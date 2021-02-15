РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4106 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
1 769 10
вакцина (3815) взрыв (6102) Горловка (2381) Зеленский (16534) ОАЭ (184) снегопад (787) боты (62) Сытник (953) Кузьменко Юлия (167)

Главные новости 15 февраля: Зеленский в ОАЭ, Кабмин хочет уволить Сытника

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 15 февраля: Зеленский в ОАЭ, Кабмин хочет уволить Сытника

Зеленский посещает ОАЭ, Кабмин хочет уволить Сытника с поста главы НАБУ, вакцина задерживается, в Горловке взорвали соратника Безлера, - главные новости Украины за 15 февраля.

Зеленский в ОАЭ

Президент продолжает начавшийся накануне визит в Эмираты. Он сообщил о подписании контрактов и меморандумов на $3 млрд, договорился, что ОАЭ в 10 раз увеличат инвестиции в украинский агропромышленный комплекс и поручил создать группу для сотрудничества в вопросе вакцинации. А еще в честь его визита самый высокий небоскреб в мире засиял синим и желтым цветами.

Не обошлось без конфуза: ОП опубликовал новость о том, что Эмираты теперь признают украинские водительские права. На самом деле их признают уже с 2007 года.

Зе-боты

Издание "Буквы" утверждает, что в Фейсбуке действует сеть из более чем 20 пабликов и более чем 100 ботов, цель которой - прославление Зеленского и критика его политических оппонентов. Работа сети ботов нарушает правила Фейсбука и обходится в круглую сумму: только на рекламу эти страницы потратили почти $30 тыс.

Кабмин хочет уволить Сытника

Кабинет министров одобрил законопроект, предусматривающий увольнение Артема Сытника с поста директора Национального антикоррупционного бюро. Глава ЦПК Шабунин утверждает, что увольнение Сытника - личное решение президента Владимира Зеленского. Министр юстиции Малюська поясняет, что таким образом правительство пытается решить проблему "дыры" в законодательстве и статусе НАБУ, и это - одно из требований МВФ.

Кузьменко будет баллотироваться в Раду

Детский кардиохирург, волонтер, подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко будет баллотироваться на довыборах в Верховную Раду по округу №50 в Донецкой области. Ее кандидатуру выдвинула "Европейская солидарность".

В Горловке взорвали террориста Дуремара

Неизвестные заложили в автомобиль боевика Сергея Попова (клички - "Длинный" и "Дуремар") фугас и привели его в действие, когда он вез дочь в школу. Оба живы, но с ранениями, и сейчас находятся в больнице. Попов - подручный одного из главарей террористов организации "ДНР" Игоря "Беса" Безлера, до войны на Донбассе помогал россиянам оккупировать Крым. Он давно конфликтует с главой оккупационной "администрации" Горловки Иваном Приходько: не могут поделить вывоз металлолома из города.

Вакцина задерживается

Вакцинация, которая должна была стартовать сегодня, начнется 17-18 февраля, сообщил министр здравоохранения Степанов. Первым в Украину поступит препарат AstraZeneca. На бесплатную вакцинацию граждане смогут записаться после 1 марта.

Украина в снегу

Медикам на Житомирщине пришлось везти пациентку на подводе вместо машины скорой помощи. А житель Черниговщины соврал полицейским, что убил отчима, чтобы те прочистили дорогу к его дому. Дорога почищена, отчим жив, на фантазера составили админпротокол за ложный вызов.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Главные новости 15 февраля: Зеленский в ОАЭ, Кабмин хочет уволить Сытника - Цензор.НЕТ 4602
показать весь комментарий
15.02.2021 22:01 Ответить
Це Аваков той пузань?
Головні новини 15 лютого: Зеленський в ОАЕ, Кабмін хоче звільнити Ситника - Цензор.НЕТ 6057
показать весь комментарий
15.02.2021 22:35 Ответить
Да ладно! Какого верблюда? За этих пузатых инвалидов и барашка бы не отдали.
показать весь комментарий
15.02.2021 23:04 Ответить
Главные новости 15 февраля: Зеленский в ОАЭ, Кабмин хочет уволить Сытника - Цензор.НЕТ 6009
показать весь комментарий
15.02.2021 22:05 Ответить
Сытник уволил Зеленского за некошерное поведение
показать весь комментарий
15.02.2021 22:13 Ответить
Байден вам за ситника димоходи знатно прочистить)
показать весь комментарий
15.02.2021 22:22 Ответить
"Зеленский в ОАЭ"
интересно, а где сейчас патрушев?
показать весь комментарий
15.02.2021 22:48 Ответить
Головні новини 15 лютого: Зеленський в ОАЕ, Кабмін хоче звільнити Ситника - Цензор.НЕТ 2085
показать весь комментарий
15.02.2021 22:58 Ответить
бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян пишет у себя в Facebook, в декабре 2020 один зеленый VIP его искренне убеждал: «Кредита МВФ больше не будет, мы не придем к соглашению. Но мы с помощью России договорились с ОАЭ, арабы нам откроют кредитную линию в 10 млрд долларов и денег нам хватит, и без Запада. Ты сам увидишь, это будет феноменальный визит Зеленского в феврале 2021 в Дубае, Ермак лично занимается его подготовкой».
показать весь комментарий
16.02.2021 01:57 Ответить
В Дубае появится кусочек Украины, Зеленский поделился деталями...

Владимир Александрович, а может на надо... за 20 лет Эмираты из пустыни прекратились в рай, а такие как вы превратили Украину за 20 лет в развалину... поэтому не нужно там кусочка Украины... потому как создать не сможете ничего, а единственное что смогете - украсть украинский чернозем и кораблем перевезти в Эмираты...
показать весь комментарий
16.02.2021 07:27 Ответить
 
 