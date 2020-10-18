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Новости Опрос Зеленского
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У ответов на "вопросы Зеленского" будут политические последствия, - "слуга народа" Качура

У ответов на

Власть должна будет воплотить в жизнь то, за что отдали свои голоса участники анонсированного президентом Владимиром Зеленским опроса.

В этом в интервью "Радіо Свобода" заявил народный депутат СН, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам местного самоуправления и организации власти Александр Качура, информирует Цензор.НЕТ.

"Будут политические последствия, потому что, если мы проведем опрос и люди по поводу того или иного вопроса решат так или иначе, мы должны будем воплотить в жизнь то, за что отдали свои голоса, если это так можно назвать, люди, после того, когда они определились с кандидатом на выборах ", - сказал Качура.

Депутат считает, что проведение опроса полностью соответствует украинскому законодательству.

Также на Цензор.НЕТ: Вятрович направил обращение к главе Нацполиции по поводу "опроса Зеленского", чтобы пресечь "попытки незаконного влияния на избирателей"

"Если у кого-то есть вопросы к законности в рамках избирательного процесса (мы же партия "Слуга народа", мы не организуем этот процесс, потому что мы являемся субъектом избирательного процесса), если у кого-то есть сомнения, они должны направлять жалобы в ЦИК и позывные заявления в суд, а не просто ходить по эфирам и рассказывать, что это - зрада", - заявил Качура.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

Представитель Рады в Кабмине Василий Мокан рассказал, что анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень

Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук заявила, что опрос Зеленского оплатят меценаты средствами "украинского происхождения".

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что сделает все, чтобы пресечь проведение незаконного "опроса Зеленского".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему президент Владимир Зеленский решил проводить свой опрос в день проведения местных выборов 25 октября.

Нардеп "ЕС" Владимир Вятрович направил официальное обращение к главе Нацполиции с призывом пресекать любые попытки незаконного влияния на избирателей в день голосования 25 октября.

Позже в СМИ появились новые детали о формате проведения опроса.

Читайте: Дочь совершившего самосожжение ветерана Микитенко требует встречи с Зеленским: "Имейте мужество посмотреть мне в глаза". ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) опрос (2824) Качура Александр (170)


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Топ комментарии
+59
Державна зрада та кримінальна справа!
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18.10.2020 15:05
+35
что с людьми делает власть, прям аж капец какой-то, все начинают думать, что их не посадят, бо они - памятники
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18.10.2020 15:08
+32
У відповідей на "питання Зеленського" будуть політичні наслідки, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 1086
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18.10.2020 16:00
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Страница 2 из 2
Моисей 40 лет водил баранов рл Пустыне...вас водить 100 лет надо....
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18.10.2020 15:50 Ответить
У баранов никто ничего не спрашивал. Их вели туда, куда считали нужным.
А теперь представьте себе, если бы Моисей через каждые 5-10 шагов спрашивал у баранов, хотят ли они идти дальше, и куда идти, далеко бы они зашли и умер бы последний раб?
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18.10.2020 15:55 Ответить
В легендах усякого напридумують - а вжитті ... приклад України...
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18.10.2020 15:58 Ответить
Трибунал фарисею буде однозначно і його шоблі. Як там у Т.Г. Шевченка - Не втечете...
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18.10.2020 15:50 Ответить
Дехто з молоді каже що ;Свати; найкраще під ганджубас заходять.
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18.10.2020 15:52 Ответить
"Депутат считает, что проведение опроса полностью соответствует украинскому законодательству."

Брехня Президент не має повноважень проводити будь-які "опитування": https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text Конституція України. Розділ V. Стаття 106. Президент України
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18.10.2020 16:48 Ответить
То зебыльна молодь. Інтелектуально та духовно розвинені люди за допомогою канабісу глибоко та багатоаспектно насолоджуються психоделічним мистецтвом (музика, живопис, кіно...) - а якщо хочеться поіржати, для цього є набагато кращий гумор.
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18.10.2020 17:09 Ответить
Welt, оцініть всю розширену версію: https://censor.net/ua/comments/locate/3225422/019214ae-5962-73dc-8b19-9f0aec23b6b5
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18.10.2020 17:35 Ответить
Я ТАК РОЗУМІЮ ЦЯ ОБУВЬ,ХОЧЕ УЗАКОНИТИ ЗЕНАРКОКАРТЕЛІ.
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18.10.2020 18:22 Ответить
мой друх, "Скотов", под ганджубас-
смотрел четыре сотни раз,
вчера его зе-сердце стало ...на третьей серии "Квартала"
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18.10.2020 19:11 Ответить
У відповідей на "питання Зеленського" будуть політичні наслідки, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 3499
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18.10.2020 15:55 Ответить
У відповідей на "питання Зеленського" будуть політичні наслідки, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 6319
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18.10.2020 17:27 Ответить
шалавы
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18.10.2020 17:32 Ответить
Куул )))
Только третий вопрос "найкращою" надо заменить "найпотужнішою"

Он его уже так назьівал - потужний міністр.

Да і вообще слово "потужний" у него как палочка вьіручалочка- тулит его по своей убогости где ни попадя ))
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18.10.2020 17:56 Ответить
ну почему эти зеленые настолько тупые? кто будет считать ответы на опрос? почему я должен верить что народ ответил именно так?
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18.10.2020 16:00 Ответить
У відповідей на "питання Зеленського" будуть політичні наслідки, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 1086
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18.10.2020 16:00 Ответить
Бо турок.
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18.10.2020 17:34 Ответить
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18.10.2020 18:13 Ответить
100% будут политические последствия - вас посодют, и главзебила тоже
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18.10.2020 16:08 Ответить
"Будут политические последствия, потому что, если мы проведем опрос и люди по поводу того или иного вопроса решат так или иначе, мы должны будем воплотить в жизнь то, за что отдали свои голоса, если это так можно назвать, люди, после того, когда они определились с кандидатом на выборах ", - сказал Качура.

Вобщем звание тупого ботинка подтвердил ...
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18.10.2020 16:10 Ответить
Якщо ця потвора при наступній владі на протязі першого року правління не сяде на довічно, то нічого доброго чекати і від наступників. Це мерзота котрій пробачати не можна.
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18.10.2020 16:11 Ответить
ви же всі, 73/43%зебіли, і прогаласували за цю потвору півтора-два роки тому! А ми вас попереджали...
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18.10.2020 17:13 Ответить
Я в тебе смердючого підсвинка ніколи не збиравсь , і не збираюсь питати зак кого мені голосувати.ГРАЖДАНСКИХ ОТСЄЧЬ.
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18.10.2020 17:19 Ответить
Не розумію собачої ,і не бажаю чути гавкіт окупанта в Україні.Гав гав гав птн-пнх.
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18.10.2020 18:18 Ответить
ЗАСПОКОЙСЯ ЗЕКАЦАПЧИК.
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18.10.2020 18:26 Ответить
А те, що Зеленський налапшив під час виборчої компанії виконувати не потрібно?
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18.10.2020 16:15 Ответить
У відповідей на "питання Зеленського" будуть політичні наслідки, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 2483
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18.10.2020 16:16 Ответить
кого там и что воплощать в жизнь ,бред этого наркомана?пускай Ленке задает своей, как раз последствия будут у слуг за эти вопросы, причем не политические а криминальныеУ відповідей на "питання Зеленського" будуть політичні наслідки, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 9939
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18.10.2020 16:18 Ответить
У відповідей на "питання Зеленського" будуть політичні наслідки, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 8418
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18.10.2020 17:38 Ответить
ЦЕ ВІДПОВІДЬ НА ОПИТУВАННЯ ЗЕ ПРО НАРКОТУ.
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18.10.2020 18:28 Ответить
Кремлю з КУМОуХЙЛОМ та його рабом Качурою не вдалося змінити закон про вибори. Тому варіант хаосу - це саме той варіант на який свідомо пішрв Сцарь. Адже , судячи з розповіді слуг Бутусову, усі варіанти гарачкуватого узаконення опитування Клован протестував, впритул до вересня з заваленим законом ...
Тому дивно читати про його невігластво - йому намалювали з Кремля інший фініш за порушення законів ...
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18.10.2020 16:23 Ответить
Если власть хочет переложить свою работу - вырабатывать решения - на народ, а она будет только оформлять решения, тогда зарплату депутатов надо снизить с 60 тыс. грн. до 6 тыс. грн. - как у секретарши.
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18.10.2020 16:25 Ответить
ЦЕ СВІДОМИЙ ПОХІД У ХАОС! Ну хіба забули його передвиборче поганало - МІСТЕР ХАОС!
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18.10.2020 16:26 Ответить
За полтора года уже навоплощали!
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18.10.2020 16:25 Ответить
Буде, буде! Обов*язково буде чергова дрисня. Ці "наслідки" влада видає на-гора навпрочуд щедро і послідовно. Невже це така стратегія?
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18.10.2020 17:39 Ответить
Ооооо..ше один,черговий, губошльоп..))
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18.10.2020 16:28 Ответить
В смысле? Особо-крупные коррупционеры отлучат от «кормления» судейских, за что последние тут же уконтрапупят первых в буцыгарни? Или на исправительно-трудовых учреждениях Донецкой и Луганской областей появятся таблички на манер Бухенвальда с текстом «Свободная экономическая зона»? Или в Днепре на радость электората утопят 150 депутатов? А может всем желающим отсыплют по щепотке забористой анашки и выдадут по соответствующего размера клаптыку украинского экземпляра Будапештского меморандума для забития косячка, радость приносящего?

А может кто-то из труппы ЗЕ-шапито всё-таки вразумит ЗЕлёносопельного БлаЗЕня, шо вместо спускать бабло на дурацкие опросы, лучше его зажуковать на потом, когда придётся «рвать когти»?
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18.10.2020 16:36 Ответить
Вот эта мразь - это волонтер!!!! Сколько было сепаров внедрено в систему обеспечения армии??? Путлер не спал, и внедрял массово!!! Качура, Арахамия и прочие за мир с РФ, за подачу воды в Крым и прочее!!! Теперь вся эта банда в Слугах, в За Майбах, и частично ОПЗЖ(ну к примеру КИва)!!!
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18.10.2020 16:37 Ответить
Колишній адвокат Олександр Качура - саме та людина, яка свого часу домоглася скасування заборони на серіал «Свати» та врятувала політичний бренд «Слуги народу». Нині він - народний депутат від пропрезидентської партії.
Качура встиг зробити кілька скандальних заяв: спочатку про готовність слуг об'єднуватись з ОПЗЖ на місцевому рівні, потім про готовність України закуповувати російські вакцини проти коронавірусу. При цьому сам він стверджує, що у обох випадках представники ЗМІ вирвали його слова з контексту.
Його заяви часто суголосні з позицією представників ОПЗЖ. Бо він раніше співпрацював з політичною партією Віктора Медведчука - кума російського президента, а нині ще й голови політради «Опозиційної платформи - «За життя».
Качура категорично виступає проти політичного союзу «Слуги народу» і партії експрезидента Петра Порошенка «Європейська солідарність»; не сприймає будь-яку співпрацю з «Європейською солідарністю», тому що вважає цю політичну силу деструктивною за своєю суттю.

це все в цьому інтерв'ю
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18.10.2020 16:47 Ответить
Ще забули:саме качура запропонував внести зміни до Постанови ВР щодо місцевих виборів з формулюванням яке задовольняло хремль та ордловських маріонеток
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18.10.2020 18:04 Ответить
Люди, уважно дивіться за руками Зебілів, щоб ці мерзотники чогось не натворили...

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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18.10.2020 16:48 Ответить
и криминальные тоже.
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18.10.2020 16:51 Ответить
Будут политические последствия, потому что, если мы проведем опрос и люди по поводу того или иного вопроса решат так или иначе, мы должны будем воплотить в жизнь то, за что отдали свои голоса, (( вот и политические последсвия для"зе слуг" за невоплощение в жизнь того,что они обещали украинскому народу,отдавшему за них свои голосае и определились с кандидатами у власть в Украине))))сли это так можно назвать, люди, после того, когда они определились с кандидатом на выборах "
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18.10.2020 16:56 Ответить
То есть оно признает,что земарзота проводит не законный ,безконтрольный референдум?
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18.10.2020 16:57 Ответить
У відповідей на "питання Зеленського" будуть політичні наслідки, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 6995
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18.10.2020 16:57 Ответить
В мене питаннячко до слуги кремля :
Чому під час пандемії коронавірусу у Житомирі звільнилися 37 лікарів та сотня медсестер, - ЗМІ
А скільки по всій Украіні ?
Уроди зелені , займіться чимось корисним для краіни і людей , тому що ВАМ вже потрібно відповідати на запитання від
людей , а не ставити нам запитання !
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18.10.2020 17:02 Ответить
это тока на первый взгляд кахется, шо це зеленый покер, на самом деле це гра в зеленого подкидного
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18.10.2020 17:02 Ответить
А якщо не йти на повідку до хаосу у Єрамака з Вовкою та Кремлем , не трощити ці апроснікі та волонтерів.
1. Є поліція на дільницях, слідкує за правопорядком.
2. Будь-який громадяни, а краще група робить офіційну заяву про порушення.
3.При цьому вимагає поліцейських на камеру здійснити опитування цих волонтерів - хто, на яку організацію працює ...
4.Максимально в різних місцях подати такі заяви та порушити справи.
Слуги Бутусову сказали - завдання ОПи ЗРОБИ ЦЕ , а після виборів буде видно.
Чи хаос , чи відміна правомірності опитування - КАКАЯ РАЗНІЦА?
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18.10.2020 17:04 Ответить
Собираюсь активно поучаствовать в этом потешном опросе....Оденусь, как клоун и проведу параллельный соцопрос.... Хочу поставить возле избирательного участка столик с мусорным ведром , на котором написано :" Покоммуницируй с президентом" .И бюллетени с вопросами: 1. Должен ли президент отчитаться об официальном визите в Оман и куда делись многомиллиардные инвестиции? 2. Какой срок должен отбывать брат Дерьмака за торговлю должностями в министерствах? 10 лет или пожизненно? 3. Кто должен контролировать игровой бизнес? Чеченский криминалитет или "слуги народа"? И т.д. до бесконечности...
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18.10.2020 17:06 Ответить
Відра буде замало. Народ повалить валом і асенізаторської бочки буде недостатньо.
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18.10.2020 17:42 Ответить
ну вот как теперь сомневаться в словах лизки - тупой ботинок он и есть.
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18.10.2020 17:09 Ответить
О! А оце вже афера, як ми (розумні порохоботи) і попереджували.
По суті, у формі опитування втелющують референдум.
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18.10.2020 17:11 Ответить
только из за етого опроса выборы уже можно признать незаконными....
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18.10.2020 17:22 Ответить
Адекватная часть общества не должна идти на поводу "тупых ботинков"! А учавствовать в клоунском опросе будет именно эта "не брезгливая" категория жителей" (не граждан). Именно потому единственным политическим последствием этого фарса должно стать привлечение Зеленского,и его "шайки",к ответственности за мошенничество,попрание Конституции и действия в интересах врагов Украины!
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18.10.2020 17:28 Ответить
адекватная часть общества не видит смысла участвовать в этом вопросе

как не отвечай, а посчитают как захотят - опрос ведь волонтерский (например, без уголовной ответственности за фальсификацию), а волонтеры они разные бывают...
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18.10.2020 17:43 Ответить
Политические последствия - это какие? Посадят зеленского пожизненно за то что украл 300 млрд из бюджета?!
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18.10.2020 17:30 Ответить
У відповідей на "питання Зеленського" будуть політичні наслідки, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 5763
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18.10.2020 17:32 Ответить
Пройдут и выбороы ,пройдёт и опрос ,всё будет хорошо.
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18.10.2020 17:38 Ответить
уже все хорошо - куда уж дальше ?
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18.10.2020 17:40 Ответить
Вот видишь.
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18.10.2020 17:44 Ответить
с фломастером черным надо идти на выборы,
шо б потом на опроснике по диагонали написать "пошел на .уй, асел"
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18.10.2020 17:40 Ответить
это только напрасно потратить фломастер и время - у Вас есть инфа сколько напечатали тех опросников ?
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18.10.2020 17:45 Ответить
уменя есть тоже шо и у вас - не больше и не меньше, но фломастер я бы с собой взял.
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18.10.2020 17:48 Ответить
иногда и фломастер может сыграть рояль, не тока писюнец-композитор...
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18.10.2020 17:53 Ответить
Хуже не будет!
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18.10.2020 17:54 Ответить
Це опитування - черговий жарт Зеленського.
Зєлю в Квартал. Достркові.
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18.10.2020 18:55 Ответить
Іване, Тимошенко подала в суд стосовно цього опитування? Те саме питання до порохоботів. Які реальні дії, крім пустого базікання в мас-медія вчинили великі політсили?
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19.10.2020 10:07 Ответить
Подонок.
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18.10.2020 19:33 Ответить
Прошло 30% времени от отведенной каденции президенства зеленскому и после этого*помогите,что делать?*Позор.Какого хрена браться за груз,которого не способен оторвать даже от земли.Явно выраженный импотент и ущербный наш 42-х летний младенец,который ещё не обучен элементарным нормам поведения.
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18.10.2020 19:45 Ответить
Что он несёт , лучше бы Качура и дальше от медведчука под КПИ презервативы раздавал ,какая политика.
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18.10.2020 19:52 Ответить
У відповідей на "питання Зеленського" будуть політичні наслідки, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 8116
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18.10.2020 21:32 Ответить
Таке враження що йому вже відомі результати збору голосів.....Цікаво де їх збирали.
А якщо суд заборонить проведення опитування, буде як на херсонщині "та пішли ви на 3 літери"
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18.10.2020 22:12 Ответить
Ідіть у сраку!
https://www.youtube.com/watch?v=EftX_qPN9S4
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18.10.2020 23:30 Ответить
А він правильно каже, якщо є питання то, подавайте до суду. Хтось з команди Порошенко, Тимошенко, Садового, Ляшка, Тягнибока чи Наливайченко подав заяву до суду? Пускати бульки може будь хто на форумі, а ось подати заяву вже мусили "великі політичні сили".
Тому, я пишу що, все це фігня. Ніхто з них не проти опитування, а просто граються в популізм розводячі лохів.
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19.10.2020 10:04 Ответить
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