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Новини
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Адвокат Чауса Кравець: Мабуть, НАБУ і СБУ домовилися між собою

Адвокат Чауса Кравець: Мабуть, НАБУ і СБУ домовилися між собою

Екссуддю-втікача Миколу Чауса передали в НАБУ, але охороняти його продовжують співробітники СБУ.

Про це ЗМІ заявив адвокат Чауса Ростислав Кравець, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"СБУ і НАБУ між собою домовилися і вирішили ввечері без епатажу його передати. Що, я вважаю, теж непогано. У тому плані, що не влаштовували стрілянину і не з'ясовували, хто крутіший. Але погано, що погіршують і без того непросту ситуацію. У викраденні Чауса замішані майже всі правоохоронні органи і спецслужби України, а також Молдови", - сказав Кравець.

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Він зазначив, що охороняти Чауса продовжує СБУ, але при цьому його передали в НАБУ.

Зараз адвокат їде до Чауса.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

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Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.

4 серпня Вищий антикорупційний суд має за клопотанням НАБУ обрати Чаусу запобіжний захід у справі про хабарництво, у яких він є підозрюваним.

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Автор: 

НАБУ (5061) затримання (4336) СБУ (12780) Чаус Микола (327)


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Топ коментарі
+19
Адвокат Чауса Кравец: Видимо, НАБУ и СБУ договорились между собой - Цензор.НЕТ 3605
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03.08.2021 23:06
+7
Зюзя з викраденням Чауса загруз з головою. Після завершення каденції буде як той Чаус в трусах по селах бігати.
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03.08.2021 23:17
+6
Квартал-шоу від ЗЕ.
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03.08.2021 23:09
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Ні, вони за твого підзахисного повинні були стрілятися?
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03.08.2021 23:06 Відповісти
Адвокат Чауса Кравец: Видимо, НАБУ и СБУ договорились между собой - Цензор.НЕТ 3605
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03.08.2021 23:06 Відповісти
Квартал-шоу від ЗЕ.
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03.08.2021 23:09 Відповісти
И снова Чавес....
У этого Чавеса есть конец?
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03.08.2021 23:09 Відповісти
Є! Обрізаний! 😊 Швидше за все.
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03.08.2021 23:14 Відповісти
Ааа, ось чому його зловити важко...
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03.08.2021 23:20 Відповісти
як це так? Хто з якої тюрми завтра на суд його етапуватиме?
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03.08.2021 23:10 Відповісти
Охорона президента. З ОПи
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03.08.2021 23:15 Відповісти
Так там же Богдан усьо порешал!)) Чаус усех сдает! Все в афуе! И все забыли про вагнергейт!)))
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03.08.2021 23:13 Відповісти
Зюзя з викраденням Чауса загруз з головою. Після завершення каденції буде як той Чаус в трусах по селах бігати.
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03.08.2021 23:17 Відповісти
все набагато складніше, до сраки сцикуну цей чаус. а ось від вагнергейту увагу потрібно відвести...... бо реальна срака сцикуну за вагнерівців світить.
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03.08.2021 23:20 Відповісти
І за вагнерівців, і за викрадення Чауса. До речі, до Зюзі ще ні один президент не викрадав людей, навіть якщо це корупціонер такий як суддя Чаус, проти якого в НАБУ кримінальна справа. Коротше, Зюзя готуй сухарі.
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03.08.2021 23:26 Відповісти
НАБУ, похоже, чауса в карты выиграло
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03.08.2021 23:23 Відповісти
НАБУ - це філія США в Україні. Тому я вболіваю за НАБУ
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03.08.2021 23:29 Відповісти
Адвокат Чауса Кравець: Мабуть, НАБУ і СБУ домовилися між собою - Цензор.НЕТ 9033
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03.08.2021 23:40 Відповісти
поделят судью поровну, по-брацки
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03.08.2021 23:46 Відповісти
Не вийде.На 1/3 ще Молдова претендує.Прийдеться ділити на три
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03.08.2021 23:53 Відповісти
руки коротки.. они его прошляпили
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03.08.2021 23:56 Відповісти
ок, але шкіру віддайте народу
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04.08.2021 01:36 Відповісти
Видно много банок прикопал.
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03.08.2021 23:57 Відповісти
чауса похитило сбу по заказу зеленского, адвоката запугали
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04.08.2021 02:31 Відповісти
Адвокат Чауса Кравець: Мабуть, НАБУ і СБУ домовилися між собою - Цензор.НЕТ 125
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04.08.2021 08:39 Відповісти
Хороший сценарист + хороший режиссер = неплохой фильмец
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04.08.2021 08:55 Відповісти
 
 