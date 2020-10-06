Держпідприємство "Антонов" закликало ЗМІ утриматися від публікації фрагментів розслідування причин катастрофи Ан-26 на Харківщині

Публікація деякими ЗМІ матеріалів комісії з розслідування катастрофи літака Ан-26Ш, внаслідок якої загинув екіпаж і курсанти Харківського університету Повітряних сил, є неприпустимою, а оприлюднені фрагментарні дані не є офіційною оцінкою підприємства про причини падіння літака.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє пресслужба ДП "Антонов".



ДП "АНТОНОВ" повідомляє, що "Аналіз розвитку авіаційної події з літаком Ан-26Ш №76 25.09.2020, розміщений на ресурсі "Страна.UA", не є офіційною оцінкою підприємства щодо причин падіння літака. Подана оцінка ситуації була зроблена льотчиком-випробувачем 1 класу О.М. Пахольченком на основі даних, отриманих неофіційним шляхом, власного досвіду та бачення ситуації. Зазначений "Аналіз" є конфіденційним документом, призначеним для розгляду професійними авіаційними фахівцями, які входять до складу комісії з розслідування катастрофи. Олександр Миколайович жодним чином не надавав цього документу для публікації та згоди на його поширення на будь-якому інформаційному ресурсі", - говориться в повідомленні.

У ДП "Антонов" звернулися до представників ЗМІ з проханням дотримуватися журналістської етики, припинити поширення окремих фрагментів документу, а також утриматися від її коментарів з метою запобігання формуванню хибної оцінки причин катастрофи Ан-26Ш.

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"Згідно з чинними правилами розслідування авіаційних подій та інцидентів авіації Збройних сил України, розголошення відомостей щодо матеріалів розслідування є неприпустимим. Крім того, дотримуючись етичних норм, професійні фахівці завжди утримуються від публічних коментарів можливих причин катастроф до завершення офіційного розслідування", - наголосили в пресслужбі.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузу оприлюднили список загиблих.

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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.

Раніше Кучер говорив про затримку з дозволом на посадку Ан-26. За його словами, пілот нібито отримав відповідь на прохання про посадку тільки через хвилину.

З'ясувалося, що в цей же час на посадку заходив ще один літак з курсантами. На цьому другому борту перебував син командувача ПС ЗСУ Дроздова.

Командування Повітряних сил звинувачує Кучера в брехні і маніпуляціях. Згідно з візуалізацією, опублікованою ЗС, першим повинен був сісти саме борт, на якому був син командувача ПС ЗСУ Дроздова.

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