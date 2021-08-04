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Новини
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Чаус до суду перебуватиме під охороною СБУ, - адвокат

Чаус до суду перебуватиме під охороною СБУ, - адвокат

Екссуддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус до проведення завтра судового засідання перебуватиме під охороною Служби безпеки України.

Про це повідомив у відеозверненні його адвокат Ростислав Кравець, інформує Цензор.НЕТ.

"Дійсно, Миколу Чауса Служба безпеки передала НАБУ. Все відбулося спокійно, без ексцесів. Ніхто ні з ким не бився. Підозрюю, була заздалегідь домовленість у них. Зараз Миколу Чауса відвезли в ізолятор тимчасового тримання СБУ", - сказав Кравець.

За його словами, в середу Чауса доставлять до суду на засідання щодо обрання запобіжного заходу. Адвокат наголосив, що сторона захисту продовжить готуватися до засідання і намагатиметься довести невинуватість Чауса.

"У тих документах, які я побачив, я не бачу будь-яких причин йому не вірити!" - резюмував Кравець.

Також читайте: Адвокат Чауса Кравець: Мабуть, НАБУ і СБУ домовилися між собою

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.

3 серпня НАБУ повідомило про затримання Чауса в лікарні "Феофанія".

4 серпня Вищий антикорупційний суд має за клопотанням НАБУ обрати Чаусу запобіжний захід у справі про хабарництво, у яких він є підозрюваним.

Автор: 

НАБУ (5061) СБУ (12780) Чаус Микола (327)


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Топ коментарі
+19
Чаус до суда будет находиться под охраной СБУ, - адвокат - Цензор.НЕТ 4821
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04.08.2021 00:41
+15
Та причепіть камеру ГоуПро Чаусу на голову, таке лайф шоу буде
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04.08.2021 00:37
+11
Чаус до суда будет находиться под охраной СБУ, - адвокат - Цензор.НЕТ 2719
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04.08.2021 00:42
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Та причепіть камеру ГоуПро Чаусу на голову, таке лайф шоу буде
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04.08.2021 00:37 Відповісти
На лице судьи Чауса нестираемая печать неподкупности, высочайшей морали и утончённого интеллекта.
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04.08.2021 09:31 Відповісти
Чаус до суду перебуватиме під охороною СБУ, - адвокат - Цензор.НЕТ 1675
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04.08.2021 12:36 Відповісти
Чаус до суда будет находиться под охраной СБУ, - адвокат - Цензор.НЕТ 4821
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04.08.2021 00:41 Відповісти
Чаус до суда будет находиться под охраной СБУ, - адвокат - Цензор.НЕТ 2719
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04.08.2021 00:42 Відповісти
Видно прекрасно , что после похищения подручными Баканова , банда зеленского запугивала Чауса и подсадила на наркоту
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04.08.2021 08:49 Відповісти
"...передала НАБУ..... отвезли в изолятор временного содержания СБУ"

Это как?! Типа мы вам его передали, но находиться он будет у нас ! ("я вам посылку привез только я вам ее не отдам")
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04.08.2021 13:20 Відповісти
Де там знайдеться невинуватість Чауса, якщо він був в міжнародному розшуку?
По-ідеї - тільки тюрма без можливості застави.
Але: на рандеву з бубочкою могли "порішати". І тепер, якщо навіть застава в ₴500лмн - то зрозуміло, що саме Зе керує судами.
Це - що б там не базікали, що з Адміністрації Президента Порошенка керували... Ну, хоча би судячи по тому факту, як в прямій трансляції того часу показували, як сам Генпрокурор Ю.Луценко не міг щось наказати своїм підлеглим прокурорам і особисто просив суд відпустити солдата Колмогорова на поруки...
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04.08.2021 00:48 Відповісти
Порешали с Бубочкой не вариант выхода под залог, а скорее всего вариант "сделки со следствием" когда с него, просто тупо снимут обвинения, но он должен будет хорошенечко полить дерьмом Порошенко!
А что ему было терять?!
1. Учитывая, что его вообще тупо похитили, то он мог вообще живым не выйти (похитителям тоже особо терять было нечего) - только согласиться
2. Пойти сейчас в отказ и сказать, что меня мол похитили и заставили?! А смысл?! Или потом замочат или навешают другое дело - поэтому согласиться, нести все что просят и потом спокойно выйти.
А вот, когда уже будет на свободе...и желательно на территории ЕС, тогда и начнет "вещать" и скорее всего еще и в ЕСПЧ подаст на Украину. Но то будет потом, а сейчас будет спектакль!
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04.08.2021 13:31 Відповісти
Как-то не очень понятно:
1. "Чаус до суда будет находиться под охраной СБУ"(с).
Это понятно и не вызывает никакого двоякого толкования.
2. "Николая Чауса Служба безопасности передала НАБУ"(с).
Вот тут уже можно предположить что передала только на бумаге, ибо есть пункт 3.
3. "Николая Чауса отвезли в изолятор временного содержания СБУ"(с).
Стало интересно, после суда он таки уедет в СИЗО НАБУ? Или как?
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04.08.2021 05:21 Відповісти
Все очень даже понятно! СБУ его тупо не хочет отдавать и возникает вопрос "почему?". На этот вопрос отвечают более ранние догадки, что именно СБУ его и выкрала.
И пока он под их контролем, он будет сидеть и не говорить лишнего и говорить только то, о чем с ним договорились. А что будет после суда уже мало кого интересует!
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04.08.2021 13:36 Відповісти
Чаус до суда будет находиться под охраной СБУ, - адвокат - Цензор.НЕТ 7622
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04.08.2021 05:28 Відповісти
СБУ без эксцессов передала чауса НАБУ....
Но сейчас он сидит в СИЗО СБУ!!!???? Так кто кого и кому передал??
нестыковочка у адвокатишки...
наверное услуги его оплачивает Ермак
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04.08.2021 07:17 Відповісти
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04.08.2021 09:36 Відповісти
Чаус до суда будет находиться под охраной СБУ, - адвокат - Цензор.НЕТ 8175
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04.08.2021 07:39 Відповісти
Как-то странно эти ослы понимают слово "охранять". Охрану человеку надо обеспечить по домашнему адресу. Но содержать в изоляторе СБУ за решетками "с целью охраны" - это только в головы обкакавшихся зеленых беспредельщиков могло прийти...

Тогда предлагаю с целью экономии бюджета посадить нашего найвелычнишого в изолятор СБУ и там охранять. Нечего тратить миллиарды на охрану пєрвого литца.
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04.08.2021 09:32 Відповісти
А чого ви ще чекали від украйонського адвокатішки-стряпчого? Невже ще комусь не зрозуміло, що їхня стракулістська головна роль (за рідким виключенням) в слідчих та судових "процесах" це передача хабарів від підзахисних та їхньої рідні до слєдаків, їкспердів, прокурвів, "суддів" та інших мусорів.
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04.08.2021 09:35 Відповісти
Клоунада !!! Черговий ЛЯП ЗЕ-команди . Підставили дружню Україні Санду і саму Україну.І все ради того , щоб сфабрикувати чергову справу проти ПОРОХА . А ЛОХТОРАТ ВСЕ ХАВАЄ , ЙОМУ -"какая разница".
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04.08.2021 09:37 Відповісти
Все хавает только специфический зюзин лохторат и то не весь.
Все более-менее адекватные понимают, что это все шулерство на госуровне
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04.08.2021 10:31 Відповісти
А был хоть когда-то еще случай, чтобы СБУ так оберегала подсудимого?
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04.08.2021 10:28 Відповісти
04.‎08.‎2021

Состоянием на 22-00 03.08.2021 г. Николай Чаус возвращен во внутренние помещения "закрытых камер тюремного типа" (ЗКТП) СБУ.
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04.08.2021 10:32 Відповісти
14 листопада 2016 року пресслужба НАБУ повідомила, що 11 листопада Інтерпол оголосив ЧАУСА в міжнародний розшук. Він нелегально перетнув кордон з Молдовою, де попросив політичного притулку й чекав розгляду його екстрадиції до України.
За даними ЗМІ, в ухвалі Вищого антикорупційного суду по справі № 991/1532/20 до втечі був причетний тогочасний його адвокат СМИРНОВ А.О.


СМИРНОВ -ЗАСТУПНИК КЕРІВНИКА ОФІСА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ З 10 ВЕРЕСНЯ 2019 РОКУ

ФІГУРАНТ СКАНДАЛУ «ТРУБУ ПРОРВАЛО» - ЙОГО ГОЛОС ЧУТИ НА ЗАПИСАХ З КАБІНЕТУ ДИРЕКТОРА ДБР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 РОМАНА ТРУБИ
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04.08.2021 11:02 Відповісти
"Его надо сейчас #бать", - замглавы ОП Смирнов давал указания Трубе от Богдана по делу судьи-беглеца Чауса. АУДИО

Заместитель главы Офиса Президента Андрей Смирнов в очередной раз приезжает к Директору ГБР Роману Трубе и ставит задачи от "Андрея" (Богдана). В разговоре он также называет его "тезкой"

Это следует из записи разговора двух людей с голосами как у директора ГБР Романа Трубы и замглавы ОП Андрея Смирнова, опубликованной https://t.me/trubuprorvalo/38?fbclid=IwAR3YMIltGPTxo-Wtjx5izLMsoj-2uhmsZMVHnlxM1mEtAtI8J4uH4L5YJXU Telegram -канале "Трубу прорвало"

Смирнов рассказывает, что у него есть контакт с Чаусом.

От имени "Андрея" (Богдана), о чем сам говорит, ДАЕТ ТРУБЕ УКАЗАНИЯ КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В ДЕЛЕ СУДЬИ ЧАУСА:
ЕГО НУЖНО "ОКРУЖИТЬ СТРАХОМ НЕОТВРАТИМОСТИ НАКАЗАНИЯ", ДОПРАШИВАЯ ЖЕНУ, МАТЬ И АДВОКАТА.
https://censor.net/ru/video_news/3166836/ego_nado_seyichas_bat_zamglavy_op_smirnov_daval_ukazaniya_trube_ot_bogdana_po_delu_sudibegletsa_chausa
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04.08.2021 11:05 Відповісти
ВОТ ЧАУСА И ОКРУЖАЮТ СТРАХОМ В СБУ такие же шулера, как и сам ЧАУС, выколачивая из него физически и морально нужные им (власти) показания.
Чем они отличаются от Луки?
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04.08.2021 11:11 Відповісти
СМИРНОВ БЫЛ АДВОКАТОМ ЭКС-РЕГИОНАЛА, замглавы "Нафтогаза" регионала АЛЕКСАНДРА КАЦУБЫ,
ЭКС-МИНИСТРА ЮСТИЦИИ ЕЛЕНЫ ЛУКАШ
И ОДНОГО ИЗ САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ РЕГИОНАЛОВ - АЛЕКСАНДРА ЕФРЕМОВА.
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04.08.2021 11:25 Відповісти
СМИРНОВ довольно близкий к Андрею Богдану, Андрею Портнову, и к Игорю Коломойскому.
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04.08.2021 11:27 Відповісти
https://www.facebook.com/sergonaumovich?__cft__[0]=******************************************-JVyC6rl56KSm9Dfn-VxegMZcYOsgGKGt03WRqhEeuWIH_GME-***************************************&__tn__=-UC%2CP-R Sergey Naumovich

На эту неделю запланировано еще два задержания Чауса. Для ДБР и на бис.
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04.08.2021 12:40 Відповісти
 
 