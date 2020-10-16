Громадські організації розкритикували ініціативу президента Зеленського провести всеукраїнське опитування

Серед тих, хто звинуватив президента в "маніпулюванні інструментами народовладдя", - неполітичні організації, зокрема служба з пошуку зниклих дітей "Магнолія" і антитютюнова громадська організація "Життя"

29 громадських організацій в рамках Реанімаційного пакету реформ підтримали заяву, в якій закликали президента України відмовитися від ініціативи щодо проведення всенародного опитування 25 жовтня 2020 року, передають Українські новини.

В організаціях звернули увагу, що опитування готуються провести "без завчасного формулювання питань опитування та в умовах відсутності законодавчої процедури проведення такого опитування".

- Проголошення всенародного опитування за 12 днів до дня голосування на місцевих виборах без наявності закону, який би регулював процедуру підготовки та проведення такого опитування є неправовим кроком із погляду легітимності його ініціювання, організації процесу та здатен підірвати довіру до результатів такого опитування та їхнього використання – заявили організації, які підписали звернення до президента України.

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Серед 29 організацій-підписантів є і такі, які не займають питаннями виборів чи іншими політичними питаннями, зокрема, антитютюнова громадська організація "Життя", служба з пошуку зниклих дітей "Магнолія", а також Центр досліджень визвольного руху.

В організаціях запідозрили президента Зеленського "в імітації інструментів народовладдя, яке може привести навіть до маніпулювання інструментами народовладдя".

- Конституція не наділяє главу держави (правом) оголошувати чи призначати народні опитування (крім випадків проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою на вимогу не менш як 3 млн. громадян України, які мають право голосу) – зазначили громадські організації.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.

У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.

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