Головні новини 15 лютого: Зеленський в ОАЕ, Кабмін хоче звільнити Ситника

Зеленський відвідує ОАЕ, Кабмін хоче звільнити Ситника з посади голови НАБУ, вакцина затримується, в Горлівці підірвали соратника Безлера, - головні новини України за 15 лютого.

Зеленський в ОАЕ

Президент продовжує розпочатий напередодні візит в Емірати. Він повідомив про підписання контрактів і меморандумів на $3 млрд, домовився, що ОАЕ в 10 разів збільшать інвестиції в український агропромисловий комплекс і доручив створити групу для співпраці в питанні вакцинації. А ще в честь його візиту найвищий хмарочос у світі засяяв синім і жовтим кольорами.

Не обійшлося без конфузу: ОП опублікував новину про те, що Емірати тепер визнають українські водійські права. Насправді їх визнають ще з 2007 року.

Зе-боти

Видання "Букви" стверджує, що у Фейсбуці діє мережа з більш ніж 20 пабліків і понад 100 ботів, мета якої - прославляння Зеленського і критика його політичних опонентів. Робота мережі ботів порушує правила Фейсбуку та обходиться в кругленьку суму: тільки на рекламу ці сторінки витратили майже $30 тис.

Кабмін хоче звільнити Ситника

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає звільнення Артема Ситника з посади директора Національного антикорупційного бюро. Глава ЦПК Шабунін стверджує, що звільнення Ситника - особисте рішення президента Володимира Зеленського. Міністр юстиції Малюська пояснює, що таким чином уряд намагається вирішити проблему "дірки" в законодавстві та статус НАБУ, і це - одна з вимог МВФ.

Кузьменко балотуватиметься в Раду

Дитячий кардіохірург, волонтерка, підозрювана у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлія Кузьменко балотуватиметься на довиборах до Верховної Ради по округу №50 у Донецькій області. Її кандидатуру висунула "Європейська солідарність".

У Горлівці підірвали терориста Дуремара

Невідомі заклали в автомобіль бойовика Сергія Попова (клички - "Довгий" і "Дуремар") фугас і привели його в дію, коли він віз доньку до школи. Обоє живі, але з пораненнями, і зараз перебувають у лікарні. Попов - підручний одного з ватажків терористів організації "ДНР" Ігоря "Бєса" Безлера, до війни на Донбасі допомагав росіянам окупувати Крим. Він давно конфліктує з главою окупаційної "адміністрації" Горлівки Іваном Приходьком: не можуть поділити вивезення металобрухту з міста.

Вакцина затримується

Вакцинація, яка мала стартувати сьогодні, почнеться 17-18 лютого, повідомив міністр охорони здоров'я Степанов. Першим в Україну надійде препарат AstraZeneca. На безкоштовну вакцинацію громадяни зможуть записатися після 1 березня.

Україна в снігу

Медикам на Житомирщині довелося везти пацієнтку на возі замість машини швидкої допомоги. А житель Чернігівщини збрехав поліцейським, що вбив вітчима, щоб ті прочистили дорогу до його дому. Дорога почищена, вітчим живий, на фантазера склали адмінпротокол за фальшивий виклик.