Росстат зафіксував найсильніший за 20 років обвал виробництва нафтопродуктів після ударів по НПЗ

Виробництво нафтопродуктів у Росії продовжує стрімко скорочуватися – в червні воно знизилося ще на 12% і виявилося на 21,7% меншим, ніж рік тому.

Як свідчать дані Росстату про промислове виробництво, за підсумками півріччя спад становив 7,7%, передає The Moscow Times.

Таким чином, обвал випуску нафтопродуктів став найсильнішим щонайменше з 2006 року. В квітні випуск коксу та нафтопродуктів був на 9,2% нижчим за торішній, а в травні – на 13,5%.

Вплив на ціни

Падіння виробництва своєю чергою призвело до дефіциту палива на заправках та стрибку цін на нього – за тиждень із 14 до 20 липня бензин у Росії подорожчав на 1,7%, а дизпальне – на 1,9%.

Від початку року ціни на бензин та дизпаливо зросли на 18,3% та 20,2% відповідно.

На тлі цього російський віцепрем'єр Александр Новак заявляє про "часткову стабілізацію" паливного ринку, проте навіть військовим почали обмежувати заправку бойової техніки.

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Паливний дефіцит

Раніше повідомлялося, що російські нафтові компанії змогли повернути в роботу менше половини потужностей нафтопереробних заводів, які були пошкоджені ударами українських безпілотників.

Також у Росії почали масово виставляти на продаж автозаправні станії (АЗС) через паливну кризу, яка охопила практично всі регіони країни.

Окрім того, стало відомо, що російська влада терміново перенаправляє постачання пального із Сибіру та нарощує імпорт із Білорусі, намагаючись запобігти дефіциту бензину в Москві та Московській області.

До того повідомлялося, що РФ буде змушена імпортувати дизельне паливо через масовані удари по нафтопереробних заводах (НПЗ), які призвели до скорочення внутрішнього виробництва майже на 40%.

Нагадаємо, російська влада вперше визнала дефіцит бензину в РФ після ударів українських безпілотників по нафтопереробним заводам, унаслідок яких обсяги переробки нафти в Росії обвалилися до мінімуму більш ніж за 20 років.

Як повідомлялося, станом на початок липня цьго року виробництво пального в Росії впало до рівня, що становить лише близько 65% від середнього сезонного споживання в літній період.

Із 8 липня РФ запровадила заборону на експорт дизельного палива в рамках низки заходів щодо підтримки внутрішнього ринку палива після систематичних атак українських дронів на нафтопереробні заводи.Це спричинило дефіцит бензину.

У середині червня стало відомо, що Росія збирається імпортувати паливо морем, намагаючись впоратися з дефіцитом бензину після масштабних атак українських дронів на нафтопереробні заводи.

На початку липня повідомлялося, що Росія хоче імпортувати велику партію авіаційного пального японського походження через складну мережу трейдерів для покриття дефіциту на внутрішньому ринку.

Як повідомлялося, уряд РФ із осені минулого року на тлі українських атак на НПЗ та перебоїв із поставками палива дозволив нафтопереробним заводам випускати для внутрішнього ринку автобензин та дизпаливо зниженими з показниками якості. Вимоги до якості були знижені до класу Євро-3 – з попереднього Євро-5 восени 2025 року до 1 травня цього року, а в травні їхня дія була продовжена.

Раніше повідомлялося, удари українських дронів позбавили пального 50 млн росіян.

Через удари по інфраструктурі у червні 2026 року середньодобові обсяги переробки нафти у Росії впали до 4,1 млн барелів.

Зупинка НПЗ в Росії

У середині липня російський нафтохімічний комплекс "Газпром Нафтохім Салават" на Уралі – один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів РФ, розташований в місті Салават (Республіка Башкортостан), – зупинив роботу після атаки українського дрона.

Нагадаємо, на почаку липня найбільший нафтопереробний завод Росії – Омський НПЗ – зупинив роботу після атаки українського дрона. Омський НПЗ – це останній із 11 найбільших виробників бензину в Росії, який було атаковано українськими дронами.

Як повідомлялося, наприкінці червня цього року російський нафтопереробний завод "Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ) – четвертий за величиною НПЗ Росії та другий за величиною виробник бензину – призупинив роботу після атаки українського дрона.

До того стало відомо, що Московський нафтопереробний завод у Росії буде недоступним щонайменше пів року після шкоди, завданої йому внаслідок атак українських дронів.

Московський НПЗ, розташований на південній околиці російської столиці, є найбільшим постачальником палива до Московської області. Цього місяця завод двічі зазнав ударів українських дронів, що змусило його зупинити роботу.

Як повідомили в Генеральному штабі Збройних Сил України, в ніч на 12 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України вразили нафтопереробні заводи в Татарстані – "ТАНЕКО" та "ТАИФ-НК" у Нижньокамську.

Нагадаємо, в Росії Куйбишевський нафтопереробний завод компанії "Роснєфть" призупинив переробку нафти 10 червня після атаки дрона.

Сизранський нафтопереробний завод не працює з 21 травня після пошкодження обладнання внаслідок атаки дрона, і досі не відновив роботу.

Новокуйбишевський нафтопереробний завод призупинив роботу 18 квітня після атаки дрона і наразі працює зі зниженою продуктивністю.

Волгоградський нафтопереробний завод, що належить компанії "Лукойл", на півдні Росії призупинив переробку нафти з 29 травня після атаки, здійсненої Україною, яка спричинила пожежу та пошкодження.

До того стало відомо, що практично всі великі нафтопереробні заводи в центральній частині Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво палива після атак українських безпілотників.

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