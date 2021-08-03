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Новости
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Адвокат Чауса Кравец: Видимо, НАБУ и СБУ договорились между собой

Адвокат Чауса Кравец: Видимо, НАБУ и СБУ договорились между собой

Беглого экс-судью Николая Чауса передали в НАБУ, но охранять его продолжают сотрудники СБУ.

Об этом СМИ заявил адвокат Чауса Ростислав Кравец, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"СБУ и НАБУ между собой договорились и решили вечером без эпатажа его передать. Что, я считаю, тоже неплохо. В том плане, что не устраивали стрельбу и не выясняли, кто круче. Но плохо, что усугубляют и без того непростую ситуацию. В похищении Чауса замешаны почти все правоохранительные органы и спецслужбы Украины, а также Молдовы", - сказал Кравец.

Он отметил, что охранять Чауса продолжает СБУ, но при этом его передали в НАБУ.

Сейчас адвокат едет к Чаусу.

Читайте: НАБУ сообщает о задержании Чауса. ФОТО

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.

3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в больнице "Феофания".

4 августа Высший антикоррупционный суд должен по ходатайству НАБУ избрать Чаусу меру пресечения по делу о взяточничестве, в которым он является подозреваемым.

Автор: 

НАБУ (4218) задержание (6673) СБУ (19861) Чаус Николай (330)


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Топ комментарии
+19
Адвокат Чауса Кравец: Видимо, НАБУ и СБУ договорились между собой - Цензор.НЕТ 3605
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03.08.2021 23:06
+7
Зюзя з викраденням Чауса загруз з головою. Після завершення каденції буде як той Чаус в трусах по селах бігати.
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03.08.2021 23:17
+6
Квартал-шоу від ЗЕ.
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03.08.2021 23:09
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Правила форума Совет форумчан
Ні, вони за твого підзахисного повинні були стрілятися?
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03.08.2021 23:06 Ответить
Адвокат Чауса Кравец: Видимо, НАБУ и СБУ договорились между собой - Цензор.НЕТ 3605
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03.08.2021 23:06 Ответить
Квартал-шоу від ЗЕ.
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03.08.2021 23:09 Ответить
И снова Чавес....
У этого Чавеса есть конец?
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03.08.2021 23:09 Ответить
Є! Обрізаний! 😊 Швидше за все.
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03.08.2021 23:14 Ответить
Ааа, ось чому його зловити важко...
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03.08.2021 23:20 Ответить
як це так? Хто з якої тюрми завтра на суд його етапуватиме?
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03.08.2021 23:10 Ответить
Охорона президента. З ОПи
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03.08.2021 23:15 Ответить
Так там же Богдан усьо порешал!)) Чаус усех сдает! Все в афуе! И все забыли про вагнергейт!)))
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03.08.2021 23:13 Ответить
Зюзя з викраденням Чауса загруз з головою. Після завершення каденції буде як той Чаус в трусах по селах бігати.
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03.08.2021 23:17 Ответить
все набагато складніше, до сраки сцикуну цей чаус. а ось від вагнергейту увагу потрібно відвести...... бо реальна срака сцикуну за вагнерівців світить.
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03.08.2021 23:20 Ответить
І за вагнерівців, і за викрадення Чауса. До речі, до Зюзі ще ні один президент не викрадав людей, навіть якщо це корупціонер такий як суддя Чаус, проти якого в НАБУ кримінальна справа. Коротше, Зюзя готуй сухарі.
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03.08.2021 23:26 Ответить
НАБУ, похоже, чауса в карты выиграло
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03.08.2021 23:23 Ответить
НАБУ - це філія США в Україні. Тому я вболіваю за НАБУ
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03.08.2021 23:29 Ответить
Адвокат Чауса Кравець: Мабуть, НАБУ і СБУ домовилися між собою - Цензор.НЕТ 9033
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03.08.2021 23:40 Ответить
поделят судью поровну, по-брацки
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03.08.2021 23:46 Ответить
Не вийде.На 1/3 ще Молдова претендує.Прийдеться ділити на три
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03.08.2021 23:53 Ответить
руки коротки.. они его прошляпили
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03.08.2021 23:56 Ответить
ок, але шкіру віддайте народу
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04.08.2021 01:36 Ответить
Видно много банок прикопал.
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03.08.2021 23:57 Ответить
чауса похитило сбу по заказу зеленского, адвоката запугали
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04.08.2021 02:31 Ответить
Адвокат Чауса Кравець: Мабуть, НАБУ і СБУ домовилися між собою - Цензор.НЕТ 125
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04.08.2021 08:39 Ответить
Хороший сценарист + хороший режиссер = неплохой фильмец
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04.08.2021 08:55 Ответить
 
 