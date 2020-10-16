Общественные организации раскритиковали инициативу Зеленского провести всеукраинский опрос

Среди обвиняющих президента в "манипулировании инструментами народовластия", - неполитические организации, в частности служба по поиску пропавших детей "Магнолия" и антитабачная общественная организация "Життя".

29 общественных организаций в рамках Реанимационного пакета реформ поддержали заявление, в котором призвали президента Украины отказаться от инициативы о проведении всенародного опроса 25 октября 2020, передают Українські новини.

В организациях обратили внимание, что опрос готовятся провести "без предварительной формулировки вопросов опроса и в условиях отсутствия законодательной процедуры проведения такого опроса".

- Объявление всенародного опроса за 12 дней до дня голосования на местных выборах без наличия закона, который бы регулировал процедуру подготовки и проведения такого опроса, является неправовым шагом с точки зрения легитимности его инициирования, организации процесса и способен подорвать доверие к результатам такого опроса и их использованию, - заявили организации, подписавшие обращение к президенту Украины.

Среди 29 организаций-подписантов есть и такие, которые не занимаются вопросами выборов или иными политическими вопросами, в частности, антитабачная общественная организация "Життя", служба по поиску пропавших детей "Магнолия", а также Центр исследований освободительного движения.

В организациях заподозрили президента Зеленского "в имитации инструментов народовластия, которое может привести даже к манипулированию инструментами народовластия".

- Конституция не наделяет главу государства (правом) объявлять или назначать народные опросы (кроме случаев провозглашения всеукраинского референдума по народной инициативе по требованию не менее 3 млн граждан Украины, имеющих право голоса) - отметили общественные организации.

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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

Представитель Рады в Кабмине Василий Мокан рассказал, что анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень

Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук заявила, что опрос Зеленского оплатят меценаты средствами "украинского происхождения".

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что сделает все, чтобы пресечь проведение незаконного "опроса Зеленского".

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