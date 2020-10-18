У ответов на "вопросы Зеленского" будут политические последствия, - "слуга народа" Качура
Власть должна будет воплотить в жизнь то, за что отдали свои голоса участники анонсированного президентом Владимиром Зеленским опроса.
В этом в интервью "Радіо Свобода" заявил народный депутат СН, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам местного самоуправления и организации власти Александр Качура, информирует Цензор.НЕТ.
"Будут политические последствия, потому что, если мы проведем опрос и люди по поводу того или иного вопроса решат так или иначе, мы должны будем воплотить в жизнь то, за что отдали свои голоса, если это так можно назвать, люди, после того, когда они определились с кандидатом на выборах ", - сказал Качура.
Депутат считает, что проведение опроса полностью соответствует украинскому законодательству.
Также на Цензор.НЕТ: Вятрович направил обращение к главе Нацполиции по поводу "опроса Зеленского", чтобы пресечь "попытки незаконного влияния на избирателей"
"Если у кого-то есть вопросы к законности в рамках избирательного процесса (мы же партия "Слуга народа", мы не организуем этот процесс, потому что мы являемся субъектом избирательного процесса), если у кого-то есть сомнения, они должны направлять жалобы в ЦИК и позывные заявления в суд, а не просто ходить по эфирам и рассказывать, что это - зрада", - заявил Качура.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.
14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.
15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.
16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?
В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.
Представитель Рады в Кабмине Василий Мокан рассказал, что анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень
Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук заявила, что опрос Зеленского оплатят меценаты средствами "украинского происхождения".
Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что сделает все, чтобы пресечь проведение незаконного "опроса Зеленского".
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему президент Владимир Зеленский решил проводить свой опрос в день проведения местных выборов 25 октября.
Нардеп "ЕС" Владимир Вятрович направил официальное обращение к главе Нацполиции с призывом пресекать любые попытки незаконного влияния на избирателей в день голосования 25 октября.
Позже в СМИ появились новые детали о формате проведения опроса.
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А теперь представьте себе, если бы Моисей через каждые 5-10 шагов спрашивал у баранов, хотят ли они идти дальше, и куда идти, далеко бы они зашли и умер бы последний раб?
Брехня Президент не має повноважень проводити будь-які "опитування": https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text Конституція України. Розділ V. Стаття 106. Президент України
смотрел четыре сотни раз,
вчера его зе-сердце стало ...на третьей серии "Квартала"
Только третий вопрос "найкращою" надо заменить "найпотужнішою"
Он его уже так назьівал - потужний міністр.
Да і вообще слово "потужний" у него как палочка вьіручалочка- тулит его по своей убогости где ни попадя ))
Вобщем звание тупого ботинка подтвердил ...
Тому дивно читати про його невігластво - йому намалювали з Кремля інший фініш за порушення законів ...
А может кто-то из труппы ЗЕ-шапито всё-таки вразумит ЗЕлёносопельного БлаЗЕня, шо вместо спускать бабло на дурацкие опросы, лучше его зажуковать на потом, когда придётся «рвать когти»?
Качура встиг зробити кілька скандальних заяв: спочатку про готовність слуг об'єднуватись з ОПЗЖ на місцевому рівні, потім про готовність України закуповувати російські вакцини проти коронавірусу. При цьому сам він стверджує, що у обох випадках представники ЗМІ вирвали його слова з контексту.
Його заяви часто суголосні з позицією представників ОПЗЖ. Бо він раніше співпрацював з політичною партією Віктора Медведчука - кума російського президента, а нині ще й голови політради «Опозиційної платформи - «За життя».
Качура категорично виступає проти політичного союзу «Слуги народу» і партії експрезидента Петра Порошенка «Європейська солідарність»; не сприймає будь-яку співпрацю з «Європейською солідарністю», тому що вважає цю політичну силу деструктивною за своєю суттю.
це все в цьому інтерв'ю
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Чому під час пандемії коронавірусу у Житомирі звільнилися 37 лікарів та сотня медсестер, - ЗМІ
А скільки по всій Украіні ?
Уроди зелені , займіться чимось корисним для краіни і людей , тому що ВАМ вже потрібно відповідати на запитання від
людей , а не ставити нам запитання !
1. Є поліція на дільницях, слідкує за правопорядком.
2. Будь-який громадяни, а краще група робить офіційну заяву про порушення.
3.При цьому вимагає поліцейських на камеру здійснити опитування цих волонтерів - хто, на яку організацію працює ...
4.Максимально в різних місцях подати такі заяви та порушити справи.
Слуги Бутусову сказали - завдання ОПи ЗРОБИ ЦЕ , а після виборів буде видно.
Чи хаос , чи відміна правомірності опитування - КАКАЯ РАЗНІЦА?
По суті, у формі опитування втелющують референдум.
как не отвечай, а посчитают как захотят - опрос ведь волонтерский (например, без уголовной ответственности за фальсификацию), а волонтеры они разные бывают...
шо б потом на опроснике по диагонали написать "пошел на .уй, асел"
Зєлю в Квартал. Достркові.
А якщо суд заборонить проведення опитування, буде як на херсонщині "та пішли ви на 3 літери"
https://www.youtube.com/watch?v=EftX_qPN9S4
Тому, я пишу що, все це фігня. Ніхто з них не проти опитування, а просто граються в популізм розводячі лохів.