Тяжелая задача для карлика, последнее американское предупреждение, путинская мышь. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"
Сложная задача...
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Уже и так победили...
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Ситуация на Ближнем Востоке
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Последнее американское предупреждение
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Бумажный тигр
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