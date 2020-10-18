У відповідей на "питання Зеленського" будуть політичні наслідки, - "слуга народу" Качура
Влада повинна буде втілити в життя те, за що віддали свої голоси учасники анонсованого президентом Володимиром Зеленським опитування.
У цьому в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив народний депутат СН, заступник голови парламентського комітету з питань місцевого самоврядування та організації влади Олександр Качура, інформує Цензор.НЕТ.
"Будуть політичні наслідки, тому що, якщо ми проведемо опитування і люди з приводу того чи іншого питання вирішать так чи інакше, ми повинні будемо втілити в життя те, за що віддали свої голоси, якщо це так можна назвати, люди, після того, коли вони визначилися з кандидатом на виборах", - сказав Качура.
Депутат вважає, що проведення опитування повністю відповідає українському законодавству.
"Якщо у когось є питання до законності в рамках виборчого процесу (ми ж партія "Слуга народу", ми не організуємо цей процес, тому що ми є суб'єктом виборчого процесу), якщо у когось є сумніви, вони повинні направляти скарги в ЦВК і позивні заяви до суду, а не просто ходити по ефірах і розповідати, що це - зрада", - заявив Качура.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.
У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.
Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.
15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.
16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?
Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.
Представник Ради в Кабміні Василь Мокан розповів, що анкета на "опитуванні Зеленського" буде імітувати бюлетень
Заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук заявила, що опитування Зеленського оплатять меценати коштами "українського походження".
Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що зробить все, щоб припинити проведення незаконного "опитування Зеленського".
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому президент Володимир Зеленський вирішив проводити своє опитування в день проведення місцевих виборів 25 жовтня.
Нардеп "ЄС" Володимир В'ятрович направив офіційне звернення до глави Нацполіції із закликом покласти край будь-яким спробам незаконного впливу на виборців у день голосування 25 жовтня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А теперь представьте себе, если бы Моисей через каждые 5-10 шагов спрашивал у баранов, хотят ли они идти дальше, и куда идти, далеко бы они зашли и умер бы последний раб?
Брехня Президент не має повноважень проводити будь-які "опитування": https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text Конституція України. Розділ V. Стаття 106. Президент України
смотрел четыре сотни раз,
вчера его зе-сердце стало ...на третьей серии "Квартала"
Только третий вопрос "найкращою" надо заменить "найпотужнішою"
Он его уже так назьівал - потужний міністр.
Да і вообще слово "потужний" у него как палочка вьіручалочка- тулит его по своей убогости где ни попадя ))
Вобщем звание тупого ботинка подтвердил ...
Тому дивно читати про його невігластво - йому намалювали з Кремля інший фініш за порушення законів ...
А может кто-то из труппы ЗЕ-шапито всё-таки вразумит ЗЕлёносопельного БлаЗЕня, шо вместо спускать бабло на дурацкие опросы, лучше его зажуковать на потом, когда придётся «рвать когти»?
Качура встиг зробити кілька скандальних заяв: спочатку про готовність слуг об'єднуватись з ОПЗЖ на місцевому рівні, потім про готовність України закуповувати російські вакцини проти коронавірусу. При цьому сам він стверджує, що у обох випадках представники ЗМІ вирвали його слова з контексту.
Його заяви часто суголосні з позицією представників ОПЗЖ. Бо він раніше співпрацював з політичною партією Віктора Медведчука - кума російського президента, а нині ще й голови політради «Опозиційної платформи - «За життя».
Качура категорично виступає проти політичного союзу «Слуги народу» і партії експрезидента Петра Порошенка «Європейська солідарність»; не сприймає будь-яку співпрацю з «Європейською солідарністю», тому що вважає цю політичну силу деструктивною за своєю суттю.
це все в цьому інтерв'ю
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Чому під час пандемії коронавірусу у Житомирі звільнилися 37 лікарів та сотня медсестер, - ЗМІ
А скільки по всій Украіні ?
Уроди зелені , займіться чимось корисним для краіни і людей , тому що ВАМ вже потрібно відповідати на запитання від
людей , а не ставити нам запитання !
1. Є поліція на дільницях, слідкує за правопорядком.
2. Будь-який громадяни, а краще група робить офіційну заяву про порушення.
3.При цьому вимагає поліцейських на камеру здійснити опитування цих волонтерів - хто, на яку організацію працює ...
4.Максимально в різних місцях подати такі заяви та порушити справи.
Слуги Бутусову сказали - завдання ОПи ЗРОБИ ЦЕ , а після виборів буде видно.
Чи хаос , чи відміна правомірності опитування - КАКАЯ РАЗНІЦА?
По суті, у формі опитування втелющують референдум.
как не отвечай, а посчитают как захотят - опрос ведь волонтерский (например, без уголовной ответственности за фальсификацию), а волонтеры они разные бывают...
шо б потом на опроснике по диагонали написать "пошел на .уй, асел"
Зєлю в Квартал. Достркові.
А якщо суд заборонить проведення опитування, буде як на херсонщині "та пішли ви на 3 літери"
https://www.youtube.com/watch?v=EftX_qPN9S4
Тому, я пишу що, все це фігня. Ніхто з них не проти опитування, а просто граються в популізм розводячі лохів.