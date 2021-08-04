Чаус до суда будет находиться под охраной СБУ, - адвокат

Экс-судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус до проведения завтра судебного заседания будет находиться под охраной Службы безопасности Украины.

Об этом сообщил в видеообращении его адвокат Ростислав Кравец, информирует Цензор.НЕТ.

"Действительно, Николая Чауса Служба безопасности передала НАБУ. Все прошло спокойно, без эксцессов. Никто ни с кем не сражался. Подозреваю, была заранее договоренность у них. Сейчас Николая Чауса отвезли в изолятор временного содержания СБУ", - сказал Кравец.

По его словам, в среду Чауса доставят в суд на заседание по избранию меры пресечения. Адвокат подчеркнул, что сторона защиты продолжит готовиться к заседанию и будте стараться доказать невиновность Чауса.

"В тех документах, которые я увидел, я не вижу каких-либо причин ему не верить!" – резюмировал Кравец.

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Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.

3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в больнице "Феофания".

4 августа Высший антикоррупционный суд должен по ходатайству НАБУ избрать Чаусу меру пресечения по делу о взяточничестве, в которым он является подозреваемым.