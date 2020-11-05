Нардеп Юрченко побився з Леросом у кулуарах Ради. ВIДЕО (оновлено)
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"Слуга народу" Олександр Юрченко звинувачує нардепа Гео Лероса в спричиненні шкоди його репутації.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила нардепка ("ЄС") Вікторія Сюмар, передає Цензор.НЕТ.
"У Раді пристрасті не згасають. У кулуарах сумновідомий депутат Юрченко побився з Geo Leros (Гео Леросом. - Ред)... Юрченко вважає, що саме Лерос зашкодив його репутації, а не "переговори про хабар у 40 млн"... Історія з Юрченком - це яскравий приклад реальної "антикорупційної політики" чинної влади", - заявила Сюмар.
Сам Лерос прокоментував інцидент так: "Учора з хабарника Юрченка, як с собаки, зняли браслет, сьогодні ця скажена потвора кинулась на мене з кулаками та ксенофобськими висловами. Я не буду повторювати сказані ним слова, бо це неприємно для психіки будь якої адекватної людини, але це мабуть і є обіцяні "люди з ментальністю 21 сторіччя"".
Пізніше Лерос виклав відео, на якому Юрченко каже, що не він напав на Лероса, а Лерос на нього.
"Хтось відпрацьовує новий "шматочок пирога"", - написав Лерос.
Напад Лероса Юрченко підтверджує у своєму дописі на фейсбуці.
"Приблизно об 11:30 на мене у Верховній Раді напав брехло та провокатор Гео Лерос. Ось такий вигляд має тиск на народних депутатів у 2020 році. Бійки, провокації, погрози", - написав він.
Нагадаємо, низка українських ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.
15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".
Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.
Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.
В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом Генпрокурора.
17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.
Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракції.
Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, Юрченко прибув на допит у НАБУ, йому вручено підозру ОГП і САП. Пізніше Офіс Генпрокурора підтвердив, що йому вручили підозру.
Пресслужба САП повідомила, що Юрченкові вручили підозру. Прокурори проситимуть суд відправити його в СІЗО з альтернативою застави в сумі 6,5 млн грн.
18 вересня Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу.
21 вересня ВАКС обрав для підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн грн.
25 вересня стало відомо, що за народного депутата "Слуги народу" Олександра Юрченка внесли заставу в розмірі 3 мільйони гривень.
Будь ласка, зачекайте...
Едгар.
У вухах ще звінить від ахінєї,
Яка я майже три години слухав.
Як на базарі сери ************!
Сер Арчібальд поцупив за чуприну мілорда Річарда,
А потім ******** каламарем по пиці. Сер Норфольк ********* сера Джона.
Ця ***** зоветься демократієй!
...
Вчорашні уркагани, ханиги, волоцюги, підараси
Сидять в палаті серів і балдєють:
Свобода, *****! Свобода, *****! Свобода!
(с) Лесь Подерв'янський "Король Літр"
(блть, напророкував Митець у цій п'єсі... і блазня Йоріка на троні, і все інше...)
А то бы мы опять узнали о Липецких фабриках и Мальдивах с 0манами..