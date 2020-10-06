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Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
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Госпредприятие "Антонов" призвало СМИ воздержаться от публикации фрагментов расследования причин катастрофы Ан-26 на Харьковщине

Госпредприятие

Публикация некоторыми СМИ материалов комиссии по расследованию катастрофы самолета Ан-26Ш, в результате которой погиб экипаж и курсанты Харьковского университета Воздушных сил, является недопустимой, а обнародованы фрагментарные данные не являются официальной оценкой предприятия о причинах падения самолета.


Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба ГП "Антонов".

"ГП "Антонов" сообщает, что "Анализ развития авиационного происшествия с самолетом Ан-26Ш №76 25.09.2020, размещенный на одном из ресуров, не является официальной оценкой предприятия о причинах падения самолета. Представленная оценка ситуации была сделана летчиком-испытателем 1 класса А.Н. Пахольченко на основе данных, полученных неофициальным путем, собственного опыта и видения ситуации. Указанный "Анализ" является конфиденциальным документом, предназначенным для рассмотрения профессиональными авиационными специалистами, которые входят в состав комиссии по расследованию катастрофы. Александр Николаевич никак не давал этого документа для публикации и согласия на его распространение на любом информационном ресурсе", - говорится в сообщении.

В ГП "Антонов" обратились к представителям СМИ с просьбой придерживаться журналистской этики, прекратить распространение отдельных фрагментов документа, а также воздержаться от комментариев с целью предотвращения формирования ложной оценки причин катастрофы Ан-26Ш.

"Согласно действующим правилам расследования авиационных происшествий и инцидентов авиации Вооруженных сил Украины, разглашение сведений по материалам расследования недопустимо. Кроме того, следуя этических норм, профессиональные специалисты всегда воздерживаются от публичных комментариев возможных причин катастроф до завершения официального расследования ", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Также на Цензор.НЕТ: Спикер командования Воздушных сил ВСУ Игнат о крушении Ан-26 под Чугуевом: Руководитель полетов по всем документам не мог поступить иначе

Ранее Кучер говорил о задержке с разрешением на посадку Ан-26. По его словам, пилот якобы получил ответ на просьбу о посадке только через минуту.

Выяснилось, что в это же время на посадку заходил еще один самолет с курсантами. На этом втором борту находился сын сын командующего ВС ВСУ Дроздова.

Командование Воздушных сил обвиняет Кучера в лжи и манипуляциях. Согласно визуализации, опубликованной ВС, первым должен был сесть именно борт, на котором находился сын командующего ВС ВСУ Дроздова.

Автор: 

авиакатастрофа (1727) Харьковщина (5577) ГП "Антонов" (142)


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Топ комментарии
+1
Не неправильный, а конфиденциальный документ от лётчика испытателя А.Н. Пахольченко.
Да, публиковался.
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06.10.2020 20:26 Ответить
+1
Если Пахольченко разрешения на публикацию не давал, то нельзя определить, что именно было опубликовано.
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06.10.2020 20:33 Ответить
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А ссылку можно на "неправильный отчёт"?
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06.10.2020 20:16 Ответить
Не неправильный, а конфиденциальный документ от лётчика испытателя А.Н. Пахольченко.
Да, публиковался.
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06.10.2020 20:26 Ответить
Если Пахольченко разрешения на публикацию не давал, то нельзя определить, что именно было опубликовано.
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06.10.2020 20:33 Ответить
Отвлекают народ от ценников в магазинах и суммах в расчетных листках. Выборы
однако. Видели барана ,который блеет ,гепа наш ме-е-р ? И так повсюду!
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06.10.2020 20:20 Ответить
Держпідприємство Антонофф наказало ЗМІ затулити пельку
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06.10.2020 22:07 Ответить
на що ті ЗМІ повинні сказати "антонофф фак офф"
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06.10.2020 22:09 Ответить
і ваащє, яке то право має ************** якби держпідприємство, що за безславним маразматичним керівництвом втратило спроможність щось виробляти самотушкі без *****, надавати якісь мля "рекомендації" до ЗМІ, бо зараз нема мля партій регіонів з ************* ватажком, а вони мабуть про це ще і не знають в своїх совкових мареннях?
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06.10.2020 22:20 Ответить
і секретять всі безглузді випадки власной імпотенції
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06.10.2020 22:25 Ответить
А Антонов пускай начнет выпускать самолеты, если не дают это делать, то обясните это людям.
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06.10.2020 22:58 Ответить
 
 