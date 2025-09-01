Санкції проти громадян України суперечать закону й несуть мільярдні ризики, – експерт

Використання санкцій проти громадян України суперечить закону "Про санкції" та створює серйозні юридичні ризики.

Про це пише колишній головний редактор "Економічної правди" Сергій Лямець, передає "РБК-Україна".

"Санкції проти громадян України прямо суперечать і самому закону "Про санкції". Проте вони застосовуються, і це створює правові колізії", – зауважує журналіст.

За його словами, в Україні санкції часто застосовуються до громадян, щодо яких немає вироків, не завершено розслідування або навіть не відкрито кримінальних проваджень. Це порушує право на приватну власність та оминає Кримінальний, Цивільний кодекси та судову систему, вважає Лямець.

Автор посилається на матеріал юриста та колишнього народного депутата Валерія Карпунцова, який наводив висновки Конституційних судів Німеччини (1985), Італії (1997) та України, а також Європейського суду з прав людини (1993), які вказують, що покарання без суду або через указ є порушенням права та правосуддя:

"Коли влада починає карати без суду, вона скасовує право як таке" (ФРН, 1985);

"Коли держава починає карати не через суд, а через указ - це вже не правосуддя, а політична розправа" (Італія, 1997);

"Санкції є інструментом зовнішньої політики держави, а не механізмом кримінально-правового впливу на громадян України, до яких має застосовуватись виключно правосудна система" (КСУ);

"Санкції в Україні все частіше застосовуються не до іноземних суб’єктів чи колаборантів, а до громадян України, щодо яких не завершено розслідування і навіть не відкрито проваджень. Це – обхід судів та адвокатури", – вважає Карпунцов.

Читайте також: Зеленський запровадив санкції проти брата Новинського та власників казино Pin-Up. Хто ще потрапив у санкційні списки?

Лямець нагадує, що санкції були задумані як інструмент зовнішньої політики, проте згодом вони почали застосовуватись усередині країни, фактично перетворившись на спосіб "швидкого покарання" без суду. На його думку, це створює колізії, які можуть завершитися мільярдними позовами проти України.

Він також зауважив, що економічна ефективність санкцій залишається низькою, адже заблоковані за рішенням РНБО активи на десятки мільярдів гривень за багато років принесли Україні близько 2 мільярдів. Своєю чергою, це викликає підозри, що доходи від управління підсанкційними активами, можуть йди не до бюджету України, пише Лямець.

"Відповідно, виник прямий логічний ланцюжок: санкції – це спосіб вилучити та переділити чуже майно. Цей зв'язок виглядав певним досягненням, поки вилучали майно російських олігархів. Але він ставав токсичним, коли санкції накладалии на цілком легальних бізнесменів з причин, які можна назвати надуманими", – додає експерт.

Водночас до 2025 року згадані колізії не перетворювалися на реальні судові рішення через те, що суди відмовлялися приймати такі справи до розгляду.

"Технічна причина полягала в тому, що РНБО банально не видавав підсанкційним особам документ із печаткою та підписами, а на підставі новини в інтернеті неможливо заперечувати рішення РНБО у суді. Патріотична причина полягала в тому, що українські суди досі відмовлялися приймати справи щодо санкцій до провадження. Вони мотивували свою відмову тим, що немає чіткого розуміння у питанні, чи президент України саме накладає санкції або лише підписує рішення РНБО. Фактично, судді боялися ставати на шляху механізму санкцій, аби не отримати реакцію влади вже проти себе", – пояснює автор.

Проте у 2025 році Верховний Суд уперше скасував персональні санкції проти фізичної особи – французького банкіра Луї-Мішеля Дюрея. На думку Лямця, це рішення може бути першим у низці подібних справ.

"Рано чи пізно українські суди змушені будуть розпочати масовий розгляд санкційних справ. Багатомільярдні компенсації – цілком ймовірний результат цього процесу... Важко уявити, яких сюрпризів тепер очікувати від розгляду подібних справ", – вважає автор.