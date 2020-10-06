Госпредприятие "Антонов" призвало СМИ воздержаться от публикации фрагментов расследования причин катастрофы Ан-26 на Харьковщине

Публикация некоторыми СМИ материалов комиссии по расследованию катастрофы самолета Ан-26Ш, в результате которой погиб экипаж и курсанты Харьковского университета Воздушных сил, является недопустимой, а обнародованы фрагментарные данные не являются официальной оценкой предприятия о причинах падения самолета.



Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба ГП "Антонов".



"ГП "Антонов" сообщает, что "Анализ развития авиационного происшествия с самолетом Ан-26Ш №76 25.09.2020, размещенный на одном из ресуров, не является официальной оценкой предприятия о причинах падения самолета. Представленная оценка ситуации была сделана летчиком-испытателем 1 класса А.Н. Пахольченко на основе данных, полученных неофициальным путем, собственного опыта и видения ситуации. Указанный "Анализ" является конфиденциальным документом, предназначенным для рассмотрения профессиональными авиационными специалистами, которые входят в состав комиссии по расследованию катастрофы. Александр Николаевич никак не давал этого документа для публикации и согласия на его распространение на любом информационном ресурсе", - говорится в сообщении.



В ГП "Антонов" обратились к представителям СМИ с просьбой придерживаться журналистской этики, прекратить распространение отдельных фрагментов документа, а также воздержаться от комментариев с целью предотвращения формирования ложной оценки причин катастрофы Ан-26Ш.



"Согласно действующим правилам расследования авиационных происшествий и инцидентов авиации Вооруженных сил Украины, разглашение сведений по материалам расследования недопустимо. Кроме того, следуя этических норм, профессиональные специалисты всегда воздерживаются от публичных комментариев возможных причин катастроф до завершения официального расследования ", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

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Ранее Кучер говорил о задержке с разрешением на посадку Ан-26. По его словам, пилот якобы получил ответ на просьбу о посадке только через минуту.

Выяснилось, что в это же время на посадку заходил еще один самолет с курсантами. На этом втором борту находился сын сын командующего ВС ВСУ Дроздова.

Командование Воздушных сил обвиняет Кучера в лжи и манипуляциях. Согласно визуализации, опубликованной ВС, первым должен был сесть именно борт, на котором находился сын командующего ВС ВСУ Дроздова.