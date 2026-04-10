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Тяжелая задача для карлика, последнее американское предупреждение, путинская мышь. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"

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Сложная задача...

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Уже и так победили...

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Ситуация на Ближнем Востоке

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Последнее американское предупреждение

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фотожаба

Бумажный тигр

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фотожаба

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фотожаба

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фотожаба

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фотожаба

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фотожаба

фотожаба

фотожаба

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Автор: 

политика (7884) путин владимир (32700) фотожаба (15386) Трамп Дональд (8337) Орбан Виктор (847)
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