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Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
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Курсанта Золочевского, выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине, предлагают отметить госнаградой

Курсанта Золочевского, выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине, предлагают отметить госнаградой

Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко призвал Президента Украины Владимира Зеленского отметить государственной наградой курсанта Вячеслава Золочевского, единственного выжившего в авиакатастрофе 25 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Корниенко заявил во время согласительного совета Рады.

"Мы присоединяемся ко всем словам соболезнования семьям погибших в страшной трагедии, которая произошла в пятницу. И желаем скорейшего выздоровления Вячеславу Золочевскому, который выжил в этой трагедии, и по тем показаниям, которые есть, проявил себя как настоящий герой. Несмотря на свое состояние, в котором он находился. И я считаю, что такие герои имеют отмечаться на государственном уровне. И от фракции "Слуга народа" обращаюсь к Президенту Украины, определяющего эти моменты, с просьбой отметить этого смелого воина украинского", - отметил Корниенко.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Также читайте: В ВСУ опровергли "массовые отчисления" из ХНУВС после авиакатастрофы под Чугуевом: Ни один курсант не изъявил желания

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Автор: 

авиакатастрофа (1725) Зеленский Владимир (20720) награда (1809) Харьковщина (5577) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+51
Ні я все розумію .. але з якого бодуна ???
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28.09.2020 13:41
+38
выше награды - чем чудное...необъяснимое умом спасение... не бывает...
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28.09.2020 13:41
+38
Каждый зебил из слуги урода теперь будет пиариться на выжевшем курсане?
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28.09.2020 13:41
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выше награды - чем чудное...необъяснимое умом спасение... не бывает...
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28.09.2020 13:41 Ответить
Зеленський знецінює державні нагороди, роздаючи їх випадковим людям! То видав орден біцю який двічи кинув пораненого і втік з поля бою, тепер от нагороджує випадкового вижевшего. А справжні герої отримують якусь там третю ступінь. Влада як і за часи порошенка-януковича працює по-дебільному і за її дії соромно!
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28.09.2020 13:44 Ответить
Курсант Злочевский , уже получил высшую награду от Господа Бога и большая награда ему не нужна , от уклониста !
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28.09.2020 14:16 Ответить
Да, показать смерти фак не каждому дано.
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28.09.2020 13:49 Ответить
"показать смерти фак" це, не більше ніж безглузда фраза. Коли питання вашого виживання залежить не від вас особисто то, ви думаєте зовсім про інше.
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28.09.2020 14:40 Ответить
У Корниенка, точно крыша поехала. Пусть дадут медали "За мужество" тем курсантам, которым предстоит совершать тренировочные полеты после этой трагедии.
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28.09.2020 15:42 Ответить
на таком же старом барахле...
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28.09.2020 15:47 Ответить
Каждый зебил из слуги урода теперь будет пиариться на выжевшем курсане?
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28.09.2020 13:41 Ответить
Це лінія партії...
Курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині, пропонують відзначити держнагородою - Цензор.НЕТ 7777
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28.09.2020 13:49 Ответить
Ні я все розумію .. але з якого бодуна ???
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28.09.2020 13:41 Ответить
Вы забыли, что нынешний Президент, шоумен?!
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28.09.2020 13:47 Ответить
На жаль ні..
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28.09.2020 13:48 Ответить
Я не против этого парня , дай Бог ему здоровья и жизнь хорошую , но это не повод для награды , прости мне мой французский , награда на то что выжил ?
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28.09.2020 13:42 Ответить
С таким же успехом, можно нужно раздать награды всем бойцам, кто вернулся с передовой живым
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28.09.2020 13:48 Ответить
Этот парень тушил другого. Если бы больше повезло, то спас бы ему жизнь. Каждый из нас в шоковом состоянии способен на такое? Плохо только, что эту "инициативу" проявил запойный алкаш на службе у конченого наркомана.
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28.09.2020 13:56 Ответить
так пусть дают за то что спасал а не что выжил
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28.09.2020 13:58 Ответить
А я об чём... Только там сформулировать некому- мозги или пропиты, или пронюханы.
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28.09.2020 13:59 Ответить
Я даже не собираюсь сравнивать несопоставимые вещи. Кстати, а где Журавелю Орден Народного Героя Украины? Он, слава Богу, от зебилов не зависит.
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28.09.2020 14:07 Ответить
Того хлопця погасив своїм вогнегасником далекобійник, який там зупинився. Було відео.
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28.09.2020 19:14 Ответить
Этот парень тоже пытался помочь.
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28.09.2020 19:24 Ответить
Так, він теж його гасив, але вогнегасник допоміг більше. На жаль 90% опіків, хлопець не вижив.
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28.09.2020 19:55 Ответить
Поэтому пацана есть за что наградить. Плохо только, что на нём зебильё попиарится.
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28.09.2020 21:24 Ответить
Зебіли роздають нагороди направо і наліво.
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28.09.2020 13:42 Ответить
Ну Потапу же дали награду...
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28.09.2020 13:44 Ответить
так Потапу дали за Настину дупу....
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28.09.2020 13:47 Ответить
тогда за такое надо давать тюремное заключение, а не награду
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28.09.2020 13:57 Ответить
За что, собственно?.......
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28.09.2020 13:43 Ответить
Медаль "За чудесное спасение". Д.Б.
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28.09.2020 13:44 Ответить
Выжил человек, Слава Богу! Награда? А почему Журавля отказались награждать? Это не награды а пиар зеленой плесени. Там они не награждают, т.к из за них, из за нежелания не открывать огонь и под прикрытием эвакуировать солдата, тот истек кровью. Тут Корниенко решил попиарится.
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28.09.2020 13:44 Ответить
да, кстати, сержант Журавель по личной вине говнокомандующего умирал четыре дня, что там с наградами? Что там с деньгами?
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28.09.2020 13:47 Ответить
Навіщо ці нагороди?
Життя це і є його винагорода.
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28.09.2020 13:44 Ответить
Свою награду он уже получил.Настоящую.Теперь ему нужно будет жить до конца дней с мыслью.....почему Я????????
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28.09.2020 13:45 Ответить
жити йому за себе і за своїх загиблих побратимів.
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28.09.2020 13:54 Ответить
не в обиду конечно курсанту он молодец. Но зачем эти понты? За что награда? А те кто погиб им тоже награды выпишут? Что за бред
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28.09.2020 13:46 Ответить
Компенсацию на лечение и моральную - согласен, но награду - зачем? Чем он ее заслужил?
Зачем этот тупой пиар?
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28.09.2020 13:46 Ответить
ну яка влада такий і піар.
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28.09.2020 13:48 Ответить
каждый военный который выбрал путь добровольно должен быть готов умереть выполняя задачу.
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28.09.2020 13:47 Ответить
Задачі бувають різні...
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28.09.2020 14:33 Ответить
Мыслите глобальней. Видимо, это посыл, мол "у нас может в будущем еще много чего навернуться из-за оттока квалифицированных кадров, стагнирующей экономики и коррупции, но если выживете - получите награду, так что не расходитесь."
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28.09.2020 13:47 Ответить
А еще всем зеленским присвоить звания герой Украины ПОСМЕРТНО!
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28.09.2020 13:48 Ответить
вони нездатні корисно здохнути...
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28.09.2020 14:34 Ответить
а кого интересно Зебил наградит за 26 погибших !?
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28.09.2020 13:48 Ответить
прошу прощенья! А ЗА ЧТО НАГРАДУ??? ЧТО ЗА ЦИРК??? Выживший пассажир самолета и награду? Может еще боевую дадите?
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28.09.2020 13:50 Ответить
Квінтесенція вакханалізму влади Покидьків!!! Згідно 'логіки' слуг уроду всім,кого,вони невстигли знищити потрібно видати держнагороду
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28.09.2020 13:52 Ответить
Не надо ,Господь его уже наградил !
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28.09.2020 13:53 Ответить
Думаю, что самой лучшей награда для этого бойца - это найти и наказать по всей строгости закона лиц виновных в этой катастрофе, только не козлов отпущения найти, а именно виновных!
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28.09.2020 13:53 Ответить
Найвища нагорода, дана Богом, - це життя.
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28.09.2020 13:55 Ответить
Я конечно понимаю все но за что здесь награждать и где здесь геройство что человек просто выжил? Давайте награждать всех кто выжил после ДТП или после операции. Такое ощущение что власть взяла себе за цель раздать всем награды чтобы их полностью нивелировать. Етими наградами скоро будут дети в песочницах играться пасочки лепить.
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28.09.2020 14:02 Ответить
ЕС родителям погибших курсантов помогает деньгами. зебараны - медалью
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28.09.2020 14:04 Ответить
Наші солдати на війні нічим не гірші за тих, що загинули, потрібно всіх тоді нагороджувати, нічого не маю проти курсантів і штурманів літака.
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28.09.2020 14:04 Ответить
Правильно. Ещё предлагаю награждать всех, кто выживает в автокатастрофах.
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28.09.2020 14:04 Ответить
ИДИОТИЗМ! Разве есть такая медаль: "СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ"! Не надо головотяпство и безответственость одних заглушать звовон ПОБРЯКУШЕК на груди других. Он уже получил высшую награду от скдьбы: ЖИЗНЬ, больше и выше этой награды вы ему дать все равно не сможите!
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28.09.2020 14:07 Ответить
Ну, в США есть такая награда, называется "Пурпурное сердце". Ее получают военные раненые или погибшие при выполнении заданий командования.
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28.09.2020 14:45 Ответить
Ага, но только осталось выясник кто был "ПРОТИВНИКОМ" и какое БОЕВОЕ задание выполнялось!?
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28.09.2020 14:57 Ответить
под критерий награждения не попадают раненые или погибшие в результате небоевых происшествий, саморанений и «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C дружественного огня ».
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28.09.2020 15:03 Ответить
Командование отправило их на верную гибель, а он выжил смерти вопреки.
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28.09.2020 16:24 Ответить
дебилы, мля (с) пиарщики хреновы! Лучше организуйте и проконтролируйте лечение и последующую реабилитацию. И не только до выборов, а пожизненно, чтобы родные парнишки почки не продавали на его лечение.
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28.09.2020 14:10 Ответить
Без коментарієв , бо важко зрозуміти логіку зедибіла !
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28.09.2020 14:12 Ответить
+100500.
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28.09.2020 14:29 Ответить
вы заметили закономерность, как только зеленая имбецильная плесень из шоблы слуг сброда открывает рот, всегда вылетает словесный понос с минусом в моральном аспекте. да уж, если зеленая плесень идиоты , то это не лечится. .
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28.09.2020 14:24 Ответить
Батькам хлопця треба поганою мітлою гнати від нього всю ту зелену шушару,яка лізе з усіх щілин,щоб засвітитися в медійному полі.
Господь дарував парубку найвищу нагороду-життя.Зебіли вирішили конкурувати з Богом?
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28.09.2020 14:26 Ответить
А я уже подумал -- я один не понял за что?
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28.09.2020 14:26 Ответить
Нагрода - за що? Просто за те, що дивом вижив серед всіх загиблих хлопців через недбалість свого командування? Це щось нове.
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28.09.2020 14:27 Ответить
Любые средства хороши в погоне за голосами избирателей.
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28.09.2020 14:30 Ответить
для чого йому награда що на фронті був чи подвиг совершив,гроші йому дайте як для загиблим йому це понадобиться більше служити мабуть вже не буде забезпечте його фінансами і працевлаштуванням о це буде нагорода
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28.09.2020 14:30 Ответить
За що нагороджувати?* Подвиг здійснив? Якщо нагороджувати всіх кому пощастило вижити то ... у нас "країна героїв".
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28.09.2020 14:54 Ответить
Грамоту ему дайте, а себе премию не забудьте выписать 2-3 млрд. за то, что парню
повезло.
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28.09.2020 15:12 Ответить
Хочуть задобрити хлопця щоб не розказував чому впав літак. Щоб мовчав, що нічого неремонтується, не обслуговується, що грошей немає ні на що, все ******* "слуги".
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28.09.2020 15:29 Ответить
А накажут ли кого, вот вопрос?
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28.09.2020 16:22 Ответить
Я считаю что после такого чудаку должны дать как минимум 100 тыс. гривен и уволить с армии с "белым билетом". Нахрен такую службу
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28.09.2020 16:29 Ответить
Самая большая награда для курсанта это то , что он один остался жив в страшной авиакатастрофе.
А за "слуг" вообще нельзя голосовать, они все больные на всю голову.
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28.09.2020 17:34 Ответить
зебилы грубо пиарятся на крови
зекомандА, зачем подставляете пацана такой подачкой?.. если он нормальный человек и всё понимает, то эта награда будет обжигать ему руки и рвать сердце.. просто помогите: вылечите и выучите его, чтобы ни ему ни нам не было стыдно за авиацию Украины..
лучше уж всех его погибших друзей отметить первой и к сожалению единственной наградой, хотя и это не лучше... слабое утешение их близким.. хотя...
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28.09.2020 18:19 Ответить
дятлы,лучше обеспечьте ему выздоровление в лучшей клинике Мира
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28.09.2020 19:22 Ответить
 
 