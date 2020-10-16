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Новини
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Громадські організації розкритикували ініціативу президента Зеленського провести всеукраїнське опитування

Громадські організації розкритикували ініціативу президента Зеленського провести всеукраїнське опитування

Серед тих, хто звинуватив президента в "маніпулюванні інструментами народовладдя", - неполітичні організації, зокрема служба з пошуку зниклих дітей "Магнолія" і антитютюнова громадська організація "Життя"

29 громадських організацій в рамках Реанімаційного пакету реформ підтримали заяву, в якій закликали президента України відмовитися від ініціативи щодо проведення всенародного опитування 25 жовтня 2020 року, передають Українські новини.

В організаціях звернули увагу, що опитування готуються провести "без завчасного формулювання питань опитування та в умовах відсутності законодавчої процедури проведення такого опитування".

- Проголошення всенародного опитування за 12 днів до дня голосування на місцевих виборах без наявності закону, який би регулював процедуру підготовки та проведення такого опитування є неправовим кроком із погляду легітимності його ініціювання, організації процесу та здатен підірвати довіру до результатів такого опитування та їхнього використання – заявили організації, які підписали звернення до президента України.

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Серед 29 організацій-підписантів є і такі, які не займають питаннями виборів чи іншими політичними питаннями, зокрема, антитютюнова громадська організація "Життя", служба з пошуку зниклих дітей "Магнолія", а також Центр досліджень визвольного руху.

В організаціях запідозрили президента Зеленського "в імітації інструментів народовладдя, яке може привести навіть до маніпулювання інструментами народовладдя".

- Конституція не наділяє главу держави (правом) оголошувати чи призначати народні опитування (крім випадків проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою на вимогу не менш як 3 млн. громадян України, які мають право голосу) – зазначили громадські організації.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.

У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.

Представник Ради в Кабміні Василь Мокан розповів, що анкета на "опитуванні Зеленського" буде імітувати бюлетень

Заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук заявила, що опитування Зеленського оплатять меценати коштами "українського походження".

Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що зробить все, щоб припинити проведення незаконного "опитування Зеленського".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому президент Володимир Зеленський вирішив проводити своє опитування в день проведення місцевих виборів 25 жовтня.

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) опитування (1927)


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Топ коментарі
+10
главная общественная организация - народ Украины раскритиковал клоуна с его опросом. Этого мало?
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16.10.2020 17:25
+7
Уголовное дело это
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16.10.2020 17:25
+6
из-за этой фуфлетени на Выборах 25-го на участках будет много драк и конфликтов
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16.10.2020 17:27
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главная общественная организация - народ Украины раскритиковал клоуна с его опросом. Этого мало?
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16.10.2020 17:25 Відповісти
Уголовное дело это
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16.10.2020 17:25 Відповісти
Ну і шо?! Буба скаже, шо ті кляті парахаботи вирвали його з контегсту! Ще й мамой римой присягнецця!)
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16.10.2020 17:27 Відповісти
из-за этой фуфлетени на Выборах 25-го на участках будет много драк и конфликтов
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16.10.2020 17:27 Відповісти
Це буде лише там, де зє-шоблу сприймають.
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16.10.2020 17:42 Відповісти
це буде по всій Україні. Бутусов розмістить юридичну рекомендацію/пам'ятку по незаконності опитування, всі захочуть перевірити (громадяни, політичні партії, громадські організації, незалежні юристи). Викликаємо поліцію, пишемо заяву на опитувальників, до прибуття поліції блокуємо роботу. Висновок іноземних спостерігачів - президент Зеленський зробив потужну спробу спотворити виборчий процес (якщо виграють здорові демократичні сили); президент Зеленський знищив вільні вибори в Україні, а там зразу і Байден, зеля до побачення, Майдан дострокові парламентські (як мінімум), імпічмент позачергові президентські. Коли по Києву будуть бродити кілька сотень тисяч протестувальників, Зеленський буде сидіти в бункері, а в повітрі витатиме вітер змін, видосики Зеленського будуть особливо жаданими (в першу чергу для наркоісториків - яких головним чином буде цікавити питання, на яких наркотиках сидів в бункері Зеленський безпосередньо перед третьою Українською Революцією)
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16.10.2020 19:48 Відповісти
Це тільки розсмішило зелених.
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16.10.2020 17:49 Відповісти
Просто ввёл в гугле количество общественных организаций в Украине. Выдало правда на 2013 год, но думаю сейчас их не меньше )

Громадські організації розкритикували ініціативу Президента Зеленського провести всеукраїнське опитування - Цензор.НЕТ 4719

А сколько там раскритиковало инициативу Зеленского? )))
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16.10.2020 18:00 Відповісти
Сегодня, 16 октября, после того как стало известно о пятом вопросе опроса от Зеленского, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на идею президента Украины провести опрос населения по вопросу Будапештского меморандума. В Кремле подчеркнули, что не хотят общаться в данном формате.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/217194_1602859499

Даже с мацквы ему сказали что он идиот. До человека не доходит. Ну туууупоооой!!!!
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16.10.2020 18:04 Відповісти
Свинособаки права голоса не имеют. Поэтому то, что сказали в Мацкве - неинтересно. Это наша бубочка и право чморить зеленского есть только у граждан Украины
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16.10.2020 19:33 Відповісти
Это да. Но как же неприятно что даже свинособаки издеваются над нашим гарантом.
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16.10.2020 19:46 Відповісти
Сто процентов) Именно так всегда и поступаю) Если кацы открывают рот на него, то я им его сразу затыкаю) А тут, среди своих, все по полной программе)))
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16.10.2020 23:15 Відповісти
Господи! Та чим би дитя не тішилося аби не плакало.
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16.10.2020 18:08 Відповісти
Потому что этот звиздежь ни кому не нужен.... И так все видно, подыгрывать ему никто не хочет. Дурочку включить легче всего. Опрошу вас а то не в курсе, шо не так, тьху.
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16.10.2020 18:15 Відповісти
совсем никакой из зеленского продюсер - все ждали на опросе его каминг-аут. представляете, как мощно - я гей и мой партнер юлия мендель. первая строчка в рейтинге видосиков
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16.10.2020 19:22 Відповісти
Это какие общественные организации? Через которые чёрным налом финансируются предвыборные компании 99% партий?
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16.10.2020 20:03 Відповісти
Уже запад открыто над нами смеётся. Заголовок на сайте ВВС: https://www.bbc.com/ukrainian/features-54566183 Що не так із "недореферендумом" Зеленського. Пояснюємо у 100 і 500 словах
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16.10.2020 20:30 Відповісти
Такі опитування мають стати регулярними. Гумор, сатира й жорстка критика допоможуть узаконити регламент всенародних опитувань.
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16.10.2020 20:50 Відповісти
А считать то кто будет?)) Підрахуй?)))
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16.10.2020 23:17 Відповісти
Пофиг на этот опрос. Просто легализуйте марихуану и все
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16.10.2020 20:52 Відповісти
невже не зрозуміло, що незаконне опитування було створено тільки заради другого питання, решта питань лише для того щоб відволікти увагу.
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16.10.2020 21:10 Відповісти
Може криворіжський поц для себе вже окрему конституцію написав де йому все дозволено?
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16.10.2020 21:17 Відповісти
 
 