Курсанта Золочевского, выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине, предлагают отметить госнаградой

Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко призвал Президента Украины Владимира Зеленского отметить государственной наградой курсанта Вячеслава Золочевского, единственного выжившего в авиакатастрофе 25 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Корниенко заявил во время согласительного совета Рады.

"Мы присоединяемся ко всем словам соболезнования семьям погибших в страшной трагедии, которая произошла в пятницу. И желаем скорейшего выздоровления Вячеславу Золочевскому, который выжил в этой трагедии, и по тем показаниям, которые есть, проявил себя как настоящий герой. Несмотря на свое состояние, в котором он находился. И я считаю, что такие герои имеют отмечаться на государственном уровне. И от фракции "Слуга народа" обращаюсь к Президенту Украины, определяющего эти моменты, с просьбой отметить этого смелого воина украинского", - отметил Корниенко.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

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Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.