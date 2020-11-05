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Нардеп Юрченко побився з Леросом у кулуарах Ради. ВIДЕО (оновлено)

Відео Цензор.НЕТ Політика України

"Слуга народу" Олександр Юрченко звинувачує нардепа Гео Лероса в спричиненні шкоди його репутації.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила нардепка ("ЄС") Вікторія Сюмар, передає Цензор.НЕТ.

"У Раді пристрасті не згасають. У кулуарах сумновідомий депутат Юрченко побився з Geo Leros (Гео Леросом. - Ред)... Юрченко вважає, що саме Лерос зашкодив його репутації, а не "переговори про хабар у 40 млн"... Історія з Юрченком - це яскравий приклад реальної "антикорупційної політики" чинної влади", - заявила Сюмар.

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Сам Лерос прокоментував інцидент так: "Учора з хабарника Юрченка, як с собаки, зняли браслет, сьогодні ця скажена потвора кинулась на мене з кулаками та ксенофобськими висловами. Я не буду повторювати сказані ним слова, бо це неприємно для психіки будь якої адекватної людини, але це мабуть і є обіцяні "люди з ментальністю 21 сторіччя"".

Пізніше Лерос виклав відео, на якому Юрченко каже, що не він напав на Лероса, а Лерос на нього.

"Хтось відпрацьовує новий "шматочок пирога"", - написав Лерос.

Напад Лероса Юрченко підтверджує у своєму дописі на фейсбуці.

"Приблизно об 11:30 на мене у Верховній Раді напав брехло та провокатор Гео Лерос. Ось такий вигляд має тиск на народних депутатів у 2020 році. Бійки, провокації, погрози", - написав він.

Нагадаємо, низка українських ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

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Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом Генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракції.

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Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, Юрченко прибув на допит у НАБУ, йому вручено підозру ОГП і САП. Пізніше Офіс Генпрокурора підтвердив, що йому вручили підозру.

Пресслужба САП повідомила, що Юрченкові вручили підозру. Прокурори проситимуть суд відправити його в СІЗО з альтернативою застави в сумі 6,5 млн грн.

18 вересня Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

21 вересня ВАКС обрав для підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн грн.

25 вересня стало відомо, що за народного депутата "Слуги народу" Олександра Юрченка внесли заставу в розмірі 3 мільйони гривень.

Нардеп Юрченко побився з Леросом у кулуарах Ради 01

Нардеп Юрченко побився з Леросом у кулуарах Ради 02

Нардеп Юрченко побився з Леросом у кулуарах Ради 03

Нардеп Юрченко побився з Леросом у кулуарах Ради 04

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+36
У цього Юрченко заточка псіха.
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05.11.2020 12:41
+27
Только одному мне сдается , что у Юрченко на фото хлебало полного чма?
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05.11.2020 12:45
+17
Кулуарное правосудие. Надеюсь, что Лерос повредил ему не только репутацию.
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05.11.2020 12:44
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Чучело вороватое, которое как и всех отмажут. Жертва...
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05.11.2020 17:35 Відповісти
Лерос просто за пивас спросить хотел...
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05.11.2020 17:44 Відповісти
Зачем нам этот плач Ярославны? ГДЕ ВИДЕО ???
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05.11.2020 19:43 Відповісти
Видео фейк! єто не может быть нардеп Юрченко так как он сидит в СИЗО за взятку.
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05.11.2020 19:58 Відповісти
Кулуари англійського парламенту. Входить Едгар, цинічний гвалтівник собак та кіз, а нині - член палати лордів.
Едгар.
У вухах ще звінить від ахінєї,
Яка я майже три години слухав.
Як на базарі сери ************!
Сер Арчібальд поцупив за чуприну мілорда Річарда,
А потім ******** каламарем по пиці. Сер Норфольк ********* сера Джона.
Ця ***** зоветься демократієй!
...
Вчорашні уркагани, ханиги, волоцюги, підараси
Сидять в палаті серів і балдєють:
Свобода, *****! Свобода, *****! Свобода!

(с) Лесь Подерв'янський "Король Літр"

(блть, напророкував Митець у цій п'єсі... і блазня Йоріка на троні, і все інше...)
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05.11.2020 20:17 Відповісти
Мало дал звиздюку грёбанному. Потвора.
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05.11.2020 23:15 Відповісти
Але пронинення не було. Потому что Ляшко не избрали Нардеп Юрченко побився з Леросом у кулуарах Ради - Цензор.НЕТ 9739
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06.11.2020 00:09 Відповісти
Жаль , что 3енелейсский , со своими судьями и монобольшенством - онулировал Деклорацыи о незаконном обогащение..
А то бы мы опять узнали о Липецких фабриках и Мальдивах с 0манами..
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06.11.2020 00:22 Відповісти
Близько 11 години у Верховній Зраді на депутата Юрченко стався напад групою озброєних невідомих осіб.В результаті нападу пропало 4 бутилки пива Старобрамен честь Юрченка непостраждала.Наразі проводяться слідчі дії винні будуть знайдені і покарані Нардеп Юрченко побився з Леросом у кулуарах Ради - Цензор.НЕТ 7774
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06.11.2020 09:43 Відповісти
Якийсь Юрченко неправильный хохол - вопросы, тем более такие, надо решать по-нашему, по-хохляцки - дёшево, сердито, кардинально и эффективно, используя современные тренды и тенденции. Нет бы пойти на рынок, найти там Тофиков с Рафиками и сказать им, шо некто Жорик Курехян, подло зашифровавшийся под ником Гео Лерос, называл их (Тофиков и Рафиков) "обезьянами, сыновьями осла". И всего делов!
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06.11.2020 11:15 Відповісти
"Маймуно, виришвило" фраза из "Кин-дза-дза", означающая "Обезьяна, сын осла" на грузинском. Скрипач был грузин.
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06.11.2020 11:45 Відповісти
Т.е. взяточник пришел в Верховную Раду, наверное, руки ему там пожимали "коллеги", поздравляли со снятием "браслета"? И только один Лерос поступил по нормальному, перетянул эту плешивую обезьяну?
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06.11.2020 11:50 Відповісти
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