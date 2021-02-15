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Новини Політика України
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вакцина (3528) вибух (3746) Горлівка (201) Зеленський (17431) ОАЕ (136) снігопад (397) боти (61) Ситник (772) Кузьменко Юлія (164)

Головні новини 15 лютого: Зеленський в ОАЕ, Кабмін хоче звільнити Ситника

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головні новини 15 лютого: Зеленський в ОАЕ, Кабмін хоче звільнити Ситника

Зеленський відвідує ОАЕ, Кабмін хоче звільнити Ситника з посади голови НАБУ, вакцина затримується, в Горлівці підірвали соратника Безлера, - головні новини України за 15 лютого.

Зеленський в ОАЕ

Президент продовжує розпочатий напередодні візит в Емірати. Він повідомив про підписання контрактів і меморандумів на $3 млрд, домовився, що ОАЕ в 10 разів збільшать інвестиції в український агропромисловий комплекс і доручив створити групу для співпраці в питанні вакцинації. А ще в честь його візиту найвищий хмарочос у світі засяяв синім і жовтим кольорами.

Не обійшлося без конфузу: ОП опублікував новину про те, що Емірати тепер визнають українські водійські права. Насправді їх визнають ще з 2007 року.

Зе-боти

Видання "Букви" стверджує, що у Фейсбуці діє мережа з більш ніж 20 пабліків і понад 100 ботів, мета якої - прославляння Зеленського і критика його політичних опонентів. Робота мережі ботів порушує правила Фейсбуку та обходиться в кругленьку суму: тільки на рекламу ці сторінки витратили майже $30 тис.

Кабмін хоче звільнити Ситника

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає звільнення Артема Ситника з посади директора Національного антикорупційного бюро. Глава ЦПК Шабунін стверджує, що звільнення Ситника - особисте рішення президента Володимира Зеленського. Міністр юстиції Малюська пояснює, що таким чином уряд намагається вирішити проблему "дірки" в законодавстві та статус НАБУ, і це - одна з вимог МВФ.

Кузьменко балотуватиметься в Раду

Дитячий кардіохірург, волонтерка, підозрювана у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлія Кузьменко балотуватиметься на довиборах до Верховної Ради по округу №50 у Донецькій області. Її кандидатуру висунула "Європейська солідарність".

У Горлівці підірвали терориста Дуремара

Невідомі заклали в автомобіль бойовика Сергія Попова (клички - "Довгий" і "Дуремар") фугас і привели його в дію, коли він віз доньку до школи. Обоє живі, але з пораненнями, і зараз перебувають у лікарні. Попов - підручний одного з ватажків терористів організації "ДНР" Ігоря "Бєса" Безлера, до війни на Донбасі допомагав росіянам окупувати Крим. Він давно конфліктує з главою окупаційної "адміністрації" Горлівки Іваном Приходьком: не можуть поділити вивезення металобрухту з міста.

Вакцина затримується

Вакцинація, яка мала стартувати сьогодні, почнеться 17-18 лютого, повідомив міністр охорони здоров'я Степанов. Першим в Україну надійде препарат AstraZeneca. На безкоштовну вакцинацію громадяни зможуть записатися після 1 березня.

Україна в снігу

Медикам на Житомирщині довелося везти пацієнтку на возі замість машини швидкої допомоги. А житель Чернігівщини збрехав поліцейським, що вбив вітчима, щоб ті прочистили дорогу до його дому. Дорога почищена, вітчим живий, на фантазера склали адмінпротокол за фальшивий виклик.
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Главные новости 15 февраля: Зеленский в ОАЭ, Кабмин хочет уволить Сытника - Цензор.НЕТ 4602
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15.02.2021 22:01 Відповісти
Це Аваков той пузань?
Головні новини 15 лютого: Зеленський в ОАЕ, Кабмін хоче звільнити Ситника - Цензор.НЕТ 6057
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15.02.2021 22:35 Відповісти
Да ладно! Какого верблюда? За этих пузатых инвалидов и барашка бы не отдали.
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15.02.2021 23:04 Відповісти
Главные новости 15 февраля: Зеленский в ОАЭ, Кабмин хочет уволить Сытника - Цензор.НЕТ 6009
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15.02.2021 22:05 Відповісти
Сытник уволил Зеленского за некошерное поведение
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15.02.2021 22:13 Відповісти
Байден вам за ситника димоходи знатно прочистить)
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15.02.2021 22:22 Відповісти
"Зеленский в ОАЭ"
интересно, а где сейчас патрушев?
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15.02.2021 22:48 Відповісти
Головні новини 15 лютого: Зеленський в ОАЕ, Кабмін хоче звільнити Ситника - Цензор.НЕТ 2085
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15.02.2021 22:58 Відповісти
бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян пишет у себя в Facebook, в декабре 2020 один зеленый VIP его искренне убеждал: «Кредита МВФ больше не будет, мы не придем к соглашению. Но мы с помощью России договорились с ОАЭ, арабы нам откроют кредитную линию в 10 млрд долларов и денег нам хватит, и без Запада. Ты сам увидишь, это будет феноменальный визит Зеленского в феврале 2021 в Дубае, Ермак лично занимается его подготовкой».
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16.02.2021 01:57 Відповісти
В Дубае появится кусочек Украины, Зеленский поделился деталями...

Владимир Александрович, а может на надо... за 20 лет Эмираты из пустыни прекратились в рай, а такие как вы превратили Украину за 20 лет в развалину... поэтому не нужно там кусочка Украины... потому как создать не сможете ничего, а единственное что смогете - украсть украинский чернозем и кораблем перевезти в Эмираты...
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16.02.2021 07:27 Відповісти
 
 