Состояние здоровья курсанта Золочевского, выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине, улучшается. ФОТО
Состояние здоровья курсанта Вячеслава Золочевского, который единственный выжил в авиакатастрофе на Харьковщине, оценивается как средней тяжести, с положительной динамикой, ближе к удовлетворительному.
Об этом сообщил старший ординатор травматологического отделения Военно-медицинского клинического центра Северного региона подполковник медицинской службы Юрий Клапчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.
По словам военного медика, парень чувствует себя хорошо, общается с врачами и родными, в ближайшее время его смогут посетить друзья из университета.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.
На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.
Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.
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С теми, кто не ценит жизни солдат, работать нельзя по определению.
Пока всё это гавно типа генерала назарова из штабов и высоких кабинетов не уберут, эти катастрофы будут продолжаться.
Правильный ответ: ни чья - именно его вы услышите после расследования, которое затянут на года.
При чем здесь солдаты, там курсанты штурманского факультета 2-го и 4-го курсов. Самолет Ан-26ш (буква "ш" штурманский, так же, как есть Ту-134 УБЛ, и УБШ, это для дальников).
Не хочу больше коментировать ничего!!! Стыдно мне и обидно!!!
Всем пока!!!