УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7284 відвідувача онлайн
Новини
16 758 178

У відповідей на "питання Зеленського" будуть політичні наслідки, - "слуга народу" Качура

У відповідей на

Влада повинна буде втілити в життя те, за що віддали свої голоси учасники анонсованого президентом Володимиром Зеленським опитування.

У цьому в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив народний депутат СН, заступник голови парламентського комітету з питань місцевого самоврядування та організації влади Олександр Качура, інформує Цензор.НЕТ.

"Будуть політичні наслідки, тому що, якщо ми проведемо опитування і люди з приводу того чи іншого питання вирішать так чи інакше, ми повинні будемо втілити в життя те, за що віддали свої голоси, якщо це так можна назвати, люди, після того, коли вони визначилися з кандидатом на виборах", - сказав Качура.

Депутат вважає, що проведення опитування повністю відповідає українському законодавству.

Також дивіться: Ідея президента з опитуванням ох#єнна, - глава "Слуги народу" в Київській області Дубінський. ВIДЕО

"Якщо у когось є питання до законності в рамках виборчого процесу (ми ж партія "Слуга народу", ми не організуємо цей процес, тому що ми є суб'єктом виборчого процесу), якщо у когось є сумніви, вони повинні направляти скарги в ЦВК і позивні заяви до суду, а не просто ходити по ефірах і розповідати, що це - зрада", - заявив Качура.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.

У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.

Представник Ради в Кабміні Василь Мокан розповів, що анкета на "опитуванні Зеленського" буде імітувати бюлетень

Заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук заявила, що опитування Зеленського оплатять меценати коштами "українського походження".

Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що зробить все, щоб припинити проведення незаконного "опитування Зеленського".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому президент Володимир Зеленський вирішив проводити своє опитування в день проведення місцевих виборів 25 жовтня.

Нардеп "ЄС" Володимир В'ятрович направив офіційне звернення до глави Нацполіції із закликом покласти край будь-яким спробам незаконного впливу на виборців у день голосування 25 жовтня.

Автор: 

Зеленський Володимир (23719) опитування (1930) Качура Олександр (170)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+59
Державна зрада та кримінальна справа!
показати весь коментар
18.10.2020 15:05
+35
что с людьми делает власть, прям аж капец какой-то, все начинают думать, что их не посадят, бо они - памятники
показати весь коментар
18.10.2020 15:08
+32
У відповідей на "питання Зеленського" будуть політичні наслідки, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 1086
показати весь коментар
18.10.2020 16:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Моисей 40 лет водил баранов рл Пустыне...вас водить 100 лет надо....
показати весь коментар
18.10.2020 15:50 Відповісти
У баранов никто ничего не спрашивал. Их вели туда, куда считали нужным.
А теперь представьте себе, если бы Моисей через каждые 5-10 шагов спрашивал у баранов, хотят ли они идти дальше, и куда идти, далеко бы они зашли и умер бы последний раб?
показати весь коментар
18.10.2020 15:55 Відповісти
В легендах усякого напридумують - а вжитті ... приклад України...
показати весь коментар
18.10.2020 15:58 Відповісти
Трибунал фарисею буде однозначно і його шоблі. Як там у Т.Г. Шевченка - Не втечете...
показати весь коментар
18.10.2020 15:50 Відповісти
Дехто з молоді каже що ;Свати; найкраще під ганджубас заходять.
показати весь коментар
18.10.2020 15:52 Відповісти
"Депутат считает, что проведение опроса полностью соответствует украинскому законодательству."

Брехня Президент не має повноважень проводити будь-які "опитування": https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text Конституція України. Розділ V. Стаття 106. Президент України
показати весь коментар
18.10.2020 16:48 Відповісти
То зебыльна молодь. Інтелектуально та духовно розвинені люди за допомогою канабісу глибоко та багатоаспектно насолоджуються психоделічним мистецтвом (музика, живопис, кіно...) - а якщо хочеться поіржати, для цього є набагато кращий гумор.
показати весь коментар
18.10.2020 17:09 Відповісти
Welt, оцініть всю розширену версію: https://censor.net/ua/comments/locate/3225422/019214ae-5962-73dc-8b19-9f0aec23b6b5
показати весь коментар
18.10.2020 17:35 Відповісти
Я ТАК РОЗУМІЮ ЦЯ ОБУВЬ,ХОЧЕ УЗАКОНИТИ ЗЕНАРКОКАРТЕЛІ.
показати весь коментар
18.10.2020 18:22 Відповісти
мой друх, "Скотов", под ганджубас-
смотрел четыре сотни раз,
вчера его зе-сердце стало ...на третьей серии "Квартала"
показати весь коментар
18.10.2020 19:11 Відповісти
У відповідей на "питання Зеленського" будуть політичні наслідки, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 3499
показати весь коментар
18.10.2020 15:55 Відповісти
У відповідей на "питання Зеленського" будуть політичні наслідки, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 6319
показати весь коментар
18.10.2020 17:27 Відповісти
шалавы
показати весь коментар
18.10.2020 17:32 Відповісти
Куул )))
Только третий вопрос "найкращою" надо заменить "найпотужнішою"

Он его уже так назьівал - потужний міністр.

Да і вообще слово "потужний" у него как палочка вьіручалочка- тулит его по своей убогости где ни попадя ))
показати весь коментар
18.10.2020 17:56 Відповісти
ну почему эти зеленые настолько тупые? кто будет считать ответы на опрос? почему я должен верить что народ ответил именно так?
показати весь коментар
18.10.2020 16:00 Відповісти
У відповідей на "питання Зеленського" будуть політичні наслідки, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 1086
показати весь коментар
18.10.2020 16:00 Відповісти
Бо турок.
показати весь коментар
18.10.2020 17:34 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2020 18:13 Відповісти
100% будут политические последствия - вас посодют, и главзебила тоже
показати весь коментар
18.10.2020 16:08 Відповісти
"Будут политические последствия, потому что, если мы проведем опрос и люди по поводу того или иного вопроса решат так или иначе, мы должны будем воплотить в жизнь то, за что отдали свои голоса, если это так можно назвать, люди, после того, когда они определились с кандидатом на выборах ", - сказал Качура.

Вобщем звание тупого ботинка подтвердил ...
показати весь коментар
18.10.2020 16:10 Відповісти
Якщо ця потвора при наступній владі на протязі першого року правління не сяде на довічно, то нічого доброго чекати і від наступників. Це мерзота котрій пробачати не можна.
показати весь коментар
18.10.2020 16:11 Відповісти
ви же всі, 73/43%зебіли, і прогаласували за цю потвору півтора-два роки тому! А ми вас попереджали...
показати весь коментар
18.10.2020 17:13 Відповісти
Я в тебе смердючого підсвинка ніколи не збиравсь , і не збираюсь питати зак кого мені голосувати.ГРАЖДАНСКИХ ОТСЄЧЬ.
показати весь коментар
18.10.2020 17:19 Відповісти
Не розумію собачої ,і не бажаю чути гавкіт окупанта в Україні.Гав гав гав птн-пнх.
показати весь коментар
18.10.2020 18:18 Відповісти
ЗАСПОКОЙСЯ ЗЕКАЦАПЧИК.
показати весь коментар
18.10.2020 18:26 Відповісти
А те, що Зеленський налапшив під час виборчої компанії виконувати не потрібно?
показати весь коментар
18.10.2020 16:15 Відповісти
У відповідей на "питання Зеленського" будуть політичні наслідки, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 2483
показати весь коментар
18.10.2020 16:16 Відповісти
кого там и что воплощать в жизнь ,бред этого наркомана?пускай Ленке задает своей, как раз последствия будут у слуг за эти вопросы, причем не политические а криминальныеУ відповідей на "питання Зеленського" будуть політичні наслідки, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 9939
показати весь коментар
18.10.2020 16:18 Відповісти
У відповідей на "питання Зеленського" будуть політичні наслідки, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 8418
показати весь коментар
18.10.2020 17:38 Відповісти
ЦЕ ВІДПОВІДЬ НА ОПИТУВАННЯ ЗЕ ПРО НАРКОТУ.
показати весь коментар
18.10.2020 18:28 Відповісти
Кремлю з КУМОуХЙЛОМ та його рабом Качурою не вдалося змінити закон про вибори. Тому варіант хаосу - це саме той варіант на який свідомо пішрв Сцарь. Адже , судячи з розповіді слуг Бутусову, усі варіанти гарачкуватого узаконення опитування Клован протестував, впритул до вересня з заваленим законом ...
Тому дивно читати про його невігластво - йому намалювали з Кремля інший фініш за порушення законів ...
показати весь коментар
18.10.2020 16:23 Відповісти
Если власть хочет переложить свою работу - вырабатывать решения - на народ, а она будет только оформлять решения, тогда зарплату депутатов надо снизить с 60 тыс. грн. до 6 тыс. грн. - как у секретарши.
показати весь коментар
18.10.2020 16:25 Відповісти
ЦЕ СВІДОМИЙ ПОХІД У ХАОС! Ну хіба забули його передвиборче поганало - МІСТЕР ХАОС!
показати весь коментар
18.10.2020 16:26 Відповісти
За полтора года уже навоплощали!
показати весь коментар
18.10.2020 16:25 Відповісти
Буде, буде! Обов*язково буде чергова дрисня. Ці "наслідки" влада видає на-гора навпрочуд щедро і послідовно. Невже це така стратегія?
показати весь коментар
18.10.2020 17:39 Відповісти
Ооооо..ше один,черговий, губошльоп..))
показати весь коментар
18.10.2020 16:28 Відповісти
В смысле? Особо-крупные коррупционеры отлучат от «кормления» судейских, за что последние тут же уконтрапупят первых в буцыгарни? Или на исправительно-трудовых учреждениях Донецкой и Луганской областей появятся таблички на манер Бухенвальда с текстом «Свободная экономическая зона»? Или в Днепре на радость электората утопят 150 депутатов? А может всем желающим отсыплют по щепотке забористой анашки и выдадут по соответствующего размера клаптыку украинского экземпляра Будапештского меморандума для забития косячка, радость приносящего?

А может кто-то из труппы ЗЕ-шапито всё-таки вразумит ЗЕлёносопельного БлаЗЕня, шо вместо спускать бабло на дурацкие опросы, лучше его зажуковать на потом, когда придётся «рвать когти»?
показати весь коментар
18.10.2020 16:36 Відповісти
Вот эта мразь - это волонтер!!!! Сколько было сепаров внедрено в систему обеспечения армии??? Путлер не спал, и внедрял массово!!! Качура, Арахамия и прочие за мир с РФ, за подачу воды в Крым и прочее!!! Теперь вся эта банда в Слугах, в За Майбах, и частично ОПЗЖ(ну к примеру КИва)!!!
показати весь коментар
18.10.2020 16:37 Відповісти
Колишній адвокат Олександр Качура - саме та людина, яка свого часу домоглася скасування заборони на серіал «Свати» та врятувала політичний бренд «Слуги народу». Нині він - народний депутат від пропрезидентської партії.
Качура встиг зробити кілька скандальних заяв: спочатку про готовність слуг об'єднуватись з ОПЗЖ на місцевому рівні, потім про готовність України закуповувати російські вакцини проти коронавірусу. При цьому сам він стверджує, що у обох випадках представники ЗМІ вирвали його слова з контексту.
Його заяви часто суголосні з позицією представників ОПЗЖ. Бо він раніше співпрацював з політичною партією Віктора Медведчука - кума російського президента, а нині ще й голови політради «Опозиційної платформи - «За життя».
Качура категорично виступає проти політичного союзу «Слуги народу» і партії експрезидента Петра Порошенка «Європейська солідарність»; не сприймає будь-яку співпрацю з «Європейською солідарністю», тому що вважає цю політичну силу деструктивною за своєю суттю.

це все в цьому інтерв'ю
показати весь коментар
18.10.2020 16:47 Відповісти
Ще забули:саме качура запропонував внести зміни до Постанови ВР щодо місцевих виборів з формулюванням яке задовольняло хремль та ордловських маріонеток
показати весь коментар
18.10.2020 18:04 Відповісти
Люди, уважно дивіться за руками Зебілів, щоб ці мерзотники чогось не натворили...

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показати весь коментар
18.10.2020 16:48 Відповісти
и криминальные тоже.
показати весь коментар
18.10.2020 16:51 Відповісти
Будут политические последствия, потому что, если мы проведем опрос и люди по поводу того или иного вопроса решат так или иначе, мы должны будем воплотить в жизнь то, за что отдали свои голоса, (( вот и политические последсвия для"зе слуг" за невоплощение в жизнь того,что они обещали украинскому народу,отдавшему за них свои голосае и определились с кандидатами у власть в Украине))))сли это так можно назвать, люди, после того, когда они определились с кандидатом на выборах "
показати весь коментар
18.10.2020 16:56 Відповісти
То есть оно признает,что земарзота проводит не законный ,безконтрольный референдум?
показати весь коментар
18.10.2020 16:57 Відповісти
У відповідей на "питання Зеленського" будуть політичні наслідки, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 6995
показати весь коментар
18.10.2020 16:57 Відповісти
В мене питаннячко до слуги кремля :
Чому під час пандемії коронавірусу у Житомирі звільнилися 37 лікарів та сотня медсестер, - ЗМІ
А скільки по всій Украіні ?
Уроди зелені , займіться чимось корисним для краіни і людей , тому що ВАМ вже потрібно відповідати на запитання від
людей , а не ставити нам запитання !
показати весь коментар
18.10.2020 17:02 Відповісти
это тока на первый взгляд кахется, шо це зеленый покер, на самом деле це гра в зеленого подкидного
показати весь коментар
18.10.2020 17:02 Відповісти
А якщо не йти на повідку до хаосу у Єрамака з Вовкою та Кремлем , не трощити ці апроснікі та волонтерів.
1. Є поліція на дільницях, слідкує за правопорядком.
2. Будь-який громадяни, а краще група робить офіційну заяву про порушення.
3.При цьому вимагає поліцейських на камеру здійснити опитування цих волонтерів - хто, на яку організацію працює ...
4.Максимально в різних місцях подати такі заяви та порушити справи.
Слуги Бутусову сказали - завдання ОПи ЗРОБИ ЦЕ , а після виборів буде видно.
Чи хаос , чи відміна правомірності опитування - КАКАЯ РАЗНІЦА?
показати весь коментар
18.10.2020 17:04 Відповісти
Собираюсь активно поучаствовать в этом потешном опросе....Оденусь, как клоун и проведу параллельный соцопрос.... Хочу поставить возле избирательного участка столик с мусорным ведром , на котором написано :" Покоммуницируй с президентом" .И бюллетени с вопросами: 1. Должен ли президент отчитаться об официальном визите в Оман и куда делись многомиллиардные инвестиции? 2. Какой срок должен отбывать брат Дерьмака за торговлю должностями в министерствах? 10 лет или пожизненно? 3. Кто должен контролировать игровой бизнес? Чеченский криминалитет или "слуги народа"? И т.д. до бесконечности...
показати весь коментар
18.10.2020 17:06 Відповісти
Відра буде замало. Народ повалить валом і асенізаторської бочки буде недостатньо.
показати весь коментар
18.10.2020 17:42 Відповісти
ну вот как теперь сомневаться в словах лизки - тупой ботинок он и есть.
показати весь коментар
18.10.2020 17:09 Відповісти
О! А оце вже афера, як ми (розумні порохоботи) і попереджували.
По суті, у формі опитування втелющують референдум.
показати весь коментар
18.10.2020 17:11 Відповісти
только из за етого опроса выборы уже можно признать незаконными....
показати весь коментар
18.10.2020 17:22 Відповісти
Адекватная часть общества не должна идти на поводу "тупых ботинков"! А учавствовать в клоунском опросе будет именно эта "не брезгливая" категория жителей" (не граждан). Именно потому единственным политическим последствием этого фарса должно стать привлечение Зеленского,и его "шайки",к ответственности за мошенничество,попрание Конституции и действия в интересах врагов Украины!
показати весь коментар
18.10.2020 17:28 Відповісти
адекватная часть общества не видит смысла участвовать в этом вопросе

как не отвечай, а посчитают как захотят - опрос ведь волонтерский (например, без уголовной ответственности за фальсификацию), а волонтеры они разные бывают...
показати весь коментар
18.10.2020 17:43 Відповісти
Политические последствия - это какие? Посадят зеленского пожизненно за то что украл 300 млрд из бюджета?!
показати весь коментар
18.10.2020 17:30 Відповісти
У відповідей на "питання Зеленського" будуть політичні наслідки, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 5763
показати весь коментар
18.10.2020 17:32 Відповісти
Пройдут и выбороы ,пройдёт и опрос ,всё будет хорошо.
показати весь коментар
18.10.2020 17:38 Відповісти
уже все хорошо - куда уж дальше ?
показати весь коментар
18.10.2020 17:40 Відповісти
Вот видишь.
показати весь коментар
18.10.2020 17:44 Відповісти
с фломастером черным надо идти на выборы,
шо б потом на опроснике по диагонали написать "пошел на .уй, асел"
показати весь коментар
18.10.2020 17:40 Відповісти
это только напрасно потратить фломастер и время - у Вас есть инфа сколько напечатали тех опросников ?
показати весь коментар
18.10.2020 17:45 Відповісти
уменя есть тоже шо и у вас - не больше и не меньше, но фломастер я бы с собой взял.
показати весь коментар
18.10.2020 17:48 Відповісти
иногда и фломастер может сыграть рояль, не тока писюнец-композитор...
показати весь коментар
18.10.2020 17:53 Відповісти
Хуже не будет!
показати весь коментар
18.10.2020 17:54 Відповісти
Це опитування - черговий жарт Зеленського.
Зєлю в Квартал. Достркові.
показати весь коментар
18.10.2020 18:55 Відповісти
Іване, Тимошенко подала в суд стосовно цього опитування? Те саме питання до порохоботів. Які реальні дії, крім пустого базікання в мас-медія вчинили великі політсили?
показати весь коментар
19.10.2020 10:07 Відповісти
Подонок.
показати весь коментар
18.10.2020 19:33 Відповісти
Прошло 30% времени от отведенной каденции президенства зеленскому и после этого*помогите,что делать?*Позор.Какого хрена браться за груз,которого не способен оторвать даже от земли.Явно выраженный импотент и ущербный наш 42-х летний младенец,который ещё не обучен элементарным нормам поведения.
показати весь коментар
18.10.2020 19:45 Відповісти
Что он несёт , лучше бы Качура и дальше от медведчука под КПИ презервативы раздавал ,какая политика.
показати весь коментар
18.10.2020 19:52 Відповісти
У відповідей на "питання Зеленського" будуть політичні наслідки, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 8116
показати весь коментар
18.10.2020 21:32 Відповісти
Таке враження що йому вже відомі результати збору голосів.....Цікаво де їх збирали.
А якщо суд заборонить проведення опитування, буде як на херсонщині "та пішли ви на 3 літери"
показати весь коментар
18.10.2020 22:12 Відповісти
Ідіть у сраку!
https://www.youtube.com/watch?v=EftX_qPN9S4
показати весь коментар
18.10.2020 23:30 Відповісти
А він правильно каже, якщо є питання то, подавайте до суду. Хтось з команди Порошенко, Тимошенко, Садового, Ляшка, Тягнибока чи Наливайченко подав заяву до суду? Пускати бульки може будь хто на форумі, а ось подати заяву вже мусили "великі політичні сили".
Тому, я пишу що, все це фігня. Ніхто з них не проти опитування, а просто граються в популізм розводячі лохів.
показати весь коментар
19.10.2020 10:04 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 