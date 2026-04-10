Складне завдання для карлика, останнє американське попередження, путінська миша. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

Складне завдання...

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Закрита зустріч Путіна з бізнесом РФ: Будемо воювати

Вже й так перемогли...

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив про "повну і абсолютну перемогу" над Іраном

Ситуація на Близькому Сході

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Верховний лідер Ірану пообіцяв помститься за вбитого батька

Останнє американське попередження

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп обурений, що Іран стягує плату з танкерів, які проходять через Ормузьку протоку

Паперовий тигр

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп: З Іраном домовлятимуться Віткофф, Кушнер і, можливо, Венс

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Венс: Українці змушують угорський народ страждати, намагаючись вплинути на вибори

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Опозиційна "Тиса" переганяє партію Орбана на 23 відсоткові пункти, - опитування

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп телефоном підтримав Орбана на мітингу у Будапешті

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан казав Путіну, що готовий "стати мишею", щоб допомогти російському "леву", - Bloomberg

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Фекінг, чекінг, єбакінг": Порошенко прокоментував свій емоційний виступ у Раді щодо військового збору. ВIДЕО

Більше фотошопів дивіться тут