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Новини Фото Фотошопи політиків
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Складне завдання для карлика, останнє американське попередження, путінська миша. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

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Складне завдання...

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Вже й так перемогли...

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Ситуація на Близькому Сході

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Останнє американське попередження

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Паперовий тигр

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фотожаба

фотожаба

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фотожаба

фотожаба

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Автор: 

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