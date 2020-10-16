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Новости Опрос Зеленского
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Общественные организации раскритиковали инициативу Зеленского провести всеукраинский опрос

Общественные организации раскритиковали инициативу Зеленского провести всеукраинский опрос

Среди обвиняющих президента в "манипулировании инструментами народовластия", - неполитические организации, в частности служба по поиску пропавших детей "Магнолия" и антитабачная общественная организация "Життя".

29 общественных организаций в рамках Реанимационного пакета реформ поддержали заявление, в котором призвали президента Украины отказаться от инициативы о проведении всенародного опроса 25 октября 2020, передают Українські новини.

В организациях обратили внимание, что опрос готовятся провести "без предварительной формулировки вопросов опроса и в условиях отсутствия законодательной процедуры проведения такого опроса".

- Объявление всенародного опроса за 12 дней до дня голосования на местных выборах без наличия закона, который бы регулировал процедуру подготовки и проведения такого опроса, является неправовым шагом с точки зрения легитимности его инициирования, организации процесса и способен подорвать доверие к результатам такого опроса и их использованию, - заявили организации, подписавшие обращение к президенту Украины.

Среди 29 организаций-подписантов есть и такие, которые не занимаются вопросами выборов или иными политическими вопросами, в частности, антитабачная общественная организация "Життя", служба по поиску пропавших детей "Магнолия", а также Центр исследований освободительного движения.

В организациях заподозрили президента Зеленского "в имитации инструментов народовластия, которое может привести даже к манипулированию инструментами народовластия".

- Конституция не наделяет главу государства (правом) объявлять или назначать народные опросы (кроме случаев провозглашения всеукраинского референдума по народной инициативе по требованию не менее 3 млн граждан Украины, имеющих право голоса) - отметили общественные организации.

Также читайте: Опрос во время местных выборов будут проводить волонтеры в накидках с надписью "5 вопросов от президента", - СМИ. ДОКУМЕНТ

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

Представитель Рады в Кабмине Василий Мокан рассказал, что анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень

Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук заявила, что опрос Зеленского оплатят меценаты средствами "украинского происхождения".

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что сделает все, чтобы пресечь проведение незаконного "опроса Зеленского".

Читайте: У ответов на "вопросы Зеленского" будут политические последствия, - "слуга народа" Качура

Автор: 

Зеленский Владимир (20239) опрос (2823)


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Топ комментарии
+10
главная общественная организация - народ Украины раскритиковал клоуна с его опросом. Этого мало?
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16.10.2020 17:25
+7
Уголовное дело это
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16.10.2020 17:25
+6
из-за этой фуфлетени на Выборах 25-го на участках будет много драк и конфликтов
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16.10.2020 17:27
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главная общественная организация - народ Украины раскритиковал клоуна с его опросом. Этого мало?
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16.10.2020 17:25 Ответить
Уголовное дело это
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16.10.2020 17:25 Ответить
Ну і шо?! Буба скаже, шо ті кляті парахаботи вирвали його з контегсту! Ще й мамой римой присягнецця!)
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16.10.2020 17:27 Ответить
из-за этой фуфлетени на Выборах 25-го на участках будет много драк и конфликтов
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16.10.2020 17:27 Ответить
Це буде лише там, де зє-шоблу сприймають.
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16.10.2020 17:42 Ответить
це буде по всій Україні. Бутусов розмістить юридичну рекомендацію/пам'ятку по незаконності опитування, всі захочуть перевірити (громадяни, політичні партії, громадські організації, незалежні юристи). Викликаємо поліцію, пишемо заяву на опитувальників, до прибуття поліції блокуємо роботу. Висновок іноземних спостерігачів - президент Зеленський зробив потужну спробу спотворити виборчий процес (якщо виграють здорові демократичні сили); президент Зеленський знищив вільні вибори в Україні, а там зразу і Байден, зеля до побачення, Майдан дострокові парламентські (як мінімум), імпічмент позачергові президентські. Коли по Києву будуть бродити кілька сотень тисяч протестувальників, Зеленський буде сидіти в бункері, а в повітрі витатиме вітер змін, видосики Зеленського будуть особливо жаданими (в першу чергу для наркоісториків - яких головним чином буде цікавити питання, на яких наркотиках сидів в бункері Зеленський безпосередньо перед третьою Українською Революцією)
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16.10.2020 19:48 Ответить
Це тільки розсмішило зелених.
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16.10.2020 17:49 Ответить
Просто ввёл в гугле количество общественных организаций в Украине. Выдало правда на 2013 год, но думаю сейчас их не меньше )

Громадські організації розкритикували ініціативу Президента Зеленського провести всеукраїнське опитування - Цензор.НЕТ 4719

А сколько там раскритиковало инициативу Зеленского? )))
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16.10.2020 18:00 Ответить
Сегодня, 16 октября, после того как стало известно о пятом вопросе опроса от Зеленского, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на идею президента Украины провести опрос населения по вопросу Будапештского меморандума. В Кремле подчеркнули, что не хотят общаться в данном формате.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/217194_1602859499

Даже с мацквы ему сказали что он идиот. До человека не доходит. Ну туууупоооой!!!!
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16.10.2020 18:04 Ответить
Свинособаки права голоса не имеют. Поэтому то, что сказали в Мацкве - неинтересно. Это наша бубочка и право чморить зеленского есть только у граждан Украины
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16.10.2020 19:33 Ответить
Это да. Но как же неприятно что даже свинособаки издеваются над нашим гарантом.
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16.10.2020 19:46 Ответить
Сто процентов) Именно так всегда и поступаю) Если кацы открывают рот на него, то я им его сразу затыкаю) А тут, среди своих, все по полной программе)))
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16.10.2020 23:15 Ответить
Господи! Та чим би дитя не тішилося аби не плакало.
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16.10.2020 18:08 Ответить
Потому что этот звиздежь ни кому не нужен.... И так все видно, подыгрывать ему никто не хочет. Дурочку включить легче всего. Опрошу вас а то не в курсе, шо не так, тьху.
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16.10.2020 18:15 Ответить
совсем никакой из зеленского продюсер - все ждали на опросе его каминг-аут. представляете, как мощно - я гей и мой партнер юлия мендель. первая строчка в рейтинге видосиков
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16.10.2020 19:22 Ответить
Это какие общественные организации? Через которые чёрным налом финансируются предвыборные компании 99% партий?
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16.10.2020 20:03 Ответить
Уже запад открыто над нами смеётся. Заголовок на сайте ВВС: https://www.bbc.com/ukrainian/features-54566183 Що не так із "недореферендумом" Зеленського. Пояснюємо у 100 і 500 словах
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16.10.2020 20:30 Ответить
Такі опитування мають стати регулярними. Гумор, сатира й жорстка критика допоможуть узаконити регламент всенародних опитувань.
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16.10.2020 20:50 Ответить
А считать то кто будет?)) Підрахуй?)))
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16.10.2020 23:17 Ответить
Пофиг на этот опрос. Просто легализуйте марихуану и все
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16.10.2020 20:52 Ответить
невже не зрозуміло, що незаконне опитування було створено тільки заради другого питання, решта питань лише для того щоб відволікти увагу.
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16.10.2020 21:10 Ответить
Може криворіжський поц для себе вже окрему конституцію написав де йому все дозволено?
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16.10.2020 21:17 Ответить
 
 