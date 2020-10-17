Не треба плутати народовладдя й політичні маніпуляції, - Гусовський про президентське опитування

Під прикриттям "поговорити з людьми" реалізується маніпулятивна політтехнологія з підміною понять.

"Нас втягнули в маніпуляцію, навіть в аферистську конструкцію", - прокоментував в ефірі Українського радіо президентське опитування Сергій Гусовський, кандидат у мери Києва від партії "За майбутнє", повідомляє Цензор.НЕТ.

Йдеться про 5 питань, які ставитимуть людям під час місцевих виборів 25 жовтня. Гусовський не приховує обурення:





"Перед тим, як говорити про ці п'ять запитань, у мене виникають свої п'ять: Хто ці запитання підбирав? Хто буде проводити опитування? Якою буде методологія підрахунку голосів? Хто фінансуватиме цю діяльність - якісь дивні меценати, яких не називають? Як використовуватимуться результати, які в будь-якому випадку мають сумнівну юридичну силу?"

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На думку політика, під прикриттям "поговорити з людьми" реалізується маніпулятивна політтехнологія з підміною понять:

"На цьому прикладі видно, як абсолютно маніпулятивно можна використовувати інструмент, який має бути законодавчо забезпеченим і називатися референдумом. А в цьому випадку це буде невідомо що. Це безумство - вдаватися в роздуми, чи більш важливе друге питання, чи четверте, чи варто запитувати про марихуану тощо. Це про політиканство і безвідповідальні дії чи, навпаки, - про дуже сконцентровані і прагматичні речі, які мають вплинути на хід місцевих виборів".

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.

У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.

Представник Ради в Кабміні Василь Мокан розповів, що анкета на "опитуванні Зеленського" буде імітувати бюлетень

Заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук заявила, що опитування Зеленського оплатять меценати коштами "українського походження".

Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що зробить все, щоб припинити проведення незаконного "опитування Зеленського".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому президент Володимир Зеленський вирішив проводити своє опитування в день проведення місцевих виборів 25 жовтня.