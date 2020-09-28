Курсанта Золочевского, выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине, предлагают отметить госнаградой
Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко призвал Президента Украины Владимира Зеленского отметить государственной наградой курсанта Вячеслава Золочевского, единственного выжившего в авиакатастрофе 25 сентября.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Корниенко заявил во время согласительного совета Рады.
"Мы присоединяемся ко всем словам соболезнования семьям погибших в страшной трагедии, которая произошла в пятницу. И желаем скорейшего выздоровления Вячеславу Золочевскому, который выжил в этой трагедии, и по тем показаниям, которые есть, проявил себя как настоящий герой. Несмотря на свое состояние, в котором он находился. И я считаю, что такие герои имеют отмечаться на государственном уровне. И от фракции "Слуга народа" обращаюсь к Президенту Украины, определяющего эти моменты, с просьбой отметить этого смелого воина украинского", - отметил Корниенко.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.
На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.
Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.
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можнонужно раздать награды всем бойцам, кто вернулся с передовой живым
Життя це і є його винагорода.
Зачем этот тупой пиар?
Господь дарував парубку найвищу нагороду-життя.Зебіли вирішили конкурувати з Богом?
повезло.
А за "слуг" вообще нельзя голосовать, они все больные на всю голову.
зекомандА, зачем подставляете пацана такой подачкой?.. если он нормальный человек и всё понимает, то эта награда будет обжигать ему руки и рвать сердце.. просто помогите: вылечите и выучите его, чтобы ни ему ни нам не было стыдно за авиацию Украины..
лучше уж всех его погибших друзей отметить первой и к сожалению единственной наградой, хотя и это не лучше... слабое утешение их близким.. хотя...