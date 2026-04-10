Тяжелая задача для карлика, последнее американское предупреждение, путинская мышь. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"

Сложная задача...

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Уже и так победили...

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Ситуация на Ближнем Востоке

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Последнее американское предупреждение

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Бумажный тигр

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