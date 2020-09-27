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Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
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Состояние здоровья курсанта Золочевского, выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине, улучшается. ФОТО

Состояние здоровья курсанта Вячеслава Золочевского, который единственный выжил в авиакатастрофе на Харьковщине, оценивается как средней тяжести, с положительной динамикой, ближе к удовлетворительному.

Об этом сообщил старший ординатор травматологического отделения Военно-медицинского клинического центра Северного региона подполковник медицинской службы Юрий Клапчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

Состояние здоровья курсанта Золочевского, выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине, улучшается 01

По словам военного медика, парень чувствует себя хорошо, общается с врачами и родными, в ближайшее время его смогут посетить друзья из университета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выживший курсант Золочевский о своем спасении: все было как в компьютерной игре

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Также читайте: В ВСУ опровергли "массовые отчисления" из ХНУВС после авиакатастрофы под Чугуевом: Ни один курсант не изъявил желания

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Автор: 

авиакатастрофа (1725) Харьковщина (5577) курсанты (165) Золочевский Вячеслав (8)


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Топ комментарии
+9
Вы неумный? Вы учились в военном училище?
При чем здесь солдаты, там курсанты штурманского факультета 2-го и 4-го курсов. Самолет Ан-26ш (буква "ш" штурманский, так же, как есть Ту-134 УБЛ, и УБШ, это для дальников).
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27.09.2020 13:18
+6
Это ему решать. Лично я не вижу причины писать рапорт.
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27.09.2020 13:21
+4
На месте курсанта правильно будет написать рапорт об увольнении и забыть навсегда туда дорогу.
С теми, кто не ценит жизни солдат, работать нельзя по определению.
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27.09.2020 13:12
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На месте курсанта правильно будет написать рапорт об увольнении и забыть навсегда туда дорогу.
С теми, кто не ценит жизни солдат, работать нельзя по определению.
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27.09.2020 13:12 Ответить
Сын погибшего в самолете над Лоханском десантника допустил именно эту ошибку.
Пока всё это гавно типа генерала назарова из штабов и высоких кабинетов не уберут, эти катастрофы будут продолжаться.
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27.09.2020 13:14 Ответить
думаєш рассія нє прі чьом?...
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27.09.2020 13:15 Ответить
Если допускается ситуация, что после обслуживания у самолета, по словам матери пилота, проблема с двигателями и этот самолёт допускается к полету, чья это вина?
Правильный ответ: ни чья - именно его вы услышите после расследования, которое затянут на года.
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27.09.2020 13:31 Ответить
Вы неумный? Вы учились в военном училище?
При чем здесь солдаты, там курсанты штурманского факультета 2-го и 4-го курсов. Самолет Ан-26ш (буква "ш" штурманский, так же, как есть Ту-134 УБЛ, и УБШ, это для дальников).
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27.09.2020 13:18 Ответить
А те, кто не учился в училищах и не знают отличия между солдатом и курсантом, как и отличия между ан-26 и ан-26ш (и после таких новостей это тем более знать не хотят) - все поголовно тупые? Мозгов как бильярдном шаре.
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27.09.2020 13:40 Ответить
ну так и давай - в лузу..
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27.09.2020 17:27 Ответить
Это ему решать. Лично я не вижу причины писать рапорт.
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27.09.2020 13:21 Ответить
Люди с такими убеждениями, как у вас, называются "пушечное мясо".
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27.09.2020 13:48 Ответить
Вам не суждено быть военным.
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27.09.2020 13:59 Ответить
На месте курсанта правильно будет написать рапорт об увольнении./Украинцы мигранту для разумения не постижимы : В ВСУ опровергли "массовые отчисления" из ХНУВС после авиакатастрофы под Чугуевом: Ни один курсант не изъявил желания.
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27.09.2020 13:45 Ответить
Типа большая тайна после каких принудительных мероприятий в таких заведениях "не изъявляют желания"? Кто хоть день в армии провел, отлично знают эти методы. И нех пенять тут мигрант/не мигрант - у самого понятия о жизни в своей стране как у столба листьев.
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27.09.2020 13:56 Ответить
И нех пенять тут мигрант/ Украинцы воюют на фронте и работают в тылу.Мигрант, который учит украинцев как им воевать на фронте и работать в тылу- не правильный мигрант.
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27.09.2020 14:20 Ответить
пацаны,бросайте привычку доказывать очевидные истины дегенератам..
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27.09.2020 17:29 Ответить
Он говорит как все случилось был хлопок от ПЗРК или не было ..?Тут все ждут причину этой катастрофы ..
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27.09.2020 13:21 Ответить
Как говорится ,РОДИЛСЯ В РУБАШКЕ ,лет 100 будет жить ...
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27.09.2020 13:25 Ответить
Боженька имеет на него свои планы!
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27.09.2020 13:26 Ответить
Военные династии -это хорошо!
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27.09.2020 14:31 Ответить
44 года самолету на котором летали парни!! Будущие летчики!!!! А какие тачки в центре Днепра, не говоря о Киеве!!! Бегемоты вы, а не депутаты!!! Нехера вы не можете!!! Только дела свои решаете!!!
Не хочу больше коментировать ничего!!! Стыдно мне и обидно!!!
Всем пока!!!
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27.09.2020 14:33 Ответить
Дай Бог здоровья парню.
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27.09.2020 14:34 Ответить
ЖИВИ МАЛЬЧИК ДОРОГОЙ !!!! ЖИВИ, ЖИВИ, ЖИВИ - СЧАСТЬЯ ТЕБЕ !!! А ПРАВНУКАМ , РАССКАЖЕШЬ САМ !!! )))) ДАЖЕ ПРА ПРА ))) ЗДОРОВЬЯ ТЕБЕ !
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27.09.2020 17:03 Ответить
 
 