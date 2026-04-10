Складне завдання для карлика, останнє американське попередження, путінська миша. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"
Складне завдання...
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Вже й так перемогли...
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Ситуація на Близькому Сході
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Останнє американське попередження
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Паперовий тигр
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