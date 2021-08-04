Чаус до суду перебуватиме під охороною СБУ, - адвокат
Екссуддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус до проведення завтра судового засідання перебуватиме під охороною Служби безпеки України.
Про це повідомив у відеозверненні його адвокат Ростислав Кравець, інформує Цензор.НЕТ.
"Дійсно, Миколу Чауса Служба безпеки передала НАБУ. Все відбулося спокійно, без ексцесів. Ніхто ні з ким не бився. Підозрюю, була заздалегідь домовленість у них. Зараз Миколу Чауса відвезли в ізолятор тимчасового тримання СБУ", - сказав Кравець.
За його словами, в середу Чауса доставлять до суду на засідання щодо обрання запобіжного заходу. Адвокат наголосив, що сторона захисту продовжить готуватися до засідання і намагатиметься довести невинуватість Чауса.
"У тих документах, які я побачив, я не бачу будь-яких причин йому не вірити!" - резюмував Кравець.
Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.
6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.
4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.
Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.
17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.
30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.
Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.
3 серпня НАБУ повідомило про затримання Чауса в лікарні "Феофанія".
4 серпня Вищий антикорупційний суд має за клопотанням НАБУ обрати Чаусу запобіжний захід у справі про хабарництво, у яких він є підозрюваним.
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Это как?! Типа мы вам его передали, но находиться он будет у нас ! ("я вам посылку привез только я вам ее не отдам")
По-ідеї - тільки тюрма без можливості застави.
Але: на рандеву з бубочкою могли "порішати". І тепер, якщо навіть застава в ₴500лмн - то зрозуміло, що саме Зе керує судами.
Це - що б там не базікали, що з Адміністрації Президента Порошенка керували... Ну, хоча би судячи по тому факту, як в прямій трансляції того часу показували, як сам Генпрокурор Ю.Луценко не міг щось наказати своїм підлеглим прокурорам і особисто просив суд відпустити солдата Колмогорова на поруки...
А что ему было терять?!
1. Учитывая, что его вообще тупо похитили, то он мог вообще живым не выйти (похитителям тоже особо терять было нечего) - только согласиться
2. Пойти сейчас в отказ и сказать, что меня мол похитили и заставили?! А смысл?! Или потом замочат или навешают другое дело - поэтому согласиться, нести все что просят и потом спокойно выйти.
А вот, когда уже будет на свободе...и желательно на территории ЕС, тогда и начнет "вещать" и скорее всего еще и в ЕСПЧ подаст на Украину. Но то будет потом, а сейчас будет спектакль!
1. "Чаус до суда будет находиться под охраной СБУ"(с).
Это понятно и не вызывает никакого двоякого толкования.
2. "Николая Чауса Служба безопасности передала НАБУ"(с).
Вот тут уже можно предположить что передала только на бумаге, ибо есть пункт 3.
3. "Николая Чауса отвезли в изолятор временного содержания СБУ"(с).
Стало интересно, после суда он таки уедет в СИЗО НАБУ? Или как?
И пока он под их контролем, он будет сидеть и не говорить лишнего и говорить только то, о чем с ним договорились. А что будет после суда уже мало кого интересует!
Но сейчас он сидит в СИЗО СБУ!!!???? Так кто кого и кому передал??
нестыковочка у адвокатишки...
наверное услуги его оплачивает Ермак
Тогда предлагаю с целью экономии бюджета посадить нашего найвелычнишого в изолятор СБУ и там охранять. Нечего тратить миллиарды на охрану пєрвого литца.
Все более-менее адекватные понимают, что это все шулерство на госуровне
Состоянием на 22-00 03.08.2021 г. Николай Чаус возвращен во внутренние помещения "закрытых камер тюремного типа" (ЗКТП) СБУ.
За даними ЗМІ, в ухвалі Вищого антикорупційного суду по справі № 991/1532/20 до втечі був причетний тогочасний його адвокат СМИРНОВ А.О.
СМИРНОВ -ЗАСТУПНИК КЕРІВНИКА ОФІСА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ З 10 ВЕРЕСНЯ 2019 РОКУ
ФІГУРАНТ СКАНДАЛУ «ТРУБУ ПРОРВАЛО» - ЙОГО ГОЛОС ЧУТИ НА ЗАПИСАХ З КАБІНЕТУ ДИРЕКТОРА ДБР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 РОМАНА ТРУБИ
Заместитель главы Офиса Президента Андрей Смирнов в очередной раз приезжает к Директору ГБР Роману Трубе и ставит задачи от "Андрея" (Богдана). В разговоре он также называет его "тезкой"
Это следует из записи разговора двух людей с голосами как у директора ГБР Романа Трубы и замглавы ОП Андрея Смирнова, опубликованной https://t.me/trubuprorvalo/38?fbclid=IwAR3YMIltGPTxo-Wtjx5izLMsoj-2uhmsZMVHnlxM1mEtAtI8J4uH4L5YJXU Telegram -канале "Трубу прорвало"
Смирнов рассказывает, что у него есть контакт с Чаусом.
От имени "Андрея" (Богдана), о чем сам говорит, ДАЕТ ТРУБЕ УКАЗАНИЯ КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В ДЕЛЕ СУДЬИ ЧАУСА:
ЕГО НУЖНО "ОКРУЖИТЬ СТРАХОМ НЕОТВРАТИМОСТИ НАКАЗАНИЯ", ДОПРАШИВАЯ ЖЕНУ, МАТЬ И АДВОКАТА.
https://censor.net/ru/video_news/3166836/ego_nado_seyichas_bat_zamglavy_op_smirnov_daval_ukazaniya_trube_ot_bogdana_po_delu_sudibegletsa_chausa
Чем они отличаются от Луки?
ЭКС-МИНИСТРА ЮСТИЦИИ ЕЛЕНЫ ЛУКАШ
И ОДНОГО ИЗ САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ РЕГИОНАЛОВ - АЛЕКСАНДРА ЕФРЕМОВА.
На эту неделю запланировано еще два задержания Чауса. Для ДБР и на бис.