КС 24 декабря рассмотрит еще одно представление о неконституционности е-декларирования, поданное еще в 2015 году, - ЦПК

Конституционный Суд 24 декабря планирует собраться на закрытое заседание в производстве относительно конституционности положений Закона "О предупреждении коррупции", которое подали в суд еще в 2015 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Центр противодействия коррупции", решение об открытии производства по этому представлению КСУ принял еще весной 2017 года и продолжает его рассмотрение до сих пор.

Соответствующее представление пять лет назад инициировали депутаты из тогдашней фракции "Оппозиционного блока". Депутаты просили КСУ признать неконституционными:

- определение членов семьи публичных служащих, в который входят и сожители;

- доступ Нацагентства по предупреждению коррупции к реестрам и базам данных;

- требования о декларировании незавершенного строительства, ценного движимого имущества, расходов и сделок, денежных активов и финансовых обязательств, работы по совместительству, "бенефициарных собственности" на активы;

- публичность реестра электронных деклараций;

- положения закона о проверке образа жизни субъектов декларирования;

- уголовную ответственность за умышленное недостоверное декларирование или умышленное непредставление деклараций.

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В ЦПК отметили, что этот документ, как и представление 2020 года, основывается на манипуляциях и искаженных абсурдных аргументах. В то же время эксперты считают, что нет никаких оснований признавать соответствующие положения закона "О предупреждении коррупции" неконституционными.

При этом в представлении, инициированном в этом году, в части декларирования повторяются те же требования. Оно также содержит аналогичную аргументацию несоответствия Конституции оспариваемых норм.

Согласно украинскому законодательству, если несколько конституционных производств по одному или связанным вопросам, то КСУ должен объединить их в одно производство. Однако на этот раз Конституционный Суд так не поступил.

"Учитывая, как КСУ уже принял одно необоснованное решение об ответственности за недостоверное декларирование и полномочий НАПК в отношении судей, не исключено, что судьи КС могут вновь нанести удар по нормам антикоррупционного законодательства. В то время как образованная спикером Разумковым рабочая группа в Раде так до сих пор и не нашла никакого системного решения по реформированию Конституционного суда", - заявил эксперт ЦПК Антон Марчук.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

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30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.