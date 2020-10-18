У відповідей на "питання Зеленського" будуть політичні наслідки, - "слуга народу" Качура

Влада повинна буде втілити в життя те, за що віддали свої голоси учасники анонсованого президентом Володимиром Зеленським опитування.

У цьому в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив народний депутат СН, заступник голови парламентського комітету з питань місцевого самоврядування та організації влади Олександр Качура, інформує Цензор.НЕТ.

"Будуть політичні наслідки, тому що, якщо ми проведемо опитування і люди з приводу того чи іншого питання вирішать так чи інакше, ми повинні будемо втілити в життя те, за що віддали свої голоси, якщо це так можна назвати, люди, після того, коли вони визначилися з кандидатом на виборах", - сказав Качура.

Депутат вважає, що проведення опитування повністю відповідає українському законодавству.

Також дивіться: Ідея президента з опитуванням ох#єнна, - глава "Слуги народу" в Київській області Дубінський. ВIДЕО

"Якщо у когось є питання до законності в рамках виборчого процесу (ми ж партія "Слуга народу", ми не організуємо цей процес, тому що ми є суб'єктом виборчого процесу), якщо у когось є сумніви, вони повинні направляти скарги в ЦВК і позивні заяви до суду, а не просто ходити по ефірах і розповідати, що це - зрада", - заявив Качура.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.

У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.

Представник Ради в Кабміні Василь Мокан розповів, що анкета на "опитуванні Зеленського" буде імітувати бюлетень

Заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук заявила, що опитування Зеленського оплатять меценати коштами "українського походження".

Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що зробить все, щоб припинити проведення незаконного "опитування Зеленського".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому президент Володимир Зеленський вирішив проводити своє опитування в день проведення місцевих виборів 25 жовтня.

Нардеп "ЄС" Володимир В'ятрович направив офіційне звернення до глави Нацполіції із закликом покласти край будь-яким спробам незаконного впливу на виборців у день голосування 25 жовтня.