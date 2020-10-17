Не надо путать народовластие и политические манипуляции, - Гусовский о президентском опросе

Под прикрытием "поговорить с людьми" реализуется манипулятивная политтехнология с подменой понятий.

"Нас втянули в манипуляцию, даже в аферистскую конструкцию", - прокомментировал в эфире Украинского радио президентский опрос Сергей Гусовский, кандидат в мэры Киева от партии "За Майбутнє", сообщает Цензор.НЕТ.

Речь идет о 5 вопросах, которые будут задавать людям во время местных выборов 25 октября. Гусовский не скрывает возмущения:





"Перед тем, как говорить об этих пяти вопросах, у меня возникают свои пять: Кто эти вопросы подбирал? Кто будет проводить опрос? Какой будет методология подсчета голосов? Кто будет финансировать эту деятельность - какие-то странные меценаты, которых не называют? Как будут использоваться результаты, которые в любом случае имеют сомнительную юридическую силу?"

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По мнению политика, под прикрытием "поговорить с людьми" реализуется манипулятивная политтехнология с подменой понятий:

"На этом примере видно, как совершенно манипулятивно можно использовать инструмент, который должен быть законодательно обеспеченным и называться референдумом. А в данном случае это будет неизвестно что. Это безумие - вдаваться в размышления, более ли важен второй вопрос, или четвертый, стоит ли спрашивать про марихуану и так далее. Это про политиканство и безответственные действия, или наоборот - об очень сконцентрированных и прагматичных вещах, которые должны повлиять на ход местных выборов".

Напомним, президент Зеленский предложил украинцам ответить на 5 вопросов, которые зададут им во время голосования на местных выборах 25 октября. Вопросы касаются наказания за коррупцию, создания свободной экономической зоны на Донбассе, сокращения количества депутатов Верховной Рады до 300, легализации медицинского каннабиса и соблюдения гарантий безопасности подписантами Будапештского меморандума.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

Представитель Рады в Кабмине Василий Мокан рассказал, что анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень

Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук заявила, что опрос Зеленского оплатят меценаты средствами "украинского происхождения".

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что сделает все, чтобы пресечь проведение незаконного "опроса Зеленского".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему президент Владимир Зеленский решил проводить свой опрос в день проведения местных выборов 25 октября.

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