Разумков поддерживает создание ВСК Рады по "вагнеровцам": Объективное расследование точно необходимо

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит проблем с созданием временной следственной комиссии (ВСК) парламента для расследования исключительно срыва операции по задержанию "вагнеровцев", которую готовили украинские спецслужбы.

Об этом он заявил в эфире "5 канала" вечером в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если мы говорим о ВСК по любому вопросу. Если есть голоса, если фракции делегируют своих народных депутатов для работы, я считаю, что в этом ничего плохого нет. Объективное расследование точно необходимо. Если к этому может присоединиться Верховная Рада, так не вижу проблем", - сказал Разумков .

Отвечая на вопрос, доверяет ли спикер информации телеканала СNN, что украинские спецслужбы готовили операцию по задержанию "вагнеровцев", Разумков сказал: "До этого и так шла речь, что привлечены к этому процессу украинские спецслужбы".

По словам Разумкова, необходимо услышать не только расследование журналистов, но и знать официальную информацию.

"Все-таки это расследование журналистов. Надо услышать официальную позицию, как на самом деле и что происходило. Я понимаю, что там есть вопросы тайны, но как раз… ВСК позволяет проговаривать те или иные аспекты операции в закрытом режиме, тайном режиме", подчеркнул Разумков.

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Ранее телеканал CNN сообщил, что США были в курсе о спецоперации по задержанию 33 россиян в Беларуси в прошлом году, которая была сорвана в августе 2020 года. Более того, США также оказывали помощь для ее проведения.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

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19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля. На организационном заседании принято решение о приглашении на заседание по "делу вагнеровцев" пятого президента Украины, народного депутата "ЕС" Петра Порошенко. Комиссия также приняла решение отправить запросы в СБУ, Главное управление разведки Министерства обороны, Офис Генпрокурора с просьбой ответить, в частности, на вопрос, готовилась ли операция по задержанию "вагнеровцев", а также определиться со своими представителями, которые присоединятся к работе ВСК. Согласно утвержденному плану работы, темой "вагнеровцев" ВСК будет заниматься в июле-августе.

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