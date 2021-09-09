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ВР (28728) ЧВК Вагнера (1281) Разумков Дмитрий (1521)

Разумков поддерживает создание ВСК Рады по "вагнеровцам": Объективное расследование точно необходимо

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков поддерживает создание ВСК Рады по

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит проблем с созданием временной следственной комиссии (ВСК) парламента для расследования исключительно срыва операции по задержанию "вагнеровцев", которую готовили украинские спецслужбы.

Об этом он заявил в эфире "5 канала" вечером в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если мы говорим о ВСК по любому вопросу. Если есть голоса, если фракции делегируют своих народных депутатов для работы, я считаю, что в этом ничего плохого нет. Объективное расследование точно необходимо. Если к этому может присоединиться Верховная Рада, так не вижу проблем", - сказал Разумков .

Отвечая на вопрос, доверяет ли спикер информации телеканала СNN, что украинские спецслужбы готовили операцию по задержанию "вагнеровцев", Разумков сказал: "До этого и так шла речь, что привлечены к этому процессу украинские спецслужбы".

По словам Разумкова, необходимо услышать не только расследование журналистов, но и знать официальную информацию.

"Все-таки это расследование журналистов. Надо услышать официальную позицию, как на самом деле и что происходило. Я понимаю, что там есть вопросы тайны, но как раз… ВСК позволяет проговаривать те или иные аспекты операции в закрытом режиме, тайном режиме", подчеркнул Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис Зеленского считает, что CNN распространил дезинформацию о "вагнергейте" в интересах России

Ранее телеканал CNN сообщил, что США были в курсе о спецоперации по задержанию 33 россиян в Беларуси в прошлом году, которая была сорвана в августе 2020 года. Более того, США также оказывали помощь для ее проведения.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Читайте: Зеленский увольняет чиновников, которые год назад присутствовали на совещании по вагнеровцам, - Ирина Геращенко

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля. На организационном заседании принято решение о приглашении на заседание по "делу вагнеровцев" пятого президента Украины, народного депутата "ЕС" Петра Порошенко. Комиссия также приняла решение отправить запросы в СБУ, Главное управление разведки Министерства обороны, Офис Генпрокурора с просьбой ответить, в частности, на вопрос, готовилась ли операция по задержанию "вагнеровцев", а также определиться со своими представителями, которые присоединятся к работе ВСК. Согласно утвержденному плану работы, темой "вагнеровцев" ВСК будет заниматься в июле-августе.

Читайте: В Bellingcat снова пообещали вскоре опубликовать фильм о "вагнеровцах"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+22
Вава, трепещи! Лупатий таки підсидить тебе. Разумков поддерживает создание ВСК Рады по "вагнеровцам": Объективное расследование точно необходимо - Цензор.НЕТ 6721
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09.09.2021 08:53
+13
Разумков всё чаще в эфире. Всё более чувствуется раскол с ОП, по крайней мере каждая вторая его заява так или иначе задевает ОП. Вот-вот будет каждая первая...
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09.09.2021 08:55
+12
Та оно, конечно, так! Только по Конституции лупатый второй человек после хрипатого. И если что с писюнистом, то лупатый, типа, главный!
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09.09.2021 09:04
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Правила форума Совет форумчан
Вава, трепещи! Лупатий таки підсидить тебе. Разумков поддерживает создание ВСК Рады по "вагнеровцам": Объективное расследование точно необходимо - Цензор.НЕТ 6721
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09.09.2021 08:53 Ответить
Спокойно, Вава в бронепамперсе, да и может позвонить Баканову, "чертей" погонять.
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09.09.2021 09:00 Ответить
Та оно, конечно, так! Только по Конституции лупатый второй человек после хрипатого. И если что с писюнистом, то лупатый, типа, главный!
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09.09.2021 09:04 Ответить
Так пісюніст не знає, що таке Конституція, він на якусь книжку "булаву клав".
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09.09.2021 09:11 Ответить
Та мова не при пісюніста. Воно дурне, як валенок! Мова про лупатого. Він виглядає розумнішим
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09.09.2021 09:17 Ответить
Згоден, і прізвище відповідне.
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09.09.2021 09:23 Ответить
Этот ЗЕбанутый говнокомандующий так всех достал, шо даже лупатый на его фоне выглядит вполне терпимо.
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09.09.2021 12:46 Ответить
Разумков всё чаще в эфире. Всё более чувствуется раскол с ОП, по крайней мере каждая вторая его заява так или иначе задевает ОП. Вот-вот будет каждая первая...
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09.09.2021 08:55 Ответить
жиди між собою буцаються за владу,українці не при ділах
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09.09.2021 08:56 Ответить
может так и запланировано, зеленая сопля знает, что второй срок ему не грозит и готовит передачу власти своему

возглавлять ВР кто попало не будет
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09.09.2021 10:05 Ответить
Жиди ********* а у українців чуби тріщать!
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09.09.2021 11:19 Ответить
Так мууууудрый нарид выбрал этих клоунов,
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09.09.2021 12:48 Ответить
Прошел год после этого события, возможно пройдет ещё год пока поставлят в Раде вопрос на голосование, затем и ещё год, когда проголосуют "ЗА", а дальше или падишах помрет или ишак сдохнет.
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09.09.2021 08:58 Ответить
ну такое . включат в состав комиссии одних ЗЕленых и все шито-крыто Разумков поддерживает создание ВСК Рады по "вагнеровцам": Объективное расследование точно необходимо - Цензор.НЕТ 4884
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09.09.2021 09:02 Ответить
Или зелень будет телиться и не давать своих представителей в эту комиссию. Вариантов подлянок несколько.
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09.09.2021 09:44 Ответить
Разумков поддерживает создание ВСК Рады по "вагнеровцам"/ Смута в кодлане : барыга посмел возразить буратине главного вора Коломойского. 20.08.20 Зеленский назвал "бредом" информацию о "сливе" спецоперации по задержанию боевиков "Вагнера"." Я не знаю ни о каком "сливе" какой-то там операции .
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09.09.2021 09:07 Ответить
Дима Вована разве что нах не посылал=)
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09.09.2021 09:15 Ответить
Якщо не було операції, або якщо ніхто не накосячив із офісу Косоворотки, то чому не баєають створювати ТСК? А тому, що це вирок для Косоворотки і його брехливої малороської компашки. Інформацію злили ворогу зразу після її отримання. Це вина 73% які під час війни вибрали малоросів і уклоністів та дизертирів від служби та ще тих, що обsирали українців і мають свій бізнес в московії.
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09.09.2021 09:22 Ответить
наче в мене з язика знято))))100% саме так.
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09.09.2021 13:00 Ответить
Спикеру Верховной Рады Дмитрий Разумкову (после "депутатов- воздержателей не голосовавших за обращение к США ) следует немедленно поставить на голосование ВР вопрос о проведении в Украине в самое ближайшее времья референдума о вступлении Украины в НАТО пусть проявят свою инициативу защиты безопасности государства Украины "депутаты патриоты"
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09.09.2021 09:23 Ответить
Как много стало разумкова Разумков підтримує створення ТСК Ради щодо "вагнерівців": Об'єктивне розслідування точно необхідне - Цензор.НЕТ 2903
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09.09.2021 09:23 Ответить
а Сруль поддерживает?
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09.09.2021 09:24 Ответить
Разумков така ж антиукраїнська падлюка,як і Зеленський."разумков":"Я прінціпіально нє разговаріваю на украінском язікє".А як отримало ночви з бардою,то відразу зашпрехало.
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09.09.2021 09:49 Ответить
Нова хвиля "вагнергейту" - як у Верховній Раді реагують на розслідування CNN про спецоперацію*

Новий політичний сезон в Україні розпочався із скандалу. Американська корпорація CNN оприлюднила власне розслідування про підготовку операції із затримання 28-ми "вагнерівців", яку 18 місяців готувала українська служба зовнішньої розвідки. Всі чекали оприлюднення анонсованого розслідування групи "Белінгкет" Христо Грозєва, але CNN випередило. Журналісти поспілкувалися з трьома високопосадовцями, колишніми розвідниками, які розповіли багато деталей, зокрема і про залучення американського ЦРУ до спецоперації. А в Україні розслідування зливу спецоперації ніяк не розпочнеться. Тобто формально воно вже є, Шевченківський суд, за зверненням ветеранів російсько-української війни, зобов'язав ДБР розпочати слідство, та процес так і не зрушив, адже йдеться про злив інформації від високопосадовців Офісу президента. Проігнорував створення окремої спеціальної слідчої комісії і парламент. В Офісі президента під вечір заявили, що не вірять у надійність джерел, які робили викривальні заяви CNN. Опозиція ж закликала до чесного розслідування, адже йдеться про державну зраду.
Розслідування американської телекомпанії CNN видало матеріал із поїздки їхнього журналіста до Києва. У ньому - три анонімні розмови з колишніми високими чиновниками української розвідки, ті розповіли - США нібито були причетні до спецоперації.
"Операція під керівництвом України мала американські гроші, технічну підтримку та рекомендації ЦРУ про те, як залучити російських найманців", - йдеться в розслідуванні.
Але цю інформацію, йдеться в сюжеті, журналістам одразу ж спростував американський високопосадовець. Теж анонімно. Хоча й не відкидає - Штати про підготовку до операції із затримання "вагнерівців" знали. І старанно, більше року, готувала її саме Україна - теж підтвердили опитані розвідники. Хоча цей факт у недавніх інтерв'ю заперечував Володимир Зеленський.
На нові деталі у справі "вагнергейту" відгукнулися у парламентських кулуарах. В опозиції певні, Банкова навмисне приховує інформацію. І на те є причина - держзрада у кабінетах Офісу президента, яка і зірвала затримання російських найманців.
"Справу зливають, кажуть, ніякої операції не було, і найголовніше - брешуть вже 13 місяців! Напевно, вже час сказати правду? А чого бояться? Бо хтось з Офісу президента злив. Сказав із трибуни Єрмаку - якщо він з'явиться із зізнанням, це зменшує покарання", - заявив Олексій Гончаренко з "Європейської Солідарності".
"Ця справа не зійде з рук тим, хто здавав національні інтереси. Думаю, буде продовження, будуть розслідування", - вважає нардеп "Батьківщини" Вадим Івченко.
Попри все, слуги у своїй позиції незмінні. Як і раніше, наголошують, офіційних доказів у справі "вагнерівців" немає, а про секретні спецоперації взагалі не треба говорити вголос, упевнений голова фракції "слуг".
"Жодна спецоперація, яку проводять спецслужби українські чи ні, не має бути коментована в ЗМІ, це під грифом "цілком таємно", - вважає глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
У травні "слуги" навіть створили тимчасову слідчу комісію, яка, за їхніми словами, серед іншого мала займатися й "вагнергейтом". Роботу почали і несподівано вже до кінця тижня обіцяють результати, заявила голова ТСК.
"Протягом літа ми підготували матеріали і готові оприлюднити результати роботи ТСК по так званому питанню "вагнерівців" цієї п'ятниці. Усе, що може бути донесене до суспільства, буде оприлюднене", - пообіцяла голова ТСК, народна депутатка "Слуги народу" Мар'яна Безугла.
"Я сумніваюся, що висновку вони дійдуть на наступній ТСК. І питання основне не "чи вона була", а "чому вона була зірвана?" Про це всі знають. Я не вірю, що ТСК дійде висновку, як це все сталося, бо ми бачимо, як відбувається - сидить голова комісії, поруч представник Офісу президента і розмовляють на загальні теми", - заявив Роман Костенко з "Голосу".
Відтак, в опозиції впевнені, слідча комісія має бути окремою, тому майже всі фракції меншості від членства в ТСК відмовилися. У "зелених" вимагають створити нову.
"Ми наполягаємо, щоб ви припинили бавитися всіма цими своїми ТСК прикормленими, і створили ТСК по "вагнерівцях", тому що це є зрада наших спецслужб головнокомандувачем і його посіпаками", - заявила Ірина Геращенко з "Європейської Солідарності".
Але влада вкотре вперто наполягає - до зриву не причетні, а свідчення розвідників, викладені у матеріалі CNN, не мають цінності - так розслідування прокоментував радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
"Не минуло й кількох годин, як уже й офіційний представник ФСБ (ага, тієї самої) похвалив CNN за цей матеріал. Що там сказано? Все як завжди. Обов'язкові анонімні відставники - і це ключове - щось підтверджують. Інше анонімне джерело щось спростовує. Ще раз: анонімні, безпрізвищні, безпосадні, а отже такі, що не мають інформаційної та репутаційної цінності джерела", - заявив Подоляк.
Після CNN своє масштабне розслідування пообіцяли опублікувати журналісти "Белінгкет". Двогодинний фільм прогнозують випустити наступного року. А текстову версію мають оприлюднити вже цього місяця.*
Ірина Сисак, Юрій Усік та Олексій Тищенко, "5 канал"
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09.09.2021 09:54 Ответить
Репортаж CNN - главное политическое событие года 9 сентября, 2021Без рубрикиКомментарии: 2
Разумков підтримує створення ТСК Ради щодо "вагнерівців": Об'єктивне розслідування точно необхідне - Цензор.НЕТ 5763Репортаж CNN о » деле вагнеровцев», из которого однозначно следует, что в ближайшем окружении Зеленского есть российский крот(ы), это, пожалуй, главное политическое событие этого года. Имя этого крота все знают, но Зеленский делает вид, что он не понимает о чём идёт речь.
Такое мнение мнение высказал около часа назад в Фейсбуке политический эксперт Андрей Головачев.
- Операция с «вагнеровцами» проходила с ведома США - CNN
Но почему главное?
Надо понимать, что CNN это фактически официальный орган пропаганды демократической партии, что - то вроде РИА в России (фашистское государство, страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18). Опубликование CNN репортажа по вагнеровцам сразу после визита Зеленского в США означает, что администрация Байдена оказалась крайне недовольной результатами встречи.
Зеленскому однозначно дали понять, что ему придется очень серьезно потрудиться, чтобы получить ярлык на второй срок. Хуже того, на мой взгляд, ему также дают понять, что преемник Зеленского вполне может довести дело вагнеровцев до конца с весьма печальными последствиями для нашего Гаранта.
Проблема США, однако, заключается в том, что у них нет ни одной приемлемой кандидатуры на замену Зеленского, которая могла гарантировать проведение американской политики и борьбу с олигархами в Украине.
-Тимошенко остается единственной надеждой Украины - политолог
Американцы могут заблокировать любую кандидатуру, но не могут провести своего человека. Точнее, не могут без согласования с нашими олигархами, которые владеют основными СМИ, без которых выиграть выборы в Украине сейчас невозможно.
Интересы США и олигархов в Украине, мягко говоря, не совпадают. Наши олигархи, - Ахметов, Порошенко, Пинчук, Аваков, Фирташ, Лавочкин, Медведчук,- безусловно, готовы сместить Зеленского, так как он всех уже достал своей фриковостью и отстаиванием интересов Коломойского.
- Олигарх Коломойский и президент Зеленский: «Я тебя породил, я тебя и убью»
Но олигархи готовы заменить Зеленского только на такого человека, который гарантирует им сохранение олигархического характера нынешнего политического режима. Например, Разумкова, Кличко или какой то другой новой марионетки.
Но на такой вариант не согласны американцы. Обоим сторонам придется искать компромисс. Вполне возможно, что такой компромиссной фигурой будет дурак Кличко: обе стороны будут надеется, что они будут манипулировать им эффективнее, чем противник.
Зеленский мечется меж двух огней. Угодить одновременно и нашим олигархам и администрации Байдена он не сможет. И по этой причине у него нет шансов на второй срок. Надо также понимать, что Зеленскому не удалось удержать олигархический консенсус, так как он почти открыто работает на интересы одного Коломойского, от которого, похоже,тотально зависит .
Примечательно, что репортаж CNN о вагнеровцам показали только каналы Порошенко.
Ахметов, Фирташ и Пинчук с Фиалой, пока выжидают, но если они не получат свои коврижки от Зеленского, они спустят на него всех собак. Точнее обязательно спустят за 6-8 месяцев до выборов.
Зеленский в ответ, пускается во все тяжкие и пытается протащить через ВР законопроект, который даст право СНБО уничтожать бизнеса олигархов. Разумеется, никто ему это не позволит.
- «Радио Свобода» подтвердило справедливость обвинений в предательстве Ермака и Зеленского по «делу вагнеровцев»
Дело вагнеровцев - это крючок, на который подвесили Зеленского и американцы и наши олигархи.
Но Зеленский и, главное Коломойский, однако, так просто не сдадутся. Коломойский - всегда был, как известно, бескомпромиссным авантюрным игроком, что называется » без тормозов».
Но украинцы, к своему удивлению, обнаружили, что и бывший стендап комик также готов пойти на многое, если не на все, ради удержания власти. Даже Порошенко с его бульдожьей хваткой меркнет на фоне властных инстинктов Зеленского.
Так что репортаж CNN перевел политическую борьбу на принципиально новый, почти уже бескомпромиссный уровень и по этой причине является главным политическим событием этого года. Украину ждёт политический кризис и обострение военных действий на Донбассе, как следствие этого кризиса.
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09.09.2021 09:56 Ответить
Напомню зебилам Разумков підтримує створення ТСК Ради щодо "вагнерівців": Об'єктивне розслідування точно необхідне - Цензор.НЕТ 5428
"Бред. Я об этом читал. Печально, что некоторые средства массовой информации перепечатали Комсомольскую правду (кажется, российскую), сделали из этого сенсацию в Украине. Я не знаю ни о каком сливе какой-то там операции", - сказал Зеленский.
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09.09.2021 10:01 Ответить
какая разница, 73% не напрягаются проверять факты, что-то сравнивать, делать выводы
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09.09.2021 10:07 Ответить
А зачем? По тиливизирю раскажуть Разумков підтримує створення ТСК Ради щодо "вагнерівців": Об'єктивне розслідування точно необхідне - Цензор.НЕТ 4269
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09.09.2021 10:15 Ответить
давно противно новости смотреть, там везде эти морды зеленых гопников и быдла взятого с базаров
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09.09.2021 11:30 Ответить
"пипл хавает" (с) Разумков підтримує створення ТСК Ради щодо "вагнерівців": Об'єктивне розслідування точно необхідне - Цензор.НЕТ 5261
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09.09.2021 12:23 Ответить
пауки в банке начинают пожирать друг друга.
Кто же останется последним?!
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09.09.2021 10:23 Ответить
Бєня з ахметкою зливають бубочку у сортир???
Разумков мітить на місце президента, після вдалого замаху???
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09.09.2021 10:56 Ответить
Мачо-слизнячок замахнулся на лавры Соломона
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09.09.2021 10:56 Ответить
Еще бы, раумков поддерживает. Нет ни одного случая, когда деятельность ВСК Рады привела бы хоть к какому-то результату. Это верный случай спустить дело на тормозах и дать возможность однопартийцам и дружественным зюзе рыгам месяца 3 надувать щеки и получать прибавки к депутатским зарплатам из бюджета...
Что за дерьмо выбирает нарид уже 30 лет?..
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09.09.2021 11:40 Ответить
Общение группы американских конгрессменов с Разумковым не прошло зря. Теперь Разумков активно поддерживает и продвигает идею создания парламентской комиссии по расследованию "дела вагнеровцев". И тут есть важный нюанс. По регламенту Глава ВР обладает достаточно широкими полномочиями в вопросах организации работы (или препятствию работы) комиссии, в том числе и в вопросах привлечения специалистов-консультантов к работе комиссии, запрашивания материалов и данных с других источников, в том числе и международных.
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09.09.2021 14:06 Ответить
 
 