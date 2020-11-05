Нардеп Юрченко побився з Леросом у кулуарах Ради. ВIДЕО (оновлено)

"Слуга народу" Олександр Юрченко звинувачує нардепа Гео Лероса в спричиненні шкоди його репутації.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила нардепка ("ЄС") Вікторія Сюмар, передає Цензор.НЕТ.

"У Раді пристрасті не згасають. У кулуарах сумновідомий депутат Юрченко побився з Geo Leros (Гео Леросом. - Ред)... Юрченко вважає, що саме Лерос зашкодив його репутації, а не "переговори про хабар у 40 млн"... Історія з Юрченком - це яскравий приклад реальної "антикорупційної політики" чинної влади", - заявила Сюмар.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нардеп Юрченко спростував крадіжку пива: "На мене впали фейки". ВIДЕО

Сам Лерос прокоментував інцидент так: "Учора з хабарника Юрченка, як с собаки, зняли браслет, сьогодні ця скажена потвора кинулась на мене з кулаками та ксенофобськими висловами. Я не буду повторювати сказані ним слова, бо це неприємно для психіки будь якої адекватної людини, але це мабуть і є обіцяні "люди з ментальністю 21 сторіччя"".

Пізніше Лерос виклав відео, на якому Юрченко каже, що не він напав на Лероса, а Лерос на нього.

"Хтось відпрацьовує новий "шматочок пирога"", - написав Лерос.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Напад Лероса Юрченко підтверджує у своєму дописі на фейсбуці.

"Приблизно об 11:30 на мене у Верховній Раді напав брехло та провокатор Гео Лерос. Ось такий вигляд має тиск на народних депутатів у 2020 році. Бійки, провокації, погрози", - написав він.

Нагадаємо, низка українських ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Також читайте: ВАКС заарештував майно нардепа Юрченка, - ЗМІ

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом Генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракції.

Також читайте: "Слугу народу" Юрченка в 2009-му спіймали на крадіжці 4 пляшок пива, потім спрацював "соціальний ліфт", - Бутусов

Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, Юрченко прибув на допит у НАБУ, йому вручено підозру ОГП і САП. Пізніше Офіс Генпрокурора підтвердив, що йому вручили підозру.

Пресслужба САП повідомила, що Юрченкові вручили підозру. Прокурори проситимуть суд відправити його в СІЗО з альтернативою застави в сумі 6,5 млн грн.

18 вересня Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

21 вересня ВАКС обрав для підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн грн.

25 вересня стало відомо, що за народного депутата "Слуги народу" Олександра Юрченка внесли заставу в розмірі 3 мільйони гривень.