шабуніна. Його обвинувачують в ухиленні від проходження військової служби за сприяння командира військової частини.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Наразі сторона захисту знайомиться із матеріалами справи, обвинувальний акт після цього буде передано до суду.

"Наголошуємо, що слідство було проведено об’єктивно та у максимально стислі терміни, з дотриманням усіх вимог закону. ДБР завжди діє заради справедливості та залишається поза політикою, попри гучність і резонанс окремих справ. Зрештою суд поставить усі крапки над "і" та дасть остаточну оцінку діям підозрюваного", - зазначили в ДБР.

У Бюро зазначили, що в ході слідства досліджувалися обставини використання Шабуніним транспортного засобу, призначеного для потреб Збройних Сил України, за наслідками чого підстав для повідомлення йому про підозру не знайдено.

Також йому було повернуто електронні гаджети, вилучені в ході обшуку за місцем його проживання. Рішення про повернення було прийнято після проведення всіх необхідних процесуальних дій.

Шабуніна обвинувачують за ч. 4 ст. 409 КК України - ухилення від військової служби в умовах воєнного стану, ч. 2 ст. 190 КК України - шахрайство.

У цьому ж кримінальному провадженні повідомлено про підозру і командиру, який сприяв військовослужбовцю в ухиленні від військової служби. Йому інкриміновано пособництво в ухиленні підлеглого від виконання обов’язків військової служби, вчинене за попередньою змовою та зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України).

Справа Віталія Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.

13 серпня ДБР повідомило про нову підозру командиру однієї з військових частин Київщини та вручила оновлену підозру голові правління ЦПК Віталію Шабуніну.

