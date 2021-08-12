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Апелляцию на домашний арест Чауса рассмотрят 16 августа

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Апелляцию на домашний арест Чауса рассмотрят 16 августа

Апелляцию на решение суда об избрании меры пресечения экс-судье Николаю Чаусу в виде круглосуточного домашнего ареста будет рассмотрена 16 августа в 9:30.

Об этом в Facebook сообщает Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с тем, что по неизвестным причинам на сайте Высшего антикоррупционного суда веб-портала "Судебная власть Украины" не отображается полная информация о перечне дел, назначенных к апелляционному рассмотрению ... сообщаем, что 16.08.2021 в 9:30 состоится рассмотрение дела №991/5204/21 по апелляционным жалобам прокурора и защитника подозреваемого Чауса", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября 2017 Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

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17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.

3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в больнице "Феофания"

4 августа ВАКС назначил экс-судье Николаю Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Позже САП обжаловала меру пресечения Чаусу.

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Автор: Богдан Гуньковський
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12.08.2021 15:01 Ответить
«Поня́ть. Прости́ть» - мелодраматический документальный телесериал
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12.08.2021 15:02 Ответить
Я, как Чаус - не могу комментарии, вернее с телефонного аппарата могу, а с электронно-вычислительной машины нет. Что-за проблема?
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12.08.2021 15:04 Ответить
Памаги, редактор
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12.08.2021 15:05 Ответить
Астафьте миня ф пакое,50 км,нохи гудят...
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12.08.2021 15:11 Ответить
Шо там рассматривать?! В клетку чебурашку и пусть чалится. Или 150 штук уже не взятка?
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12.08.2021 15:15 Ответить
Так сегодня ещё и мера пресечения Тупицкому рассматривается. Или... уже не рассматривается?
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12.08.2021 15:27 Ответить
Медалю чавусу! Велику!
Обов'язково із закруткою на спині.
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12.08.2021 20:55 Ответить
 
 