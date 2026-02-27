За підозрою у вбивстві російського агента Портнова затримали громадянина України Азізова, - ЗМІ. ВIДЕО

Правоохоронці Німеччини затримали підозрюваного у вбивстві російського агента Андрія Порнова.

Про це йдеться в матеріалі УП, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За даними журналістів, затриманого звати Азізов Олександр Азізович, 1981 р.н.

Він родом з містечка Шахтарськ на Донеччині.

"Із 2005 по 2014 роки здійснював підприємницьку діяльність як ФОП. Основний вид діяльності роздрібна торгівля пальним. Раніше Азізов вже фігурував у кримінальних справах в Україні. Зокрема у 2007 році був підсудним по статті 263 ч.1 КК - виготовлення і носіння вогнепальної зброї. Але вирок не отримав. А у 2021 році правоохоронцями було зафіксовано керування Азізовим авто у стані наркотичного сп'яніння", - розповів Михайло Ткач.

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Джерела УП розповіли, що Азізов разом із братом Велі був засуджений у 2007 році за незаконний видобуток вугілля у "копанках".

У 2014-2015 рр. 13 разів контактував з Барановим Павлом Євгеновичем, причетним до діяльності "Союза добровольцев Донбасса".

Також Азізов використовував російські номери телефонів.

"Щонайменше із 2020 року Азізов, схоже, постійно проживав у Ростові-на-Дону, що підтверджується зливами з баз даних інтернет-провайдерів та медичних центрів РФ.

У 2021 році в Харкова Азізов оновив закордонний паспорт", - йдеться в розслідуванні.

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Джерела у правоохоронних органах повідомили про інформацію, що Азізов у жовтні 2021 року в'їхав з Росії до України через КПП "Гоптівка".

У червні 2024 Азізов отримав судимість за ч.2 ст.231 КК РФ - незаконне культивування рослин, що містять наркотичні засоби.

Із жовтня 2024 року Азізов, ймовірно, перебуває у розшуку МВС Росії.

Донька Азізова Ляня проживає на окупованій Луганщині та бере активну участь у спільноті "Волонтери-медики | ЛНР".

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Брат Азізова

Брат Олександра Азізова також підозрюється у співучасті вбивства Портнова. Також він міг перебувати на місці вбивства зі зброєю.

У 2022-2023 рр. Велі Азізов проживав у Харкові та заснував агрофірму в Кременчуці.

27 жовтня 2023 року Велі Азізов залишив Україну автобусом, перетнувши кордон із Польщею, каже Ткач.

Із 2018 до 2023 року Велі Азізов 105 разів перетинав держкордон в напрямку РФ, Польщі та Молдови, кажуть співрозмовники в правоохоронних органах.

Родина Велі Азізова, ймовірно, проживає у Росії.

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Вбивство Андрія Портнова

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