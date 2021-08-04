Чаус до суда будет находиться под охраной СБУ, - адвокат
Экс-судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус до проведения завтра судебного заседания будет находиться под охраной Службы безопасности Украины.
Об этом сообщил в видеообращении его адвокат Ростислав Кравец, информирует Цензор.НЕТ.
"Действительно, Николая Чауса Служба безопасности передала НАБУ. Все прошло спокойно, без эксцессов. Никто ни с кем не сражался. Подозреваю, была заранее договоренность у них. Сейчас Николая Чауса отвезли в изолятор временного содержания СБУ", - сказал Кравец.
По его словам, в среду Чауса доставят в суд на заседание по избранию меры пресечения. Адвокат подчеркнул, что сторона защиты продолжит готовиться к заседанию и будте стараться доказать невиновность Чауса.
"В тех документах, которые я увидел, я не вижу каких-либо причин ему не верить!" – резюмировал Кравец.
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы
6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.
17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.
30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.
Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.
3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в больнице "Феофания".
4 августа Высший антикоррупционный суд должен по ходатайству НАБУ избрать Чаусу меру пресечения по делу о взяточничестве, в которым он является подозреваемым.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Это как?! Типа мы вам его передали, но находиться он будет у нас ! ("я вам посылку привез только я вам ее не отдам")
По-ідеї - тільки тюрма без можливості застави.
Але: на рандеву з бубочкою могли "порішати". І тепер, якщо навіть застава в ₴500лмн - то зрозуміло, що саме Зе керує судами.
Це - що б там не базікали, що з Адміністрації Президента Порошенка керували... Ну, хоча би судячи по тому факту, як в прямій трансляції того часу показували, як сам Генпрокурор Ю.Луценко не міг щось наказати своїм підлеглим прокурорам і особисто просив суд відпустити солдата Колмогорова на поруки...
А что ему было терять?!
1. Учитывая, что его вообще тупо похитили, то он мог вообще живым не выйти (похитителям тоже особо терять было нечего) - только согласиться
2. Пойти сейчас в отказ и сказать, что меня мол похитили и заставили?! А смысл?! Или потом замочат или навешают другое дело - поэтому согласиться, нести все что просят и потом спокойно выйти.
А вот, когда уже будет на свободе...и желательно на территории ЕС, тогда и начнет "вещать" и скорее всего еще и в ЕСПЧ подаст на Украину. Но то будет потом, а сейчас будет спектакль!
1. "Чаус до суда будет находиться под охраной СБУ"(с).
Это понятно и не вызывает никакого двоякого толкования.
2. "Николая Чауса Служба безопасности передала НАБУ"(с).
Вот тут уже можно предположить что передала только на бумаге, ибо есть пункт 3.
3. "Николая Чауса отвезли в изолятор временного содержания СБУ"(с).
Стало интересно, после суда он таки уедет в СИЗО НАБУ? Или как?
И пока он под их контролем, он будет сидеть и не говорить лишнего и говорить только то, о чем с ним договорились. А что будет после суда уже мало кого интересует!
Но сейчас он сидит в СИЗО СБУ!!!???? Так кто кого и кому передал??
нестыковочка у адвокатишки...
наверное услуги его оплачивает Ермак
Тогда предлагаю с целью экономии бюджета посадить нашего найвелычнишого в изолятор СБУ и там охранять. Нечего тратить миллиарды на охрану пєрвого литца.
Все более-менее адекватные понимают, что это все шулерство на госуровне
Состоянием на 22-00 03.08.2021 г. Николай Чаус возвращен во внутренние помещения "закрытых камер тюремного типа" (ЗКТП) СБУ.
За даними ЗМІ, в ухвалі Вищого антикорупційного суду по справі № 991/1532/20 до втечі був причетний тогочасний його адвокат СМИРНОВ А.О.
СМИРНОВ -ЗАСТУПНИК КЕРІВНИКА ОФІСА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ З 10 ВЕРЕСНЯ 2019 РОКУ
ФІГУРАНТ СКАНДАЛУ «ТРУБУ ПРОРВАЛО» - ЙОГО ГОЛОС ЧУТИ НА ЗАПИСАХ З КАБІНЕТУ ДИРЕКТОРА ДБР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 РОМАНА ТРУБИ
Заместитель главы Офиса Президента Андрей Смирнов в очередной раз приезжает к Директору ГБР Роману Трубе и ставит задачи от "Андрея" (Богдана). В разговоре он также называет его "тезкой"
Это следует из записи разговора двух людей с голосами как у директора ГБР Романа Трубы и замглавы ОП Андрея Смирнова, опубликованной https://t.me/trubuprorvalo/38?fbclid=IwAR3YMIltGPTxo-Wtjx5izLMsoj-2uhmsZMVHnlxM1mEtAtI8J4uH4L5YJXU Telegram -канале "Трубу прорвало"
Смирнов рассказывает, что у него есть контакт с Чаусом.
От имени "Андрея" (Богдана), о чем сам говорит, ДАЕТ ТРУБЕ УКАЗАНИЯ КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В ДЕЛЕ СУДЬИ ЧАУСА:
ЕГО НУЖНО "ОКРУЖИТЬ СТРАХОМ НЕОТВРАТИМОСТИ НАКАЗАНИЯ", ДОПРАШИВАЯ ЖЕНУ, МАТЬ И АДВОКАТА.
https://censor.net/ru/video_news/3166836/ego_nado_seyichas_bat_zamglavy_op_smirnov_daval_ukazaniya_trube_ot_bogdana_po_delu_sudibegletsa_chausa
Чем они отличаются от Луки?
ЭКС-МИНИСТРА ЮСТИЦИИ ЕЛЕНЫ ЛУКАШ
И ОДНОГО ИЗ САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ РЕГИОНАЛОВ - АЛЕКСАНДРА ЕФРЕМОВА.
На эту неделю запланировано еще два задержания Чауса. Для ДБР и на бис.